En plena Navidad se presentó una balacera en el centro de Bogotá, dejando un muerto

Un hecho de violencia registrado en el cruce de la carrera 10 con calle 6 derivó en el despliegue de las autoridades judiciales en la capital, que terminó en el tiroteo

Robo de camión en Bogotá
Robo de camión en Bogotá terminó en Balacera - rédito redes sociales/X

Una intensa persecución, iniciada en la localidad de Suba, desencadenó una serie de hechos violentos que culminaron en pleno centro de Bogotá con un enfrentamiento armado y una persona muerta.

El episodio se presentó en la mañana del miércoles 24 de diciembre, cuando la carrera 10 con calle 6, en el barrio Los Mártires, cuando una camioneta particular resultó implicada en lo que sería aparentemente un tiroteo.

Testigos de los hechos señalaron que se cerca de las 6:00 a. m. se escucharon “múltiples detonaciones” pusieron en alerta tanto a transeúntes como a comerciantes del sector.

Las autoridades informaron que el cruce de disparos tuvo un desenlace fatal y que al sitio acudieron unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía para realizar el levantamiento del cuerpo, además de recolectar elementos materiales probatorios que permitan esclarecer las circunstancias exactas de los hechos.

La intervención de criminalística obligó
La intervención de criminalística obligó al cierre vial de la calle 6 con carrera 10, afectando el flujo vehicular en sentido Occidente-Oriente- crédito Bogotá Tránsito

El escenario fue rápidamente acordonado, mientras el grupo de criminalística efectuaba procedimientos de inspección judicial, lo que derivó en el cierre temporal de la calle 6 con carrera 10, sentido Occidente–Oriente.

Este cierre vial obligó a los conductores a buscar rutas alternas, recomendando las autoridades la NQS y la calle 19 para evitar congestiones, según informó la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

Cerca de las 9:27 a. m., la entidad informó que se finalizaron “las labores de investigación por parte de criminalística y se habilita la movilidad en la Calle 6 con carrera 10, en sentido Occidente-Oriente”.

Movilidad en el sector se vio afectado por el incidente presentado en la mañana del miércoles 24 de diciembre - crédito Bogotá Tránsito/X

Otro caso de tiroteo en Bogotá

El despliegue policial en la zona norte de Bogotá a inicios del mes de diciembre se intensificó tras el pánico provocado entre los vecinos del sector, quienes permanecieron vigilantes ante la amenaza persistente de la delincuencia.

Las autoridades dispusieron presencia continua en la Calle 106 con 45, en inmediaciones de la autopista Norte, mientras avanzaron las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la identidad del asaltante fallecido.

De acuerdo con información oficial, el incidente tuvo lugar cuando dos individuos armados intentaron despojar de su teléfono móvil y su maleta a un joven de 29 años, interceptándolo en plena vía. La tentativa de robo se tornó violenta cuando los asaltantes dispararon en dos ocasiones contra la víctima, acto que precipitó la intervención inmediata de la policía.

El enfrentamiento armado se produjo cuando un agente de seguridad, que patrullaba las cercanías, respondió a los disparos de los delincuentes, lo que derivó en un intercambio de fuego. Uno de los asaltantes murió en el lugar, mientras que el otro, identificado como un menor de 16 años, resultó herido en el brazo y fue capturado por las autoridades.

Según el brigadier General Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, “En la reacción policial se abate a uno y captura al otro. Se incauta el arma de fuego y la motocicleta en la cual se estaban desplazando los delincuentes (...) Un aprehendido de 16 años, tiene una herida en el brazo y la otra persona lo estamos identificando porque aproximadamente tiene entre 25 y 30 años”.

Las primeras pesquisas apuntan a que el menor capturado estaría vinculado a una banda criminal responsable de diversos robos en el sector, situación que mantiene en alerta a la comunidad. La policía mantiene patrullajes y controles en la zona, como medida para garantizar la seguridad de los residentes, quienes, tras el tiroteo, manifestaron su temor ante la reiterada presencia de delincuentes motorizados en el área.

