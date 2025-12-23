Cambios en el Soat en el 2026: motos de bajo cilindraje y taxis subirán la tarifa, los autos familiares pagarán menos

Las tarifas del Soat para motos de bajo cilindraje y transporte público subirán alrededor del 5 % en 2026, mientras que los autos familiares pagarán un poco menos - crédito Colprensa

Si usted se moviliza en moto pequeña o trabaja en transporte público, prepárese: el Soat podría subirle un poco el próximo año.

La Superintendencia Financiera de Colombia está ajustando las tarifas para 2026, y según un borrador que circuló, las motos de bajo cilindraje y los taxis serían los más afectados, con un aumento cercano al 5 %.

Por ejemplo, las motos de menos de 100 centímetros cúbicos pasarían de pagar $243.700 este año a $256.240 en 2026, un incremento del 5,1%. Las motocicletas de entre 100 y 200 cc también verán un aumento, pasando de $326.600 a $343.336, sin contar la contribución a la Adres.

En cuanto a los taxis, microbuses y autos de negocio, la historia es parecida.

Los vehículos de menos de 1.500 cc y hasta nueve años de antigüedad verían su tarifa subir de $268.200 a $281.929 si se trata de un taxi.

Los otros vehículos de transporte público y de negocio oscilarán entre $183.900 y $230.000, dependiendo del tipo de carro y su antigüedad.

¿Por qué sube solo para estos vehículos y no para todos? Según Darío Hidalgo, profesor de transporte en la Universidad Javeriana, esto se debe a que estos vehículos ya reciben un descuento especial del 50 % desde que arrancó el gobierno actual.

“Va a ser en costos reales de lo que tenemos este año, del orden del 5 % que es la inflación acumulada de los primeros meses.

Se aplica directamente a quienes reciben hoy un descuento del 50% del Soat, que son las motos y los vehículos de transporte público”, explicó Hidalgo a Noticias RCN. Además, la siniestralidad vial ha aumentado, por lo que el ajuste busca mantener un equilibrio entre tarifas y riesgos.

Los conductores de taxis, microbuses y autos de negocio deberán ajustar su presupuesto ante el incremento en la tarifa del Soat el próximo año - crédito Colprensa

Si usted tiene un carro particular, familiar, campero o camioneta, hay buenas noticias. La tarifa para autos de menos de 1.500 cc y hasta nueve años de antigüedad bajaría ligeramente, de $445.600 a $442.440, es decir, un 0,7% menos.

Esta tendencia también se aplicaría a autos familiares, camperos, camionetas y motos de alto cilindraje, con reducciones cercanas al 1%. La Superintendencia explicó que esta disminución se justifica porque la siniestralidad en estos vehículos ha bajado durante 2025, según los datos de las aseguradoras.

Otro cambio importante se da en la forma como se calculan las coberturas médicas del Soat. Hasta ahora se hacía en salarios mínimos, pero a partir de 2026 se hará con base en la Unidad de Valor Tributario (UVT), que solo se ajusta con la inflación. Esto permitirá que los costos sean más estables año tras año.

A pesar de este ajuste, las motos de bajo cilindraje, taxis, autos de negocio y microbuses urbanos mantendrán la categoría especial y seguirán beneficiándose del descuento del 50% sobre la tarifa total.

En la práctica, esto significa que si usted es motociclista de bajo cilindraje o taxista, verá un leve aumento en su Soat, mientras que los propietarios de autos familiares y camionetas tendrán un alivio económico. Todas estas nuevas tarifas aplicarán para las pólizas adquiridas a partir del primero de enero de 2026.

El ajuste de las pólizas del Soat entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026 y aplicará según el tipo de vehículo y su categoría - crédito Colprensa

Nuevos requerimientos para conductores en 2026

Pero los cambios no terminan ahí. El 2026 también traerá novedades importantes para quienes necesiten renovar su licencia de conducción. La idea del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial es asegurarse de que todos los conductores tengan competencias medibles y verificadas al volante.

Los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) ahora solo se dedicarán a formar, mientras que los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (Cale) serán los encargados de aplicar los exámenes teórico-prácticos. Esto busca unificar el nivel de dificultad de los exámenes en todo el país, aumentar la transparencia y reducir la posibilidad de fraudes.

Desde 2026, la renovación de licencias en Colombia será más estricta y transparente, con exámenes estandarizados y pruebas de aptitudes físicas y mentales - crédito Colprensa

La frecuencia para renovar la licencia dependerá de la edad y del tipo de vehículo: los conductores menores de 60 años de autos particulares renovarán cada 10 años; entre 60 y 80 años, cada cinco; y mayores de 80, cada año. Para vehículos de servicio público, quienes tengan menos de 60 años renovarán cada 36 meses y los mayores de 60, cada año.

El proceso incluirá inscripción en el Runt, estar a paz y salvo con multas, aprobar un examen de aptitudes físicas y mentales, y superar una evaluación teórico-práctica con simuladores y maniobras reales. Todos los resultados se cargarán automáticamente y habrá validación biométrica, para que nadie pueda hacer trampa.