Colombia

Westcol confesó el verdadero motivo por el que le da miedo volver con Aída Victoria Merlano: “Todo va a salir público”

El 'streamer' antioqueño abrió su corazón sobre las dudas que siente ante una reconciliación, asegurando que el miedo a la exposición en redes sociales pesa más que el deseo de retomar la relación

Guardar
El paisa miedo del comportamiento de la influenciadora al hacer viral sus rupturas - crédito @micaclips1/IG

El streamer antioqueño Westcol compartió recientemente sus reservas respecto a una posible reconciliación con la reconocida Aída Victoria Merlano, señalando que el principal motivo de su cautela se relaciona con el temor a la exposición mediática de su vida privada en redes sociales.

Durante la conversación con Cami Pulgarín en el pódcast Gordas de envidia, el paisa detalló que, pese a no descartar la idea de reanudar la relación, le inquieta profundamente la posibilidad de que cualquier desacuerdo o aspecto íntimo se convierta de inmediato en tema viral y de debate público, dada la influencia actual de ambos en el plano digital.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La creadora de contenido se
La creadora de contenido se despachó en contra de Westcol por sus declaraciones sobre su participación en el torneo de 'streaming' - crédito Alofoke/YouTube

En la parte final de su intervención, Westcol expresó explícitamente: “A mí me daría mucho miedo... volver con Aida porque ella... ella se ataca y le hace un video a uno”, reiterando su preocupación sobre cómo cada aspecto de la relación podría exponerse públicamente.

Además, amplió su reflexión diciendo: “De alguna manera yo siento que tarde o temprano todo lo que pase va a salir expuesto al público”, aludiendo a vivencias pasadas donde detalles aparentemente triviales, como la presencia de un mesón en su casa, terminaron siendo difundidos por Merlano en redes.

Westcol señaló que este tipo de episodios lo llevan a considerar seriamente el riesgo de ver afectada su privacidad por la manera en que Aída Victoria Merlano comunica sus versiones.

Aida Victoria Merlano y Westcol
Aida Victoria Merlano y Westcol fueron novios - crédito Aida Victoria Merlano/ Instagram

Destacó también que ella se muestra cada vez más decidida y transparente en redes, transformando cualquier conflicto o discusión personal en un hecho de dominio masivo. Según el streamer, este rasgo que sus seguidores suelen celebrar como muestra de autenticidad es justamente lo que le genera inseguridad frente a un eventual regreso de la pareja.

Durante el diálogo, la creadora de contenido Cami Pulgarín reforzó este análisis comentando que Aída “es poderosa”, llegando a bromear acerca de lo que significaría para alguien exponerse a su capacidad viral.

Por su parte, Westcol, en tono reflexivo, insistió en la necesidad de proteger no solo la estabilidad emocional, sino también el perfil profesional, considerando que hoy, para figuras como ellos, “una relación ahora no solo se vive en privado, sino frente a miles o millones de espectadores”.

Westcol compartió la Nochebuena en
Westcol compartió la Nochebuena en compañía de Aida Victoria Merlano en Barranquilla - crédito @westcol/Instagram

No obstante, admitió que persiste un aprecio genuino y reconoció la inteligencia y madurez de Merlano, a quien describió como alguien capaz de aportar valor a su vida a través de su perspectiva y templanza.

Así fue el apoyo de Westcol al Agropecuario

En medio del revuelo generado por su presencia en el reality digital La mansión de los streamers, el creador de contenido Westcol mostró abiertamente su respaldo a Juan David Tejada, conocido como “El Agropecuario” y expareja de Aida Victoria Merlano, a pesar de la controversia por las acusaciones de presunto incumplimiento en la manutención de su hijo.

“No me importa lo que digan, yo soy ‘team Agropecuario’”, afirmó Westcol en una declaración que marcó tendencia en redes sociales.

El comentario de WestCol sobre
El comentario de WestCol sobre Juan David Tejada y la paternidad con Aida Victoria Merlano se vuelve viral - crédito @westcol/IG

Las críticas hacia Tejada aumentaron tras los señalamientos públicos de Aida Victoria Merlano, quien lo acusó de no cumplir completamente con sus responsabilidades económicas. Pese a ello, Merlano manifestó que no le incomoda la participación de su expareja en el reality e incluso reconoció que fue gracias a su intermediación que pudo ingresar al proyecto.

Por su parte, El Agropecuario expresó su intención de mantener una relación cordial por el bienestar de su hijo: “Yo creo que sí, que las cosas se van a organizar, no por nosotros, sino por el niño, para que podamos llevar la fiesta en paz”, aseguró. Además, sostuvo que recientemente ha enviado entre 3 y 4 millones de pesos para la manutención del menor.

Temas Relacionados

WestcolAída Victoria MerlanoExposición mediáticaPrivacidadCami PulgarínColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Westcol reveló la millonada exacta en dólares que ganó con ‘Stream Fighters’ y si demandó a Yina Calderón por dejar la pelea

El ‘streamer’ paisa habló del drama con Calderón y el dinero que logró por el evento que contó con más de cuatro millones de personas conectadas en vivo

Westcol reveló la millonada exacta

Juan Daniel Oviedo y su comentario irónico a Petro por aprovechar publicación de su nieta para mandar mensaje político: “Lo que quiso decir tu abuelito”

El precandidato presidencial lanzó una pulla en la que, al parecer, el presidente politizó una fotografía de su nueva nieta, en celebración de su primer mes de nacimiento

Juan Daniel Oviedo y su

Mercado de fichajes de los equipos de la Liga BetPlay 2026 - EN VIVO: rumores, altas y bajas de los clubes colombianos hoy 23 de diciembre

Deportivo Cali es el equipo que mejor se ha reforzado para la próxima temporada, mientras Millonarios e Independiente Medellín son dos de los clubes con más rumores en la temporada de fichajes

Mercado de fichajes de los

Dorado Mañana, números ganadores sorteo de hoy 23 de diciembre

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del país

Dorado Mañana, números ganadores sorteo

Viajeros en Nariño quedaron atrapados en tiroteo entre disidencias de las Farc y el Ejército en la vía Panamericana: pusieron explosivos en la carretera

Las acciones desplegadas durante la madrugada evitaron la detonación de explosivos y permitieron el restablecimiento gradual de la circulación entre Pasto y Chachagüí

Viajeros en Nariño quedaron atrapados
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Este sería el cabecilla del

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

Con disparos atacaron estación de Policía de Suárez, ocasionando caos: las disidencias de las Farc serían las responsables

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

ENTRETENIMIENTO

Ola de críticas a Jessica

Ola de críticas a Jessica Cediel por fotos familiares durante el funeral de su padre: “Quién tiene fuerzas para posar”

Hermanas de Yeferson Cossio preocuparon con publicación sobre la salud del ‘influencer’: “Está estable”

Mamá de Lina Tejeiro respondió a críticas por dejarse crecer las canas: “Hacer lo que nos haga felices”

Felipe Saruma oficializó su campaña a la Cámara de Representantes por Atlántico con curioso video: “Políticamente incorrecto”

Luinny acusó a Westcol de usar a Karina García y Yina Calderón para tener números: “Y eres el más grande de Latinoamérica”

Deportes

Mercado de fichajes de los

Mercado de fichajes de los equipos de la Liga BetPlay 2026 - EN VIVO: rumores, altas y bajas de los clubes colombianos hoy 23 de diciembre

Este es el video de Navidad y Año Nuevo del Bayern Múnich en el cual Luis Díaz es protagonista

Egan Bernal es el mejor ciclista colombiano de la temporada 2025, según el ranking de la UCI: así les fue a los demás

Así quedaría el listado oficial de títulos del fútbol colombiano: la Dimayor le quitó copas a Santa Fe, Millonarios y Medellín

La colombiana más ganadora en la historia del tenis profesional denunció a la Federación Colombiana de Tenis: “Sé qué es lo que les incomoda”