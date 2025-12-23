Colombia

El Ministro de Hacienda confirmó que el sector financiero tendrá una sobretasa del 10 % dentro del decreto de Emergencia Económica

El ministro Germán Ávila aseguró que este 10% se sumará al 5% que actualmente está en vigencia, para aumentar el recaudo para el Gobierno

Guardar
Este es un tributo que
Este es un tributo que ya se había pensado anteriormente en la reforma tributaria - crédito Luisa Gonzalez

El ministro de Hacienda colombiano, Germán Ávila, confirmó en entrevista con la emisora la W que el Gobierno impondrá una sobretasa de 10 % al sector financiero como parte del decreto de emergencia económica.

La medida, que se concretará mediante decreto, busca elevar los ingresos estatales y se suma a la actual tarifa diferencial de 5 puntos sobre el impuesto de renta ya vigente para dicho sector.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esta decisión se inscribe en la estrategia fiscal del Ejecutivo, que enfrenta la presión de equilibrar las finanzas públicas en un momento de marcada tensión presupuestal.

El anuncio de Ávila responde al debate sobre las fuentes de financiamiento estatales, tras varios meses en los que se barajó una reforma tributaria que planteaba cambios similares. Se trata de una respuesta inmediata a la necesidad de aumentar el recaudo, en un contexto donde el Gobierno recurre a la emergencia económica para implementar ajustes fiscales sin el trámite ordinario en el Congreso.

El contexto de emergencia económica ha sido utilizado históricamente en Colombia para sortear coyunturas de crisis, permitiendo al Ejecutivo intervenir el régimen tributario y financiero de forma expedita.

En ocasiones anteriores, este tipo de medidas han impactado de forma significativa a sectores específicos y han provocado debates sobre su carácter temporal o estructural.

Temas Relacionados

Emergencia económicaImpuestosReforma tributariaMinHaciendaGobierno PetroMinisterio de haciendaColombia-Noticias

Más Noticias

Expertos en economía cuestionaron el decreto de emergencia económica del Gobierno Petro: “No se puede permitir una suerte de ‘dictadura fiscal’”

El Gobierno declaró la emergencia porque el Congreso hundió la reforma tributaria, pero la decisión es criticada por expertos que advierten sobre los riesgos de otorgar facultades ampliadas al Ejecutivo

Expertos en economía cuestionaron el

Luis Díaz, protagonista del video de Navidad y Año Nuevo del Bayern Múnich

El colombiano, en sus primeros seis meses como jugador del equipo alemán, ha marcado 13 goles en 22 partidos y se ha ganado el cariño de la afición bávara

Luis Díaz, protagonista del video

Ola de críticas a Jessica Cediel por fotos familiares durante el funeral de su padre: “Quién tiene fuerzas para posar”

La presentadora compartió imágenes familiares tomadas durante el velorio de su padre, lo que provocó cuestionamientos y mensajes encontrados entre sus seguidores

Ola de críticas a Jessica

Este sería el valor de la cuota alimentaria para 2026 si el Gobierno decreta aumento del salario mínimo

La cuota alimentaria puede ser de hasta el 50 % de los ingresos mensuales del responsable y depende de las necesidades del menor

Este sería el valor de

El ministro de Trabajo adelantó qué va a pasar con el aumento del salario mínimo con malas noticias para los empresarios: “Se inclina hacia la protección de los trabajadores”

Las recientes declaraciones del funcionario señalan un posible incremento del ingreso base en beneficio para los trabajadores y recordó la historia de la negociación anual de dicho aumento

El ministro de Trabajo adelantó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Este sería el cabecilla del

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

Con disparos atacaron estación de Policía de Suárez, ocasionando caos: las disidencias de las Farc serían las responsables

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

ENTRETENIMIENTO

Ola de críticas a Jessica

Ola de críticas a Jessica Cediel por fotos familiares durante el funeral de su padre: “Quién tiene fuerzas para posar”

Hermanas de Yeferson Cossio preocuparon con publicación sobre la salud del ‘influencer’: “Está estable”

Mamá de Lina Tejeiro respondió a críticas por dejarse crecer las canas: “Hacer lo que nos haga felices”

Felipe Saruma oficializó su campaña a la Cámara de Representantes por Atlántico con curioso video: “Políticamente incorrecto”

Luinny acusó a Westcol de usar a Karina García y Yina Calderón para tener números: “Y eres el más grande de Latinoamérica”

Deportes

Luis Díaz, protagonista del video

Luis Díaz, protagonista del video de Navidad y Año Nuevo del Bayern Múnich

Mercado de fichajes de los equipos de la Liga BetPlay 2026 - EN VIVO: rumores, altas y bajas de los clubes colombianos hoy 23 de diciembre

Egan Bernal es el mejor ciclista colombiano de la temporada 2025, según el ranking de la UCI: así les fue a los demás

Así quedaría el listado oficial de títulos del fútbol colombiano: la Dimayor le quitó copas a Santa Fe, Millonarios y Medellín

La colombiana más ganadora en la historia del tenis profesional denunció a la Federación Colombiana de Tenis: “Sé qué es lo que les incomoda”