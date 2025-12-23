Familia colombiana vende sus últimos tamales en Estados Unidos antes de autodeportarse: “Nunca pensé que me fuera a pasar esto”

La familia decidió liquidar su negocio para poder regresar a Colombia - crédito @los_tamales_de_ana / Instagram

La familia Acosta Rojas, de origen colombiano y residente en Nueva Jersey, optó por dejar Estados Unidos tras la detención de su jefe de hogar por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La medida, que impactó de lleno el futuro de su empresa gastronómica, forzó además una decisión conjunta de retorno a Colombia y el cierre definitivo de su local reconocido en la comunidad.

El episodio que desencadenó el proceso ocurrió el sábado 13 de diciembre, cuando Jairo Acosta fue aprehendido en Elizabeth, Nueva Jersey, mientras adquiría suministros para el negocio familiar.

Ana Rojas, esposa de Jairo, relató el episodio en una publicación en Instagram: “Nunca pensé que me fuera a pasar esto”.

En el mismo registro, precisó cómo fue la captura: “Mi esposo desafortunadamente cayó en una redada y desde ese momento está detenido”.

Tras la deportación acelerada, la familia buscó asesoría legal, aunque la presión de la situación desembocó en una resolución urgente.

Diego Acosta, hijo de Jairo, afirmó a Telemundo que su padre expresó: “Yo no me aguanto, yo me voy”.

Ana explicó: “Desafortunadamente, a mi esposo me lo deportan”, reconociendo que la familia no consideró viable permanecer en el país: “No podemos quedarnos en este país”.