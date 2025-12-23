David Luna estalló contra Petro por declarar emergencia económica: “Es una excusa para saquear más los bolsillos de los colombianos”

David Luna rechazó el decreto de Gustavo Petro en el que inicio una 'emergencia económica' en Colombia - crédito Argemiro Piñeros/Colprensa - Andrea Puentes/Presidencia

El exsenador y precandidato presidencial David Luna se pronunció en redes sociales luego de que el presidente Gustavo Petro decretara un estado de emergencia económica en Colombia por 30 días.

La medida, tomada por el Ejecutivo en respuesta a un déficit fiscal proyectado de $16,3 billones para el presupuesto de 2026, generó controversia y críticas, especialmente después de que el Congreso archivara la reforma tributaria clave propuesta por el Gobierno para obtener recursos adicionales.

Y es que el déficit fiscal fue presentado por el Gobierno como una amenaza grave para el orden económico y social del país. Según el presidente Petro, este hueco pone en riesgo el cumplimiento de las obligaciones del Estado, como el pago de sentencias judiciales y la prestación de servicios públicos esenciales, particularmente en salud y seguridad.

La legalidad y la justificación de esta decisión son cuestionadas, sobre todo en cuanto al fracaso de la reforma tributaria en el Congreso, puesto que señalan que esta no constituye una razón suficiente para declarar un estado de emergencia, ya que la no aprobación de una reforma es un riesgo previsible dentro del proceso legislativo.

David Luna se pronuncia contra la medida

Uno de los opositores más vehementes de la medida fue David Luna, que usó su cuenta de X para arremeter contra el presidente Petro y el Gobierno.

El líder, que actualmente se prepara para participar en la ‘Gran Consulta’ del centro-derecha en marzo de 2026, expresó su indignación al considerar que el estado de emergencia económica es una excusa para justificar decisiones políticas que solo perjudicarán a los ciudadanos colombianos.

En su mensaje, Luna sostuvo que el Gobierno está intentando engañar a la población al presentar la medida como una respuesta urgente a la crisis fiscal en el sector salud.

“El Gobierno declara emergencia económica diciendo que es urgente no desfinanciar la salud. Pero como siempre son mentirosos: fue el actual gobierno el que desfinanció la UPC durante años (sic)”, criticó el excongresista, al referirse al valor que se paga anualmente para cubrir las atenciones en salud, conocido como la Unidad de Pago por Capitación —valor que el Estado paga anualmente a las EPS para cubrir los servicios de salud de cada afiliado—.

Además, el precandidato presidencial afirmó que el Gobierno está usando la situación como una “excusa” para recaudar más recursos de los colombianos con fines políticos.

“Y ahora alegan urgencia cuando el propio director de la Adres ha dicho en otros espacios que no hay una presión inflacionaria tan grande sobre el sistema”, continuó.

Según Luna, lo que el Gobierno está haciendo no responde a una crisis económica real, sino a una “escasez creada y usada como excusa para saquear más los bolsillos de los colombianos y poder financiar sus campañas políticas”.

El futuro del ‘decretazo’ de Gustavo Petro

La controversia generada por el estado de emergencia económica no solo se limita a la oposición política, ya que se considera que esta medida no es la solución adecuada para enfrentar los problemas fiscales del país. Existen otros mecanismos legales que podrían haberse utilizado para afrontar el déficit, sin recurrir a un estado de excepción que otorga amplias facultades al Ejecutivo.

Por lo que será la Corte Constitucional la que tendrá la última palabra sobre la legalidad de esta medida, ya que deberá revisar si el decreto cumple con los requisitos establecidos por la ley para declarar un estado de emergencia económica. Mientras tanto, el Congreso ejercerá su rol de control y supervisión sobre el Ejecutivo, lo que podría derivar en un debate sobre la adecuación de la decisión tomada por Petro (que se retomará cuando las corporaciones retomen sus labores, en 2026, cuando acabe el periodo vacacional, tanto en el alto tribunal como en las cámaras).