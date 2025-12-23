Colombia

Julián Pinilla volvió a derretir las redes sociales: 50 abuelitos fueron los protagonistas de una historia que inspiró a miles en Navidad

El chico de la ruana recibió cientos de comentarios de apoyo por parte de los internautas

Guardar
El creador de contenido sigue sorprendiendo con sus buenas acciones - crédito TikTok

Durante el fin de semana antes de Navidad de 2025, Julián Pinilla, popularmente conocido como el chico de la ruana, publicó un nuevo video que suma a su historial de acciones solidarias, pues decidió llevar a 50 adultos mayores de su natal Boyacá a conocer el mar por primera vez.

El viaje, que desató todo tipo de reacciones y mensajes de gratitud por los ciudadanos que tuvieron la oportunidad de cumplir este sueño, se difundió a través de un video que el popular creador de contenido difundió para documentar la experiencia colectiva.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En los primeros segundos del video el joven se acercó al grupo de adultos mayores y dijo la siguiente frase: “Si no se mueven, los llevo a conocer a todos ustedes el mar”, recordando un reto viral en internet que consiste en dejar “congeladas” a las personas para hacerles una broma o, en este caso, que reciban una recompensa positiva.

El joven disfrutó el paseo
El joven disfrutó el paseo a La Guajira con los adultos mayores - crédito Instagram

El registro audiovisual sorprendió al mostrar las reacciones de los beneficiarios. Uno de los asistentes dijo con notable emoción: “Esto es un paseo muy elegante que eso no lo pensamos tener ninguna vez”. Otro de los adultos mayores dijo: “Una hermosura, un sueño que lo teníamos, pero nunca nos lo habían cumplido. Ahorita lo estamos cumpliendo, estamos muy felices. Estamos muy contentos todos los 50 viejitos que estamos acá. La hemos pasado muy bien”.

Al final del video, Julián Pinilla ofreció un reconocimiento para los que apoyaron esta causa: “Gracias por hacer esto posible. Oiga, que sea el primero de muchas experiencias”, refiriéndose no solo al respaldo de los patrocinadores, sino de la Alcaldía de Ráquira, Boyacá.

La iniciativa fue apoyada por las autoridades locales

El impacto de la iniciativa también fue confirmado por las autoridades locales, debido a que Julio César Rubiano Casas, alcalde del municipio de Ráquira para el periodo 2024-2027, compartió su perspectiva sobre el resultado de la gestión.

“Estoy agradecido con la vida. Me dio la oportunidad de cumplir uno de mis más grandes sueños estando en esta labor tan bonita: poder realizar el sueño de muchos abuelitos, por primera vez, conocer el mar”, expresó el funcionario, que se refirió al momento como una conquista tanto personal como comunitaria.

Rubiano Casas detalló lo que para los adultos mayores implicó el viaje: “Para muchos, es una experiencia cotidiana. Para otros, es simplemente la única oportunidad de su vida. Feliz, me siento con el corazón lleno de emoción. Ver en cada sonrisa cómo ellos han visto que sí es posible, que la vida a veces tarda, pero que definitivamente las sorpresas llegan”.

La acción fue respaldada por las autoridades de Boyacá - crédito TikTok

El alcalde reiteró el compromiso de su gestión al señalar: “Quisiera que esta no sea la última vez que podamos cumplir estos sueños, sino que de la mano con cada una de las personas que me ayudan a trabajar, podamos hacer más sueños realidad y que esto se vuelva una tradición en nuestro municipio”.

Además, el mandatario se refirió al valor de los adultos mayores en la construcción de la identidad local, por lo que considera este acto como un agradecimiento para su labor a lo largo de los años: “Ráquira es un municipio de tradición y mucha historia, pero cada uno de esos días de historia que tenemos en nuestro territorio ha sido construido de la mano por ellos: mis abuelitos raquireños”.

La visita emocionó a los
La visita emocionó a los adultos mayores que agradecieron al creador de contenido - crédito Instagram

Julio César Rubiano Casas finalizó su mensaje con un deseo para el futuro de los habitantes del municipio: “Este es el primero de muchos viajes que, con la ayuda de Dios y cada uno de ustedes, seguiremos volando y trabajando para que se sigan cumpliendo”.

Temas Relacionados

Julián PinillaEl chico de la ruanaVideo viralCreadores de contenidoRedes socialesColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Peajes en Colombia subirán de precio en 2026: Gobierno Petro confirmó la fecha y de qué dependerá el aumento

Nuevas alternativas de gestión vial están en estudio, informó la ministra María Fernanda Rojas, con el foco en ampliar el control ciudadano y el papel del Estado

Peajes en Colombia subirán de

Con la mirada en 2026, Daniel Quintero se metió en la consulta del Pacto Amplio: “Vamos a trabajar juntos”

El exalcalde de Medellín sigue en la contienda y parece decidido a no rendirse, por lo que anunció que participará en la consulta de izquierda junto a Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero, con la intención de estar en el tarjetón en la primera vuelta de las elecciones presidenciales

Con la mirada en 2026,

Cancillería anunció investigación disciplinaria a miembro de la Embajada en Nicaragua por parranda en la que estuvo Carlos Ramón González

La titular de la cartera, Rosa Villavicencio Mapy, informó que se adelantarán las pesquisas necesarias para determinar lo sucedido en el evento que tuvo como epicentro el auditorio Rubén Darío de Managua, de la que hizo parte el prófugo exdirector del Departamento Administrativo de la Presisencia

Cancillería anunció investigación disciplinaria a

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Las autoridades identificaron a alias Ramiro, líder del Frente de Guerra Occidental, como el objetivo de la operación militar frustrada por una asonada de 200 personas en Carmen de Atrato

Este sería el cabecilla del

Por obras de la Línea 1 del metro de Bogotá habrá cierres temporales en la avenida Caracas: TransMilenio anunció cambios en su operación

Las alteraciones previstas entre diciembre de 2025 y enero de 2026 permitirán continuar con los trabajos clave del viaducto, restringiendo flujos y habilitando vías alternativas para peatones y transporte público

Por obras de la Línea
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Este sería el cabecilla del

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

Con disparos atacaron estación de Policía de Suárez, ocasionando caos: las disidencias de las Farc serían las responsables

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

ENTRETENIMIENTO

Qué serie ver esta noche

Qué serie ver esta noche en Netflix Colombia

La canción más escuchada en Apple Colombia este día

Doce años sin Diomedes Díaz, así se recuerda en el país a la popular figura vallenata

Estos fueron los programas de televisión que los colombianos más buscaron en Google en el 2025

Andrea Serna aclaró si el ‘Desafío del siglo XXI’ es o no libreteado: “Puede ir variando un poco en el camino”

Deportes

La colombiana más ganadora en

La colombiana más ganadora en la historia del tenis profesional denunció a la Federación Colombiana de Tenis: “Sé qué es lo que les incomoda”

Santa Fe y Millonarios quieren fichar al mismo jugador para el 2026: fue figura del Deportes Tolima en el 2025

Esta es la millonada que recibiría Atlético Nacional por la transferencia de Marino Hinestroza a Boca Juniors

Lamine Yamal le hizo homenaje a Luis Díaz al presentar su nuevo canal de Youtube: lució la camiseta de la selección Colombia

Luis Díaz está de nuevo en vacaciones: cuándo volverá a jugar el colombiano con el Bayern Múnich