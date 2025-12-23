Westcol confesó el verdadero motivo por el que le da miedo volver con Aída Victoria Merlano: “Todo va a salir público”

El paisa miedo del comportamiento de la influenciadora al hacer viral sus rupturas - crédito @micaclips1/IG

El streamer antioqueño Westcol compartió recientemente sus reservas respecto a una posible reconciliación con la reconocida Aída Victoria Merlano, señalando que el principal motivo de su cautela se relaciona con el temor a la exposición mediática de su vida privada en redes sociales.

Durante la conversación con Cami Pulgarín en el pódcast Gordas de envidia, el paisa detalló que, pese a no descartar la idea de reanudar la relación, le inquieta profundamente la posibilidad de que cualquier desacuerdo o aspecto íntimo se convierta de inmediato en tema viral y de debate público, dada la influencia actual de ambos en el plano digital.

En la parte final de su intervención, Westcol expresó explícitamente: “A mí me daría mucho miedo... volver con Aida porque ella... ella se ataca y le hace un video a uno”, reiterando su preocupación sobre cómo cada aspecto de la relación podría exponerse públicamente.

Además, amplió su reflexión diciendo: “De alguna manera yo siento que tarde o temprano todo lo que pase va a salir expuesto al público”, aludiendo a vivencias pasadas donde detalles aparentemente triviales, como la presencia de un mesón en su casa, terminaron siendo difundidos por Merlano en redes.

Westcol señaló que este tipo de episodios lo llevan a considerar seriamente el riesgo de ver afectada su privacidad por la manera en que Aída Victoria Merlano comunica sus versiones.

Destacó también que ella se muestra cada vez más decidida y transparente en redes, transformando cualquier conflicto o discusión personal en un hecho de dominio masivo. Según el streamer, este rasgo que sus seguidores suelen celebrar como muestra de autenticidad es justamente lo que le genera inseguridad frente a un eventual regreso de la pareja.

Durante el diálogo, la creadora de contenido Cami Pulgarín reforzó este análisis comentando que Aída “es poderosa”, llegando a bromear acerca de lo que significaría para alguien exponerse a su capacidad viral.

Por su parte, Westcol, en tono reflexivo, insistió en la necesidad de proteger no solo la estabilidad emocional, sino también el perfil profesional, considerando que hoy, para figuras como ellos, “una relación ahora no solo se vive en privado, sino frente a miles o millones de espectadores”.

No obstante, admitió que persiste un aprecio genuino y reconoció la inteligencia y madurez de Merlano, a quien describió como alguien capaz de aportar valor a su vida a través de su perspectiva y templanza.

Así fue el apoyo de Westcol al Agropecuario

En medio del revuelo generado por su presencia en el reality digital La mansión de los streamers, el creador de contenido Westcol mostró abiertamente su respaldo a Juan David Tejada, conocido como “El Agropecuario” y expareja de Aida Victoria Merlano, a pesar de la controversia por las acusaciones de presunto incumplimiento en la manutención de su hijo.

“No me importa lo que digan, yo soy ‘team Agropecuario’”, afirmó Westcol en una declaración que marcó tendencia en redes sociales.

Las críticas hacia Tejada aumentaron tras los señalamientos públicos de Aida Victoria Merlano, quien lo acusó de no cumplir completamente con sus responsabilidades económicas. Pese a ello, Merlano manifestó que no le incomoda la participación de su expareja en el reality e incluso reconoció que fue gracias a su intermediación que pudo ingresar al proyecto.

Por su parte, El Agropecuario expresó su intención de mantener una relación cordial por el bienestar de su hijo: “Yo creo que sí, que las cosas se van a organizar, no por nosotros, sino por el niño, para que podamos llevar la fiesta en paz”, aseguró. Además, sostuvo que recientemente ha enviado entre 3 y 4 millones de pesos para la manutención del menor.