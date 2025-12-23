Colombia

Polilla reveló cómo fue su primera vez en la intimidad con la Gorda Fabiola: “¿Has estado alguna vez con una mujer obesa?”

Nelson Polanía dio a conocer el inicio de un vínculo sentimental que superó diferencias y estereotipos, abordando aspectos personales poco conocidos de la pareja de comediantes colombianos

El reciente testimonio brindado por Nelson Polanía, en una entrevista, expuso cómo lograron sobreponerse a las críticas sociales y personales manteniendo una relación basada en la honestidad y la aceptación mutua - crédito crispasquel / Instagram

Más de un año después del fallecimiento de Fabiola Posada, reconocida como la Gorda Fabiola, el humorista colombiano Nelson Polanía —conocido en el ámbito artístico como Polilla— compartió públicamente un retrato íntimo de su relación sentimental.

El testimonio surgió durante una conversación con Cris Pasquel en el espacio 40 Grados Pódcast, en el que el comediante expuso detalles poco conocidos sobre los inicios de su historia de amor y la manera en que ambos afrontaron las diferencias personales y sociales que los rodeaban.

El diálogo se centró en la autenticidad de una pareja que desafió prejuicios y expectativas externas a lo largo de casi tres décadas.

En la entrevista, Polanía relató cómo la relación con la comediante estuvo marcada desde el principio por la sinceridad y la aceptación mutua. La diferencia de edad y las inseguridades sobre los cuerpos de ambos fueron elementos centrales en los primeros encuentros.

“Fabiola tenía todo para yo no enamorarme de ella y yo no era nada de lo que ella estaba buscando, porque ella tenía 35 años y yo tenía 25. Yo era un peladito”, recordó el humorista durante la charla. La disparidad física también estuvo presente desde el inicio, ya que, como señaló el propio Polilla, “Fabiola pesaba 140 kilos y yo 60”.

Al evocar el primer encuentro íntimo, Nelson detalló que la Gorda Fabiola le preguntó directamente si alguna vez había estado con una mujer obesa. El humorista confesó que esa experiencia era nueva para él y mencionó el temor de que el momento no resultara satisfactorio.

“No, es que a mí me da miedo porque tú me estás interesando mucho. ¿Y qué tal que no te guste?”, le expresó en ese momento la samaria a Polanía. La respuesta de él fue igualmente honesta, dando pie a un diálogo abierto sobre sus temores y expectativas.

La conversación permitió a Polanía explorar la importancia de la aceptación y la seguridad dentro de la relación. Tras aquel primer encuentro, la reacción de ambos fue de sorpresa y alegría, una sensación que Polilla describió así:

“Es que simplemente me encantó. Me fascinó. Entonces, ese era el miedo que uno tenía como que: ¿Qué pasó acá? No, ‘marichis’, me encantó, me fascinó. De aquí vamos es para arriba.” Estas palabras revelan cómo el vínculo se fortaleció desde el inicio, superando tanto dudas personales como juicios externos.

Otro aspecto destacado de la entrevista fue el reconocimiento de la actitud de Fabiola ante la vida. El humorista subrayó la fortaleza de su pareja y la manera en que enfrentó los prejuicios relacionados con el peso y la edad.

“Téngase usted a una gorda empoderada. Ella se empoderó y dijo: ‘Yo le gusté a este pelado diez años menor que yo’. Y le di la talla no solamente en la parte sentimental. Yo no tengo absolutamente nada, pero yo lo que quiero es trabajar y quiero salir adelante y quiero estar contigo”, relató el humorista.

A lo largo de la conversación, Polanía destacó que la relación se construyó sobre la base de la aceptación mutua, la honestidad y la determinación para enfrentar juntos cualquier obstáculo. Durante 28 años, la pareja desafió convenciones y expectativas, consolidando una relación que, según el propio comediante, se sostuvo en la superación de prejuicios y la confianza recíproca.

El testimonio ofrecido en el 40 Grados Pódcast abrió una ventana hacia la vida privada de dos figuras reconocidas del humor colombiano, mostrando cómo la autenticidad y la aceptación pueden constituir la base de una relación duradera. La historia de Polilla y la Gorda Fabiola resalta la importancia de desafiar estereotipos y afrontar los miedos personales.

