Hackers desocuparon las cuentas de importante municipio antioqueño: se llevaron casi $500 millones

El robo informático de más de $460 millones de pesos de las cuentas oficiales de la Alcaldía de Ciudad Bolívar generó una alerta en el suroeste antioqueño, después de que la administración municipal detectara movimientos financieros irregulares.

León Darío Acevedo Vargas, alcalde del municipio, explicó que al identificar las transacciones sospechosas, se decidió bloquear de inmediato las cuentas bancarias comprometidas, en coordinación con el banco Davivienda, con el fin de evitar más pérdidas.

Según las declaraciones de Acevedo Vargas, el monto exacto sustraído fue de $460.996.920, cifra que llevó a activar los protocolos de seguridad establecidos por el municipio.

Tras este incidente ocurrido el miércoles 3 de diciembre, la Alcaldía presentó una denuncia formal ante la Sijín, solicitando la intervención de la Fiscalía General de la Nación para que se investigue y se logre identificar a los responsables del ataque cibernético.

Mientras tanto, la administración municipal ya radicó las reclamaciones ante la entidad financiera para buscar la reversión o el reembolso total de los recursos públicos afectados por este hecho.

El banco, por su parte, inició una auditoría interna con el propósito de esclarecer la modalidad delictiva empleada por los autores del robo, al tiempo que notificó a la Superintendencia Financiera, organismo encargado de ejercer la vigilancia y la investigación administrativa correspondientes.

El alcalde León Darío Acevedo Vargas manifestó que permanecerá atento a los resultados de las investigaciones adelantadas por el banco, los entes de control y la justicia ordinaria, remarcando que estos procesos serán clave para establecer quiénes participaron en el delito informático y cómo se llevó a cabo.

Además, destacó la importancia de mantener informada a la comunidad respecto a cualquier avance en el caso, dado que el hurto impacta directamente las arcas municipales y repercute en la inversión social destinada a los habitantes de Ciudad Bolívar.

Ataque informático afecta los servicios en la Gobernación de Bolívar: qué fue lo que pasó

La suspensión total de los servicios digitales en la Gobernación de Bolívar tras el reciente ataque cibernético provocó que decenas de ciudadanos se acercaran a la sede administrativa, exigiendo respuestas ante el bloqueo de sus cuentas y el cobro de intereses que consideraron injustificados.

Según el comunicado oficial emitido por la administración departamental, la “interrupción dejó sin acceso a cientos de usuarios que a diario utilizan la página web institucional y otras plataformas digitales para realizar gestiones ante la administración departamental”.

El incidente, ocurrido la mañana del miércoles 13 de agosto de 2025, llevó a que todos los sistemas informáticos de la Gobernación quedaran fuera de servicio. Las primeras indagaciones de los equipos técnicos especializados señalaron que “se trató de un ataque planificado con la intención de deshabilitar el sistema”, información ratificada posteriormente por las autoridades de Bolívar.

Mientras los especialistas continúan trabajando para lograr el restablecimiento de las plataformas, los procesos administrativos y los trámites ciudadanos se mantienen suspendidos.

Durante la jornada, algunos de los afectados manifestaron su inconformidad en las instalaciones principales de la administración departamental, señalando que “pese a la falta de sistemas, sus cuentas fueron bloqueadas y se aplicaron cobros de intereses que consideraron irregulares”.

Varias de las quejas se centraron en operaciones realizadas a través de la plataforma Nequi, lo que intensificó la preocupación entre los usuarios que dependen de estos canales para sus transacciones diarias.

Las autoridades de Bolívar confirmaron que el ataque tuvo un impacto directo tanto en la operatividad institucional como en la vida financiera de los ciudadanos, agregando que “todos los sistemas informáticos permanecen fuera de servicio, mientras los especialistas trabajan con celeridad para lograr el restablecimiento completo de las plataformas”.