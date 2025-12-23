Colombia

El Consejo Ético de Alianza Verde expulsó a Diego Cancino por denuncias de acoso sexual

El Consejo de Control Ético del partido apartó de forma definitiva al exviceministro del Interior, mientras crecen inquietudes sobre su posible vinculación a funciones diplomáticas con el Gobierno

La denuncia de Viviana Vargas
La denuncia de Viviana Vargas Ávila en contra de Diego Cancino, le habría valido para ser retirado de su partido - crédito @cancinodiegoa/Instagram

El Consejo de Control Ético de Alianza Verde resolvió expulsar y retirar la militancia a Diego Cancino tras una serie de denuncias de presunto acoso sexual que involucran a una funcionaria del Ministerio del Interior.

De acuerdo con información publicada por W Radio, esta decisión representa un pronunciamiento firme del partido frente a los señalamientos contra el exviceministro del Interior.

La determinación del Consejo Ético de Alianza Verde se relacionaría directamente con las investigaciones abiertas en torno a Cancino, que ejerció funciones en el Gobierno nacional.

La fuente detalló que la medida implica el retiro definitivo de cualquier vínculo partidista con el exfuncionario, una respuesta que busca marcar distancia institucional ante hechos que han generado debate en el ámbito político.

Julián Sastoque confirmó en sus
Julián Sastoque confirmó en sus redes sociales el retiro de Diego Cancino del Partido Alianza Verde - crédito @ElJuliSastoque/X

El concejal de Bogotá por el mismo partido escribió en sus redes sociales la confirmación del hecho, y cuestionó la presunta cercanía de Cancino con Gustavo Petro.

“El @PartidoVerdeCoL ha decidió a través de su comité de ética expulsar al impresentable de Diego Cancino por los delitos que le endilgan y las pruebas. Durante años evidenciamos la mala clase persona que era. ¿Conviene preguntarse: en donde lo tiene hoy ubicado @petrogustavo?“. escribió Sastoque en redes.

