Colombia

Colfuturo confirma que desde 2026 el Gobierno dejará de financiar el crédito beca para estudios de posgrado

Colfuturo confirmó que a partir de 2026 no recibirá recursos del Gobierno para el Programa Crédito Beca, tras dos décadas de apoyo estatal que permitió a miles de colombianos cursar estudios de maestría y doctorado en el exterior

Foto vía: Colfuturo
Foto vía: Colfuturo

Colfuturo confirmó que el Gobierno nacional dejará de financiar el Programa Crédito Beca a partir de 2026, decisión que pone fin a más de 20 años de respaldo estatal a esta iniciativa destinada a apoyar estudios de posgrado en el exterior.

La información fue conocida luego de la publicación de una carta firmada por Jerónimo Castro, director de la entidad, divulgada por el senador Honorio Miguel Henríquez Pinedo, del partido Centro Democrático, y posteriormente ratificada por la organización.

De acuerdo con la comunicación, la promoción de estudiantes seleccionados en 2025 será la última que contará con recursos del Gobierno Nacional, marcando un cambio en el esquema de cooperación que se mantuvo durante dos décadas consecutivas.

El Programa Crédito Beca de Colfuturo se consolidó como uno de los principales mecanismos de financiación para que profesionales colombianos cursaran maestrías y doctorados en universidades del exterior.

En la carta citada, Jerónimo Castro explicó que durante ese periodo de cooperación se seleccionaron cerca de 25.000 colombianos y colombianas, quienes adelantaron estudios de alto nivel académico con el compromiso de regresar al país. Según el documento, el Estado colombiano y Colfuturo comprometieron USD 892 millones para el funcionamiento del programa, cifra que permitió consolidarlo como el más grande de su tipo en América Latina.

Billetes de dólar estadounidense en
Billetes de dólar estadounidense en esta ilustración tomada el 4 de mayo de 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

El senador Henríquez Pinedo difundió apartes de la misiva a través de su cuenta en X, donde señaló: “IMPORTANTE El gobierno de Petro elimina el programa crédito beca de @Colfuturo, no girará más recursos en el 2026 para que los jóvenes puedan estudiar en el exterior”. En el mismo mensaje, el congresista añadió que durante 25 años no se había interrumpido el apoyo financiero a estas becas.

Colfuturo confirmó posteriormente el contenido de la carta y precisó que el cambio en la financiación obligará a la entidad a redefinir la forma en que operará el Programa Crédito Beca en adelante. En el documento se señala que, a partir de 2026, Colfuturo entrará en una nueva etapa que exige operar sin recursos gubernamentales, lo que implica ajustes en sus condiciones financieras y en los mecanismos de sostenibilidad del programa.

La entidad explicó que desde hace varios meses viene trabajando en el diseño de nuevas condiciones y en la búsqueda de fuentes adicionales de financiación que permitan dar continuidad al programa. Durante los primeros meses de 2026, Colfuturo anunció que dará a conocer públicamente los resultados de estas gestiones y las alternativas que se implementarán para mantener la operación del Crédito Beca.

Uno de los puntos destacados en la comunicación es que las personas beneficiarias que actualmente se encuentran cursando estudios o que están próximas a iniciar sus posgrados mantendrán las condiciones vigentes establecidas al momento de su selección. Colfuturo aseguró que cuenta con los recursos necesarios para cumplir con todos los compromisos adquiridos con estos beneficiarios.

La carta también recuerda que el Programa Crédito Beca fue reconocido a nivel internacional por su modelo de apoyo académico y por el perfil de los estudiantes seleccionados. Durante más de dos décadas, el esquema combinó créditos condonables con apoyo financiero estatal, permitiendo el acceso a formación de alto nivel en universidades extranjeras.

Desde Colfuturo se indicó que el fin del respaldo gubernamental no afecta los contratos ya firmados ni las obligaciones adquiridas con quienes forman parte de promociones anteriores. La cobertura financiera para quienes ya fueron seleccionados está garantizada, según lo señalado por la dirección de la entidad en la misiva.

El anuncio se conoce en medio de debates sobre el financiamiento de la educación superior y el acceso a estudios de posgrado en el exterior. La decisión implica que, desde 2026, el Programa Crédito Beca dependerá exclusivamente de recursos propios y de nuevas fuentes de financiación que logre asegurar Colfuturo.

La información fue confirmada por la entidad y difundida inicialmente por la Revista Semana, medio que dio a conocer el contenido de la carta y la postura oficial de Colfuturo frente al cambio en la financiación estatal del programa.

