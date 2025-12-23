Revelan “truco” que utilizan algunos conductores para evitar accidentes de tránsito como los sucedidos en vía de Buenaventura

El consejo que podría servir para minimizar riesgo de muerte en accidente de tránsito de vehículos de carga pesada - crédito Badabum/Instagram

Una reciente serie de accidentes en vía Buenaventura (Valle del Cauca), puso en el centro de la conversación la seguridad vial en las carreteras del país, y cómo se pueden adoptar técnicas para prevenir riesgos de accidentes.

Y es que la trágica muerte de Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz el viernes 19 de diciembre, cuando una tractomula perdió el control e impactó la parte trasera de su vehículo, desató inquietud sobre las medidas que pueden adoptar los conductores para evitar ser víctimas de siniestros similares.

En el hecho, ocurrido a la altura del corregimiento de Córdoba, en la vía que de Cali conduce a Buenaventura, la pareja se desplazaba con sus dos hijos, cuando el menor de ellos pidió permiso para descender del vehículo a orinar, aprovechando, un gigantesco trancón que había en la zona.

Equipos de rescate lograron sacar con vida a uno de los menores del interior del automóvil siniestrado en la carretera - crédito @ColombiaOscura/ X

Sin embargo, en cuestión de segundos se acercaba un tractocamión que no alcanzó a frenar, llevándose por delante el carro familiar, que quedó atrapado entre dos camiones. El hecho resultó en la muerte inmediata de ambos padres y dejando a uno de los hijos gravemente herido y al otro bajo atención psicológica.

La magnitud del accidente revivió la preocupación sobre un fenómeno recurrente en esta ruta, donde el tránsito de vehículos pesados es constante. El 3 de diciembre, apenas semanas antes, otro grave accidente involucró a dos tractomulas y un automóvil particular, también en el corregimiento de Córdoba.

De acuerdo con los reportes oficiales, la situación dejó una joven de 17 años fallecida y dos personas heridas, con seis vehículos en total afectados. Testigos y videos compartidos en redes sociales evidenciaron cómo el vehículo quedó completamente atrapado debajo de la tractomula, una situación que suele tener desenlaces fatales.

La difusión del video en redes sociales mostró la despedida de los padres a su hijo segundos antes de la tragedia, generando conmoción regional - crédito @ColombiaOscura/ X

El concejo clave que reduciría el riesgo de morir aplastado por dos mulas

Frente a estos episodios, en redes sociales comenzó a circular un “truco” que puede reducir significativamente el riesgo de lesiones graves o muerte al quedar atrapado entre camiones en un trancón o semáforo.

La recomendación consiste en girar el volante hacia uno de los costados mientras el vehículo permanece detenido detrás de un camión. La explicación técnica indica que, si el volante permanece recto y un vehículo pesado impacta por detrás, el vehículo será empujado directamente contra el camión de adelante, generando un efecto de “sándwich” que puede resultar prácticamente letal.

En cambio, al girar el volante hacia un lado, en caso de colisión, el automóvil tenderá a desviarse lateralmente, evitando el aplastamiento frontal y aumentando las probabilidades de supervivencia.

El vehículo particular quedó en medio de un camión cisterna y una tractomula - crédito @OjosdeBuga/X

Este método, además de ser útil en condiciones de tráfico detenido, podría aplicarse en pendientes, donde un fallo en los frenos o un impacto por alcance podría tener consecuencias similares.

Esta técnica fue ampliamente compartida y comentada por usuarios en redes sociales, que evidenciaban las ventajas, pero también desventajas de esta maniobra que podría ser clave en las vías de país donde se comparte carril con vehículos de carga pesada.

“Lo hice una vez y cuando el semáforo se puso en verde y choqué con el de la derecha”; “Paso hoy en Colombia, solo se salvó un niño”; “Este video no lo vieron los señores que tuvieron el accidente en Buenaventura 😢🥺🥺" ; ”Si y cuando ya arrancas olvidaste que tenias el gua doblado y chocas al acelerar" ; “Nah , hoy en Colombia una tractomula embistió a un pequeño carro llevándose consigo a una pareja dejaron huérfanos a dos niños, mejor es alejarse de ese vehículo tan peligroso si se puede evitar mejor esa cosa es la muerte andante!! Si se queda sin frenos ya valiste si manejas a su lado el venturi de sus llantas te absorben (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto del video.