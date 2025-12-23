Colombia

El Idrd anunció horarios especiales en escenarios recreativos y Cefes de Bogotá por fiestas de fin de año

Las modificaciones en la atención buscan permitir la adecuada planificación de las visitas, garantizando el acceso a actividades deportivas, recreativas y culturales, mientras se prioriza la seguridad y el bienestar de los asistentes

Los siete Centros Felicidad se ubican en localidades como Suba, Santa Fe, Kennedy, San Cristóbal y Tunjuelito, beneficiando a miles de bogotanos - crédito Idrd

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) anunció que durante las celebraciones de fin de año las piscinas y Centros Felicidad (Cefe) de Bogotá contarán con horarios especiales de atención, buscando que la ciudadanía pueda organizar sus visitas con anticipación y disfrutar de los espacios recreativos en familia.

Según la programación establecida, el 24 y 31 de diciembre los servicios estarán habilitados hasta la 1:00 p. m., mientras que el 25 de diciembre y el 1 de enero los escenarios permanecerán cerrados. Desde el 2 de enero de 2026, los escenarios retomarán sus horarios habituales, lo que facilita la planeación de actividades de bienestar y esparcimiento durante la temporada.

Los Centros Felicidad se distribuyen en diversas localidades: Suba (Fontanar y Cometas), Santa Fe (San Bernardo), Kennedy (Gibraltar), San Cristóbal (San Cristóbal) y Tunjuelito (Tunal), cada uno con un área aproximada de 12.000 metros cuadrados.

Las piscinas y Cefe de la ciudad abrirán hasta la 1:00 p. m. los días 24 y 31 de diciembre, y estarán cerrados el 25 de diciembre y 1 de enero - crédito Idrd

Cada Centro Felicidad está equipado con espacios deportivos —como piscina olímpica, piscina recreativa, polideportivo y gimnasio— que permiten el desarrollo de entrenamientos funcionales, de fuerza y cardiovasculares, así como actividades lúdicas, recreativas y de integración social.

El área recreativa incluye salones de uso múltiple, aulas para aprendizajes y ludoteca infantil, orientados a estimular el desarrollo físico, motriz y cognitivo de niños y adultos, además de propiciar la sana recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Los espacios culturales, por su parte, cuentan con biblioteca, salones para clases, artes plásticas, danza, música y sala de cine, fomentando así el acceso a la formación artística y la calidad de vida.

El Cefe El Tunal se consolida como un referente arquitectónico y funcional, ofreciendo instalaciones para personas de todas las edades y condiciones, con la premisa de garantizar acceso sin distinción de capacidad económica, género o edad.

Cada Centro Felicidad ofrece piscina olímpica, gimnasio, polideportivo, salones de uso múltiple y actividades para todas las edades y capacidades - crédito Idrd

Su oferta incluye piscina olímpica, recreativa, plaza deportiva y cultural, zona de juegos, aulas de capacitación, cancha múltiple, salones de música y danza, gimnasio, salas de grabación, cine, ludotecas, vestieres y zonas administrativas.

La práctica libre, tanto en piscinas como en gimnasios, se puede reservar fácilmente mediante el Portal Ciudadano (https://portalciudadano.idrd.gov.co), donde los usuarios se registran con su documento de identidad y correo electrónico, aceptan términos y condiciones, y acceden a la programación de actividades según disponibilidad. El pago se realiza de manera ágil a través de PSE o Daviplata. Es importante recordar que las piscinas permanecen cerradas los lunes por mantenimiento.

El Cefe San Cristóbal también ofrece una amplia variedad de servicios e instalaciones en sus bloques A, B y C: piscina olímpica, piscina recreativa, gimnasio, salones de spinning y boxing, clases grupales, coliseo, graderías, ludoteca para adultos, plazoletas, aulas múltiples, cinema, sala de grabación, centro psicomotriz, zona de lactancia, salas de danza y artes plásticas, además de zonas administrativas.

El Cefe El Tunal integra zonas deportivas, culturales y de formación, con acceso para personas sin distinción de edad o condición económica - crédito Idrd

El Cefe Fontanar del Río dispone de piscina olímpica y recreativa, duchas, servicio de guardarropa, gimnasio, salones para deportes de contacto, polideportivo, salón de psicomotricidad, CREA Centro Local de Artes, auditorio, Bibliored, salones grupales, enfermería, restaurante, terraza social y locales del programa Manzanas del Cuidado, promoviendo la integración social y el acceso a la cultura.

El Cefe Cometas, por su parte, cuenta con piscina semiolímpica, recreativa, polideportivo con cancha múltiple, gimnasio, salón de espejos para artes marciales, auditorio, Bibliored, restaurante y área administrativa. En la localidad de Kennedy, el Centro de Alto Rendimiento Porvenir Gibraltar, actualmente en construcción, incorporará piscina de entrenamiento y olímpica, graderías, gimnasio, salones de entrenamiento para diversas disciplinas, unidad de ciencias aplicadas y auditorio.

El Idrd recuerda a los usuarios la importancia de respetar la señalización y normas internas de los Centros Felicidad:

  • Hacer uso adecuado de las instalaciones
  • Evitar el ingreso de alimentos, bebidas embriagantes o armas
  • Garantizar la limpieza de los espacios, así como la correcta gestión de residuos.
  • El ingreso de patinetas y bicicletas eléctricas está restringido, aunque pueden ser llevadas de la mano, y los animales de compañía deben circular siempre con correa y bajo la vigilancia de un adulto responsable.

