Encontraron cuatro hombres muertos en una vivienda de Facatativá: al parecer se intoxicaron por una fuga de gas

Las autoridades en el municipio de Facatativá (Cundinamarca) investigan la muerte de cuatro hombres, tras su hallazgo en una vivienda en el sector de Las Palmas, en Cartagenita, por presunta intoxicación por monóxido de carbono.

El hecho ocurrió en la noche del martes 23 de diciembre ha generado una fuerte consternación entre los residentes de la zona, especialmente al producirse en plena temporada de fiestas.

De acuerdo con los primeros reportes, la tragedia habría sido consecuencia de una intoxicación accidental por gas, según explicaron autoridades locales.

La secuencia de los hechos comenzó cuando un familiar de las víctimas, preocupado por la falta de comunicación durante varias horas, decidió dirigirse a la casa. Al entrar, percibió un intenso olor a gas y localizó en el interior los cuerpos, sin signos vitales.

Las víctimas, todas de nacionalidad venezolana y entre los veinte y treinta años, fueron halladas sin vida en el sector Las Palmas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Inmediatamente, alertó tanto a la comunidad como a las autoridades, quienes acudieron al lugar junto con organismos de socorro y acordonaron la zona mientras efectuaban las primeras verificaciones.

Las víctimas, identificadas como cuatro adultos de nacionalidad venezolana, todos hombres de entre 20 y 30 años residían en la vivienda, y, según la información preliminar de la Policía, no se encontraron evidencias de violencia ni desorden.

Las indagaciones judiciales y forenses continúan para esclarecer los detalles del suceso. La vivienda quedó bajo custodia de las autoridades mientras se llevan a cabo los procedimientos técnicos necesarios. Datos recopilados en el sitio por los investigadores apuntan a que la tragedia pudo originarse por una estufa de gas que habría quedado encendida.

Según la reconstrucción realizada, se presume que una olla se quemó, apagando la llama mientras el gas seguía fluyendo y provocando una acumulación letal del combustible en el ambiente.

La principal hipótesis apunta a un escape de gas que habría provocado la acumulación de monóxido de carbono dentro de la vivienda - crédito Alcaldía de Bogotá

Más detalles del incidente

De acuerdo con las declaraciones de Luis Carlos Casas, alcalde de la localidad, las víctimas, todas de nacionalidad extranjera, habrían fallecido aproximadamente dos días antes del hallazgo.

La alarma se encendió cuando residentes del sector notaron la ausencia de los ocupantes de la vivienda desde el domingo 21 de diciembre. Preocupados, uno de los vecinos decidió intervenir y, tras romper un vidrio para ingresar, detectó la presencia de personas sin vida en la parte posterior de la casa.

Inmediatamente, este ciudadano informó del hecho a las autoridades, detalló el alcalde Casas en su conversación con el medio regional City Tv.

Cuando la Policía accedió al inmueble, encontró tres cuerpos en una de las habitaciones y un cuarto en el baño, hecho que fue confirmado por el propio mandatario local. Posteriormente, miembros del CTI se encargaron de realizar los actos urgentes y el levantamiento de los cuerpos.

El descubrimiento de los cuerpos ocurrió después de que familiares y amigos intentaron contactarlos sin éxito durante varias horas - créditos CaracolTV/Web

Las primeras hipótesis apuntan a que las cuatro personas llegaron a Facatativá con el objetivo de trabajar en el sector floricultor, según explicó el alcalde Casas al medio City Tv. El caso continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias exactas de los hechos.

La noticia ha generado conmoción en la comunidad de Facatativá, donde vecinos y allegados a las víctimas expresaron su consternación ante la tragedia.

Recomendaciones de las autoridades

Las autoridades locales han reiterado la necesidad de adoptar medidas preventivas frente al uso de gas domiciliario, haciendo especial énfasis en periodos festivos, cuando el riesgo suele incrementarse por el mayor uso de artefactos.

En sus comunicados, las entidades responsables han señalado que la revisión periódica de las instalaciones de gas se presenta como una de las acciones más efectivas para reducir incidentes.

Al detallar las acciones recomendadas, las autoridades subrayaron que es fundamental verificar el estado de estufas, mangueras y válvulas, ya que el desgaste o posibles fugas en estos componentes pueden derivar en situaciones de peligro.

Además, recalcaron que nunca se deben dejar artefactos encendidos sin supervisión, pues la ausencia de control facilita la ocurrencia de accidentes domésticos.

Otra de las sugerencias incluidas en el listado oficial es asegurar una ventilación adecuada en espacios cerrados, con el objetivo de evitar la acumulación de gases que puedan provocar intoxicaciones o explosiones.