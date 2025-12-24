Aida Victoria Merlano se refirió a sus rupturas y le lanzó pulla a WestCol: “Nuestra relación era brutal”

La barranquillera admitió que su ruptura con el 'streamer' fue la más dolorosa de todas las que atravesó - crédito @rechismes/Instagram

Para Aida Victoria Merlano, 2025 estuvo lejos de ser un año tranquilo. Tras romper por segunda vez con WestCol a mediados de 2024 señalando una infidelidad del streamer, inició un nuevo noviazgo con Juan David Tejada, empresario al que las redes sociales le dieron el mote del Agropecuario por estar involucrado en el sector.

Tras una ceremonia en la que celebraron su unión, la influenciadora confirmó su embarazo y dio a luz a su hijo Emmanuel en julio, luego de lo cual comenzaron a surgir rumores de un distanciamiento de Tejada, que terminaron en la confirmación de su ruptura en septiembre.

Fue justamente su pasado sentimental el tema de conversación principal durante su paso por el canal del creador de contenido estadounidense Lebriah. Allí, la barranquillera compartió su visión sobre las distintas rupturas sentimentales que atravesó, dejando en claro que muchas, salvo algunas específicas, no han representado mayor cosa y que suele lidiar rápidamente con los sentimientos negativos de una ruptura.

“Hay gente que ni fu ni fa”, afirmó al respecto. “Yo te voy a aclarar una cosa, a mí las tusas me duran muy poquito, yo termino hoy y a los tres días ya chao”.

No obstante, Aida Victoria sorprendió al afirmar que una de las tusas más complejas fue la que afrontó luego de la separación con WestCol. Consideró que el vínculo con el streamer estaba en un gran momento cuando terminaron, lo que incrementó el sufrimiento.

“Cuando tu relación era chévere y tú terminas esa relación en un punto donde era chévere, ahí es cuando duele. Siento que la persona por la que yo más he sufrido en mi vida es por West. Sí, porque yo lo amé muchísimo”, confesó. “La ruptura me dio duro, yo creo que ha sido la tusa que más me ha dolido”.

La influenciadora, como ya hizo en el pasado, reiteró que el quiebre se produjo cuando apareció una tercera persona en la vida de WestCol, lo que originó el distanciamiento. Al respecto, lanzó un mensaje directo al creador de contenido: “Yo con West sí tuve algo que perder, nuestra relación era brutal, increíble, ¿por qué la cagaste desgraciado?”, expresó.

Por otra parte, y pese a que surgió el nombre de Juan David Tejada en la conversación, Aida Victoria Merlano evitó precisar si él se encuentra entre las parejas por las que siente algún tipo de resentimiento.

WestCol habló de Aida Victoria Merlano

Por otra parte, el streamer y creador de contenido abordó el tema de su pasada relación con la barranquillera en el pódcast Gordas de envidia de Cami Pulgarín. Allí expresó que, si bien no descarta de lleno la idea de reanudar la relación con su expareja, admitió que le inquieta la posibilidad de que cualquier desacuerdo o aspecto íntimo se convierta de inmediato en tema viral y de debate público, dada la influencia actual de ambos en el plano digital.

En la parte final de su intervención, Westcol expresó explícitamente: “A mí me daría mucho miedo... volver con Aida porque ella... ella se ataca y le hace un video a uno”, reiterando su preocupación sobre cómo cada aspecto de la relación podría exponerse públicamente.

“Tarde o temprano todo lo que pase va a salir expuesto al público. Ese es el miedo que me daría, no por hacer algo mal, sino por proteger la privacidad de uno”, expresó.

Con todo, WestCol admitió que veía a la barranquillera como “la persona más cuerda, más inteligente y más centrada, que yo sienta que podría aportar algo”, frente a otras exparejas.