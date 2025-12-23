El magistrado Álvaro Hernán Prada fue víctima de intento de hurto en el norte de Bogotá

En el video se ve como los ladrones embisten el vehículo tratando de realizar el atraco - crédito @MiguelCardoza / X

Un intento de asalto contra el magistrado, expresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) y actual miembro de la judicatura, Álvaro Hernán Prada Artunduaga, se registró en la noche del domingo en el norte de Bogotá.

Según la información brindada, al menos dos vehículos (incluyendo uno de alta gama) buscaron cerrar el paso a la camioneta oficial en la que se transportaba la víctima junto a su conductor.

En las imágenes grabadas por cámaras de seguridad, las fuerzas del orden detectaron la participación de 4 a 6 hombres.

Los sospechosos bajaron de los automóviles e intentaron abrir por la fuerza las puertas del vehículo blindado, con el objetivo de concretar la agresión.

Las autoridades resaltaron la “rápida reacción” del conductor, quien ejecutó maniobras evasivas que permitieron que el magistrado escapara sin que los asaltantes lograran su cometido.

En una segunda cámara de seguridad quedó registrado el robo al acompañante del magistrado

El magistrado Álvaro Hernán Prada, a través de su cuenta en X, relató cómo fue víctima de la agresión en la vía pública.

Según expuso, “dos camionetas con delincuentes embistieron mi vehículo. El conductor logró evadirlos”. En el mismo mensaje, el magistrado detalló que Juan Felipe, descrito por él como “un amigo que me acompañaba”, sufrió posteriormente un asalto con arma de fuego por parte de los mismos atacantes. Prada manifestó: “Toda mi solidaridad con él. Este es uno más de varios episodios que me ha tocado denunciar”.

El incidente no tardó en generar reacciones dentro del entorno social del magistrado y en las redes digitales.

Diversos mensajes de apoyo se dirigieron tanto al funcionario como a su acompañante, mientras en plataformas como X y otras redes sociales, usuarios señalaron nuevamente el ambiente de inseguridad que caracteriza a la capital. Los comentarios destacaron la persistencia del temor en las calles, señalando que, pese a los informes oficiales sobre reducción de delitos, la percepción ciudadana no ha cambiado de manera significativa.

Prada denunció el hecho en redes donde recibió muestras de solidaridad

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad, el hurto a personas en Bogotá mostró una disminución en lo que va del 2025, con un registro de 117.885 casos, cifra inferior a los 121.073 reportados en 2024.

El mes con mayor número de denuncias fue en el pasado octubre. Aunque la mayoría de estos incidentes no involucró armas, el 8% de los robos fueron cometidos utilizando armas de fuego. Las localidades identificadas con mayor cantidad de reportes corresponden a Suba, Engativá y Kennedy.

No obstante, el concejal de Bogotá Armando Gutiérrez trazó un panorama crítico sobre el avance de la inseguridad en la ciudad.

Según cifras citadas por Gutiérrez, el Boletín Mensual de Indicadores de Seguridad mostró que entre enero y julio de 2025 los homicidios aumentaron un 5,3%, las lesiones personales un 4,9% y las denuncias por violencia intrafamiliar un 20,7% frente al mismo periodo del año anterior, cifras que se muestran a la baja según datos oficiales.

Aunque Prada evitó el asalto, su acompañante fue despojado se sus pertenencias

Además, Gutiérrez declaró que “esto refleja una clara brecha entre la magnitud de la crisis y la respuesta de la Administración Distrital”. Reclamó que “no basta con diagnósticos; necesitamos ejecución real, coordinación interinstitucional y medidas inmediatas que respondan al clamor ciudadano”.

A su vez, el concejal reconoció la dimensión estructural del problema: “No podemos ignorar tampoco los factores estructurales que alimentan la inseguridad”. Apuntó que informes como el de ProBogotá han demostrado “cómo la pobreza, el desempleo y la exclusión social generan condiciones que propician la violencia, especialmente en localidades como Santa Fe y Los Mártires, donde la vulnerabilidad económica se entrelaza con la operación de economías ilegales y redes criminales”.

Las cifras recientes proporcionadas por las autoridades muestran una tendencia a la baja en los delitos de hurto en la ciudad, aunque persiste la percepción de riesgo entre los ciudadanos.

El caso de Prada y su acompañante vuelve a poner en primer plano la preocupación por los delitos violentos y la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de la seguridad.