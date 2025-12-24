Andi acusó a Petro de ser el único y verdadero responsable de la emergencia económica que experimenta el país: “Decisiones tomadas por usted”

Andi acusó a Petro de ser único y verdadero responsable de la emergencia económica que experimenta el país - crédito Colprensa

En un escenario marcado por tensiones institucionales y una sostenida incertidumbre económica, el presidente de la República, Gustavo Petro, advirtió que el país se encuentra en la antesala de una decisión crucial por parte de la Corte Constitucional, si avala el Decreto 1390, que declaró la emergencia económica el 22 de diciembre de 2025, el Gobierno estima que podrá mantener su plan de recuperación; de lo contrario, Colombia podría adentrarse en una crisis profunda. Esta definición llega en paralelo con el inminente anuncio presidencial sobre el aumento del salario mínimo para 2026, un contexto que amplifica la trascendencia de la jornada.

En la valoración que hizo mediante sus redes sociales, el mandatario enfatizó la responsabilidad clave del alto tribunal. Según detalló, la Corte Constitucional tiene en sus manos la elección entre “que el país siga su ruta de recuperación o entre en el camino de la crisis económica”, un dilema que, según su interpretación, resulta de una cadena de acciones legislativas y políticas adversas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro lanzó un claro mensaje a la Corte Constitucional, que confirmó que discutirá la legalidad del decreto una vez termine la vacancia judicial - crédito @petrogustavo/X

“Los últimos días registraron el rechazo de la reforma tributaria 3.0 en el Congreso, la negativa de las comisiones económicas del Senado a la denominada ley de financiamiento —derrotada en dos ocasiones— y el incremento de la tasa de interés real decidido por la mayoría de la junta directiva del Banco de la República. Este encadenamiento de decisiones”, sostuvo Petro, constituyó el motivo esencial para expedir el decreto de emergencia.

El presidente argumentó que el aumento del costo de la deuda y su creciente insostenibilidad amenazan la estabilidad financiera. A pesar de que, según él, el Gobierno logró disminuir la deuda y ajustarla al marco fiscal de mediano plazo, Petro advirtió que persistir en ese curso conduciría a una “crisis económica sobreviniente”. La más reciente emisión de deuda por $23 billones a un único oferente también generó interrogantes y refuerza, desde su perspectiva, la gravedad de la coyuntura.

La repuesta de Bruce Mac Master a Petro<b> </b>

Bruce Mac Master respondió a las acusaciones de Petro - crédito Presidencia.

En reacción al extenso mensaje del jefe de Estado, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), aseguró que Gustavo Petro es el principal y único responsable de la crisis económica por la que está atravesando el Gobierno nacional.

“No Presidente, ninguno de esos es un “hecho sobreviniente”. Hace poco usted decía que ni los medios de comunicación ni yo mismo le reconocíamos que Colombia una de las mejores economías del mundo y hoy nos dice que nos encontramos en emergencia económica. Qué fue lo que le hizo cambiarse narrativa en menos de una semana?”, expuso Mac Master.

Bruce Mac Master afirmó que los gremios advirtieron sobre las consecuencias para el desarrollo del país de las políticas y posturas del primer mandatario que fueron desestimadas - crédito @BruceMacMaster/X

En efecto, el líder gremial señaló que las decisiones que tomó Petro a lo largo de su mandato desembocaron en incertidumbre, falta de inversión, crisis de salud y el manejo de la deuda pública. A propósito, indicó que los gremios llevan años advirtiendo las consecuencias de sus políticas y posturas. Sin embargo, no fueron escuchados.

“Se trata de todas las situaciones que usted ha debido administrar como presidente de la República y su gobierno ha debido enfrentar desde la administración pública. Es más. Algunas de esas situaciones ha sido creada justamente por decisiones tomadas por usted, como por ejemplo la crisis del sistema de salud, el manejo de la deuda, o los inmensos, intereses que se causan por la incertidumbre que usted le ha generado a los mercados expresamente. Y para colmo, ninguno de ellos se presentó sorpresiva ni recientemente. Son todos hechos que se han venido configurando a lo largo de meses y años”, sostuvo.

Por su parte, el Consejo Gremial Nacional expresó su preocupación por el anuncio, señalando que hubo advertencias que fueron desechadas.