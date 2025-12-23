Julián Pinilla volvió a derretir las redes sociales: 50 abuelitos fueron los protagonistas de una historia que inspiró a miles en Navidad

El creador de contenido sigue sorprendiendo con sus buenas acciones - crédito TikTok

Durante el fin de semana antes de Navidad de 2025, Julián Pinilla, popularmente conocido como el chico de la ruana, publicó un nuevo video que suma a su historial de acciones solidarias, pues decidió llevar a 50 adultos mayores de su natal Boyacá a conocer el mar por primera vez.

El viaje, que desató todo tipo de reacciones y mensajes de gratitud por los ciudadanos que tuvieron la oportunidad de cumplir este sueño, se difundió a través de un video que el popular creador de contenido difundió para documentar la experiencia colectiva.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En los primeros segundos del video el joven se acercó al grupo de adultos mayores y dijo la siguiente frase: “Si no se mueven, los llevo a conocer a todos ustedes el mar”, recordando un reto viral en internet que consiste en dejar “congeladas” a las personas para hacerles una broma o, en este caso, que reciban una recompensa positiva.

El joven disfrutó el paseo a La Guajira con los adultos mayores - crédito Instagram

El registro audiovisual sorprendió al mostrar las reacciones de los beneficiarios. Uno de los asistentes dijo con notable emoción: “Esto es un paseo muy elegante que eso no lo pensamos tener ninguna vez”. Otro de los adultos mayores dijo: “Una hermosura, un sueño que lo teníamos, pero nunca nos lo habían cumplido. Ahorita lo estamos cumpliendo, estamos muy felices. Estamos muy contentos todos los 50 viejitos que estamos acá. La hemos pasado muy bien”.

Al final del video, Julián Pinilla ofreció un reconocimiento para los que apoyaron esta causa: “Gracias por hacer esto posible. Oiga, que sea el primero de muchas experiencias”, refiriéndose no solo al respaldo de los patrocinadores, sino de la Alcaldía de Ráquira, Boyacá.

La iniciativa fue apoyada por las autoridades locales

El impacto de la iniciativa también fue confirmado por las autoridades locales, debido a que Julio César Rubiano Casas, alcalde del municipio de Ráquira para el periodo 2024-2027, compartió su perspectiva sobre el resultado de la gestión.

“Estoy agradecido con la vida. Me dio la oportunidad de cumplir uno de mis más grandes sueños estando en esta labor tan bonita: poder realizar el sueño de muchos abuelitos, por primera vez, conocer el mar”, expresó el funcionario, que se refirió al momento como una conquista tanto personal como comunitaria.

Rubiano Casas detalló lo que para los adultos mayores implicó el viaje: “Para muchos, es una experiencia cotidiana. Para otros, es simplemente la única oportunidad de su vida. Feliz, me siento con el corazón lleno de emoción. Ver en cada sonrisa cómo ellos han visto que sí es posible, que la vida a veces tarda, pero que definitivamente las sorpresas llegan”.

La acción fue respaldada por las autoridades de Boyacá - crédito TikTok

El alcalde reiteró el compromiso de su gestión al señalar: “Quisiera que esta no sea la última vez que podamos cumplir estos sueños, sino que de la mano con cada una de las personas que me ayudan a trabajar, podamos hacer más sueños realidad y que esto se vuelva una tradición en nuestro municipio”.

Además, el mandatario se refirió al valor de los adultos mayores en la construcción de la identidad local, por lo que considera este acto como un agradecimiento para su labor a lo largo de los años: “Ráquira es un municipio de tradición y mucha historia, pero cada uno de esos días de historia que tenemos en nuestro territorio ha sido construido de la mano por ellos: mis abuelitos raquireños”.

La visita emocionó a los adultos mayores que agradecieron al creador de contenido - crédito Instagram

Julio César Rubiano Casas finalizó su mensaje con un deseo para el futuro de los habitantes del municipio: “Este es el primero de muchos viajes que, con la ayuda de Dios y cada uno de ustedes, seguiremos volando y trabajando para que se sigan cumpliendo”.