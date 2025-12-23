El Ministro de Hacienda confirmó que el sector financiero tendrá una sobretasa del 10 % dentro del decreto de Emergencia Económica

Este es un tributo que ya se había pensado anteriormente en la reforma tributaria - crédito Luisa Gonzalez

El ministro de Hacienda colombiano, Germán Ávila, confirmó en entrevista con la emisora la W que el Gobierno impondrá una sobretasa de 10 % al sector financiero como parte del decreto de emergencia económica.

La medida, que se concretará mediante decreto, busca elevar los ingresos estatales y se suma a la actual tarifa diferencial de 5 puntos sobre el impuesto de renta ya vigente para dicho sector.

Esta decisión se inscribe en la estrategia fiscal del Ejecutivo, que enfrenta la presión de equilibrar las finanzas públicas en un momento de marcada tensión presupuestal.

El anuncio de Ávila responde al debate sobre las fuentes de financiamiento estatales, tras varios meses en los que se barajó una reforma tributaria que planteaba cambios similares. Se trata de una respuesta inmediata a la necesidad de aumentar el recaudo, en un contexto donde el Gobierno recurre a la emergencia económica para implementar ajustes fiscales sin el trámite ordinario en el Congreso.

El contexto de emergencia económica ha sido utilizado históricamente en Colombia para sortear coyunturas de crisis, permitiendo al Ejecutivo intervenir el régimen tributario y financiero de forma expedita.

En ocasiones anteriores, este tipo de medidas han impactado de forma significativa a sectores específicos y han provocado debates sobre su carácter temporal o estructural.