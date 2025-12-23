Estos son los impuestos que pagarán los colombianos por la emergencia económica del Gobierno Petro

Es oficial Gobierno Petro decreta emergencia económica por 30 días tras caída de la reforma tributaria - crédito montaje Infobae

El Gobierno de Colombia declaró el viernes 19 de diciembre de 2025 una emergencia económica con la que busca implementar nuevos impuestos para recaudar cerca de 16 billones de pesos y cubrir el déficit fiscal del país.

La medida tiene como objetivo garantizar la financiación del Presupuesto General de la Nación para 2026, luego de que el Congreso archivara la última ley de financiamiento.

Fue el ministro del Interior, Armando Benedetti, el que confirmó que el decreto de emergencia fue firmado por el gabinete y radicado oficialmente.

El funcionario declaró en una rueda de prensa del 19 de diciembre de 2025 que las nuevas disposiciones fiscales se enfocarán en impuestos a los denominados “megarricos” y en evitar cargas adicionales para la clase media.

El decreto de emergencia económica fue firmado por Gustavo Petro y todos los ministros - crédito Presidencia

No obstante, la cartera de Hacienda advirtió que la falta de recursos podría poner en riesgo programas sociales y compromisos estatales si no se adoptan medidas inmediatas.

Los ajustes y los nuevos impuestos

De acuerdo con un documento preliminar citado por El Colombiano, el primer ajuste evaluado consiste en aumentar el gravamen a los movimientos financieros del 4 x 1.000 al 5 x 1.000.

Además, se estudia la creación de nuevos impuestos al consumo de licor, vinos, cigarrillos y dispositivos electrónicos de tabaco, así como la ampliación de la base de personas naturales y jurídicas sujetas al impuesto al patrimonio.

El documento establece que el hecho generador para este tributo abarcaría patrimonios iguales o superiores a 40.000 UVT, calculados con base en el patrimonio líquido.

El paquete de medidas también incluye un IVA del 19% para apuestas y juegos de azar en línea, independientemente de si las apuestas se realizan desde Colombia o el exterior.

Los depósitos realizados por usuarios a operadores de apuestas quedarían gravados bajo este esquema, para equiparar el régimen tributario de la industria digital con el de otros sectores de servicios.

A su vez, el documento propone la creación de un Impuesto Especial para la Estabilidad Fiscal, que gravaría la extracción, la primera venta y la exportación de petróleo crudo y carbón.

El decreto de emergencia económica del Gobierno Petro plantea cobros del 5x1.000 a las transacciones bancarias - crédito Ministerio de Hacienda

Este impuesto tendría una tarifa del 1% sobre el valor de la venta o el valor FOB y se aplicaría a empresas y grupos económicos con una renta líquida ordinaria igual o superior a 50.000 UVT.

Según explicó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, no contar con el recaudo proyectado obligaría a recortes significativos en el gasto público y a replantear partidas presupuestarias clave.

El funcionario sostuvo que la emergencia económica permite al Ejecutivo legislar por decreto de manera temporal, aunque las medidas adoptadas deberán ser revisadas por la Corte Constitucional para verificar su validez y correspondencia con la situación que motivó la declaratoria.

Asobares no está de acuerdo con la medida de emergencia económica: dicen que le hace un guiño al contrabando

La administración del presidente Gustavo Petro argumenta que la decisión responde a la necesidad de evitar la desfinanciación estatal y garantizar la continuidad de programas sociales, inversión pública y compromisos internacionales de Colombia.

Sin embargo, no todos quedan contentos con la medida. La Asociación de Bares de Colombia (Asobares) manifestó su rechazo a la posible declaratoria de emergencia económica por parte del Gobierno nacional, que, como se mencionó, contempla un aumento de impuestos al licor.

En un comunicado, Asobares señaló que la iniciativa gubernamental representaría un nuevo golpe para el comercio formal, la economía nocturna y el empleo en bares, discotecas, gastrobares, restaurantes y otros establecimientos de entretenimiento.

Comunicado de Asobares en rechazo a la emergencia económica de Petro - crédito Asobares

Afirmaron que el sector todavía enfrenta los efectos de la pandemia, la inflación, el aumento de los costos laborales, los altos arriendos, los impuestos territoriales y reformas previas que ya han elevado los costos operativos. Según la agremiación, una nueva carga impositiva sobre los licores resultaría regresiva y desconectada de la actual realidad económica.

El gremio enfatizó que aumentar los impuestos al licor no solo no garantiza un mayor recaudo fiscal, sino que históricamente ha generado efectos adversos.

“Desde Asobares advertimos que elevar los impuestos al licor (...) históricamente ha demostrado generar efectos contrarios: caída en las ventas legales, fortalecimiento del contrabando y la adulteración, afectación directa al comercio formal y pérdida de miles de empleos, especialmente jóvenes (28%) y mujeres (54%) que dependen de la economía nocturna que ocupa hoy cerca de 1.680.000 millones de empleos directos e indirectos”, aseguraron.

Advirtió también que la mayor carga tributaria amenaza principalmente a pequeños y medianos empresarios, muchos de ellos con negocios familiares que operan con márgenes estrechos.