Colombia

Decreto de emergencia económica del Gobierno Petro provocó reacciones de políticos: “Ojalá la Corte Constitucional la detenga lo antes posible”

La decisión del Gobierno de declarar medidas excepcionales por la negativa del Congreso a la reforma tributaria ha generado un debate político, críticas sobre sus alcances y dudas de su legalidad

El anuncio de la nueva
El anuncio de la nueva normativa, firmado por el presidente y sus ministros, suscitó reacciones disímiles entre figuras parlamentarias y líderes de partidos, evidenciando tensión en el panorama institucional del país - crédito API/Presidencia

El presidente Gustavo Petro y su equipo ministerial emitieron el Decreto 1390, fechado el 22 de diciembre de 2025, con el cual se establece el Estado de Emergencia Económica y Social en Colombia.

Esta medida, adoptada tras el rechazo de la reforma tributaria en el Congreso, responde a un escenario que el Gobierno califica como crítico para la sostenibilidad de las finanzas públicas y la protección de derechos esenciales de la población.

El documento, de veinte páginas, lleva la firma del jefe de Estado junto a la de todos los ministros.

La decisión de la administración pública del país generó diversas opiniones entre los actores políticos colombianos. Parlamentarios y líderes de distintos partidos expresaron posturas encontradas sobre la decisión del Gobierno, reflejando un clima de debate y tensión en el escenario nacional.

Entre quienes se pronunciaron sobre la declaratoria de emergencia se encuentra el representante a la Cámara por el Partido Liberal Juan Carlos Losada. El congresista cuestionó la decisión del Gobierno y planteó la necesidad de priorizar el interés a largo plazo sobre intereses coyunturales.

“La política económica debe estar pensada para las siguientes generaciones, no para las siguientes elecciones”, afirmó Losada, quien además expresó su expectativa frente a una eventual intervención judicial: “Ojalá la Corte Constitucional detenga lo antes posible esta arbitrariedad”.

