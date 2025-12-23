El Banco de Bogotá está cerca de adquirir la parte minorista del Banco Itaú en Colombia: qué pasará con el ahorro de los usuarios

Aunque Itaú sigue operando en Colombia, su enfoque ha cambiado hacia la banca empresarial tras la venta de su portafolio minorista, con un número menor pero más especializado de clientes - crédito Pilar Olivares/Reuters

El Banco de Bogotá firmó un acuerdo para adquirir la banca minorista de Itaú Colombia y la filial de la misma en Panamá, lo que implica la transferencia de activos, pasivos y contratos vinculados a personas naturales y pequeños clientes. El anuncio, hecho el lunes 22 de diciembre de 2025, señala que la transacción comprende el portafolio de créditos de consumo y vivienda, cuentas, tarjetas y contratos relacionados de los clientes. No obstante, el cierre de la operación está sujeto a la aprobación previa de la Superintendencia Financiera de Colombia y al cumplimiento de los requisitos regulatorios habituales; el valor exacto de la transacción se establecerá una vez se formalice el traspaso.

La entidad adquirente busca fortalecer el papel que tiene en el sistema bancario de la región y ampliar su presencia en segmentos clave del mercado nacional. La operación no constituye una fusión total ni implica la adquisición completa de Itaú, sino la transferencia puntual de sus operaciones de banca minorista en Colombia y Panamá.

Los datos oficiales de las entidades confirman la transferencia de activos y pasivos asociados a aproximadamente 267.000 usuarios, con un valor de cerca de $6,5 billones en créditos de consumo y vivienda y alrededor de $4,1 billones en depósitos. De concretarse la operación, el Banco de Bogotá proyecta incrementar la cuota de mercado: 1,7% adicional en cartera de consumo, 2,6% en cartera de vivienda y 1,7% en depósitos de personas naturales.

El Banco de Bogotá dice que fortalecerá su presencia en el sistema financiero colombiano - crédito Banco de Bogotá

Según las entidades, la operación permitirá consolidar la posición del banco como una de las más sólidas del sector y fortalecer su capacidad de respuesta ante las necesidades financieras de los colombianos.

“Con 155 años de trayectoria, el Banco de Bogotá continúa tomando decisiones que consolidan su liderazgo en el país y reflejan su confianza en el dinamismo de la economía colombiana. Esta adquisición marca un paso más en su propósito de ofrecer soluciones financieras integrales y experiencias personalizadas que impulsen el progreso de sus clientes y del país”, informó el banco colombiano.

Motivaciones y declaraciones institucionales

El acuerdo forma parte de la estrategia corporativa de ambas instituciones. El presidente del Banco de Bogotá, César Prado, afirmó que “esta operación se integra a nuestra estrategia corporativa y nos permite fortalecer de manera significativa nuestra participación en el segmento de personas naturales. Es un paso que mejora nuestra escala, complementa nuestro portafolio y refuerza la solidez con la que competimos en este mercado”.

Banco Itaú dice que se garantizará la calidad y seguridad a los clientes frente a la operación - crédito Banco Itaú

Por su parte, Itaú Colombia enfatizó que, después de la venta de la banca minorista, enfocará la estrategia en la atención a empresas y personas jurídicas por medio de la línea Itaú Corporate, así como en actividades de tesorería y las filiales de comisionista de bolsa y fiduciaria.

“Itaú reafirma su compromiso con el futuro del país y su visión de permanencia a largo plazo”, señaló la entidad. Además, se convocará una asamblea de accionistas para aprobar un aumento de capital de hasta USD100 millones, destinado a fortalecer su posición y a acelerar el crecimiento del banco en el mercado colombiano.

Implicaciones para los clientes y etapas del proceso

Mientras la Superintendencia Financiera de Colombia no emita una aprobación definitiva, los usuarios con productos en Itaú Colombia seguirán utilizando los mismos servicios y canales, sin alteraciones en su operatividad. La compañía garantizó que “durante todo el proceso y periodo de transición, garantizaremos a nuestros clientes la calidad y seguridad en nuestros productos, servicios y canales”. También, que “actuaremos siempre con responsabilidad, en estricto cumplimiento del marco regulatorio aplicable, con total ética y transparencia hacia nuestros colaboradores, clientes y proveedores”.

El Banco de Bogotá desarrolló un ecosistema de canales para proporcionar a sus usuarios la mejor experiencia posible - crédito CC Cacique

Una vez se obtenga la autorización y se formalice el traspaso, los clientes verán reflejada la migración de las cuentas y productos al Banco de Bogotá. La adquisición no involucra ni a clientes internacionales ni a la banca corporativa, segmentos que seguirán bajo la gestión de las unidades especializadas de Itaú.

Reajuste estratégico y proyección a futuro de Itaú

Luego de la reestructuración, la filial colombiana de Itaú orientará los recursos hacia el segmento corporativo e institucional, con lo que mantendrá también actividades en tesorería, comisionista de bolsa y fondos fiduciarios. El grupo financiero sostiene que el mercado colombiano se mantiene como estratégico dentro de su plataforma regional y que la capitalización prevista reafirma la apuesta por la consolidación y expansión local.

Además, el anunciado aumento de capital, de hasta USD100 millones, representa una señal de continuidad y confianza de Itaú en Colombia, enfocada en la agilidad y rentabilidad dentro de un entorno competitivo y en evolución.