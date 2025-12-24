Gobierno reveló que gremios no asistieron a reunión para definir la Unidad de Pago por Capacitación en el sector salud

El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo respondió con ironía a las demandas de aumento en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) - crédito @MinSaludCol/X

Sigue la polémica con respecto a la cifra para la Unidad de Pago por Capacitación, que es el valor que tiene que pagar el Gobierno nacional por cada usuario en el sistema de salud para cubrir sus servicios, que también es lo que se desembolsa a las EPS para continuar con sus funciones.

El Ministerio de Salud acusó a gremios como Acemi y Andi de no asistir a una reunión sobre la UPC, mostrando pruebas para señalar a las dos organizaciones, las cuales también se pronunciaron sobre el tema, pues desde hace tiempo son férreas críticas del Gobierno nacional.

De otro lado, sigue sin definirse cuál será la unidad para 2026, en un año clave para el Estado porque se cayó la reforma a la salud en el Congreso y se vienen las elecciones legislativas y presidenciales, en un contexto en el que también se archivó la reforma tributaria.

La reunión de la UPC

El Ministerio de Salud convocó de forma oficial a las entidades del sector a la Mesa de Trabajo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) programada para el martes 23 de diciembre, en cumplimiento del Auto 007 de la sentencia T-760 de la Corte Constitucional.

A pesar de que existen evidencias documentales que confirman la recepción de la convocatoria por parte de entidades como Acemi y la Andi, ninguna de ellas asistió a la sesión. De acuerdo con la cartera, cada institución recibió el 19 de diciembre un oficio personalizado donde se precisaron fecha, hora, lugar y agenda, además de ofrecerse la posibilidad de participación presencial o virtual bajo formato híbrido.

Gremios empresariales no fueron a reunión sobre la UPC con el Ministerio de Salud, pese a que fueron informados de la fecha con varios días de anticipación - crédito Ministerio de Salud

La citación fue gestionada por la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud, adscrita al Viceministerio de Protección Social, mediante correo electrónico y correo certificado 4-72.

El objetivo era garantizar que todas las instituciones tuvieran conocimiento oportuno de la reunión, convocada como parte de los espacios de diálogo técnico y concertación exigidos por la Corte Constitucional para revisar la financiación y los ajustes de la UPC, elemento central para el aseguramiento y la sostenibilidad del sistema de salud.

El Ministerio de Salud fue claro al decir que, desde el 19 de diciembre, informó a los gremios sobre la reunión de la UPC para el 23 de diciembre - crédito Ministerio de Salud

“Que la Corte sepa quiénes no han querido sentarse”

A través de un video en redes sociales, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, reforzó sus acusaciones contra los gremios que no asistieron a la reunión de trabajo del 23 de diciembre para definir la Unidad de Pago por Capacitación, por sentencia de la Corte Constitucional.

“Con extrañeza vimos que tanto la Andi como Acemi no se hicieron presentes. Cuando posteriormente, a través de X, informaron que no habían sido invitados. ¡Qué falsedad! El 19 de diciembre se hizo llegar las respectivas invitaciones a la Andi y a la doctora Vesga de Acemi, la asociación que integra a todas y cada una de las EPS del régimen contributivo. Ahí está la prueba, ustedes lo pueden ver, cada una de cómo el mismo 19 de diciembre fueron recibidas, si fueron invitadas", afirmó.

El ministro Guillermo Jaramillo se fue contra la Andi y la Acemi por su ausencia en la reunión de trabajo, ordenada por la Corte Constitucional - crédito Ministerio de Salud

Jaramillo aseguró que “sucedió algo parecido como cuando los empresarios deciden levantarse de la mesa de conversación para el salario mínimo. Mientras para el salario mínimo los empresarios solamente ofrecen el siete por ciento, aquí al Gobierno nacional, para la Unidad de Pago por Capitación, piden el aumento del 17%, lo que equivale a una reforma tributaria”.

“Pero esos mismos empresarios fuerzan, a través de la oposición, a que la posibilidad del financiamiento que pedía el señor presidente del presupuesto no se dé. Entonces, quiero dejar muy claro para que la opinión pública y especialmente la Corte sepa quiénes no han querido sentarse aquí a determinar y cerrar para poderles mostrarlas el año entrante, en las mesas de concertación que la misma Corte ha solicitado y nosotros también”, explicó.

El ministro de Salud defendió su gestión y señaló a los gremios empresariales por no ayudar con la crisis en el sistema: “Hablamos de insuficiencia, pero no hablamos de eficacia, no hablamos ni respondemos por el despilfarro y por la forma como se están pagando facturas que se pueden constatar cómo se pagan muertos, cómo se pagan medicamentos por encima de los precios, cómo existen entonces situaciones de corrupción que hemos denunciado, como la Nueva EPS, en donde hoy sus directivos están siendo juzgados por todo lo que ha encontrado en todas las investigaciones y seguiremos encontrando”.