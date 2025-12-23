Colombia

Camión se volcó en la vía Melgar-Bogotá y la carretera fue cerrada por varias horas: organismos de tránsito habilitaron reversible

Las autoridades trabajan para hacer llegar al punto maquinaria pesada que permita remover el automotor y restablecer la normalidad de una de las vías más transitadas durante las fiestas de fin de año

El vehículo bloqueó parte de
El vehículo bloqueó parte de la calzada entre Melgar y Bogotá - crédito Facebook

Hay cierre en la vía que comunica al municipio de Melgar con Bogotá, por un fuerte volcamiento de un vehículo pesado, lo que mantiene con fuertes traumatismos la movilidad por ese corredor vial.

Según informaron las autoridades, sobre las 7:00 a. m. del martes 23 de diciembre un tractocamión perdió el control en sector conocido como El Toque, lo que ocasionó el volcamiento y bloqueó parte de la vía que comunica al sur del Tolima con la capital.

En el lugar, las unidades de tránsito y la Policía, junto con los organismos de socorro, acudieron para atender la emergencia y asegurar el área afectada.

“Se registra atención de siniestro vial, tipo volcamiento de tractocamión con afectación de un carril en cada sentido, en el sector Salero en Melgar a la altura del km33. Unidades de la Concesión y Policía en la zona atendiendo y realizando manejo de tráfico. Conduce con precaución y atiende las indicaciones de las autoridades”, señaló la concesión Vía Sumapaz.

Por fortuna, el hecho no dejó personas lesionadas, pero sí causó un fuerte represamiento vehicular, pues la remoción del tractocamión demanda maquinaria pesada, por lo que se han implementado cierres intermitentes, impactando principalmente a quienes transitan hacia y desde el sur del departamento.

Ante el caos vehicular, los organismos de tránsito habilitaron un reversible para descongestionar la vía, aunque el automotor continúa atravesado en la vía.

“Se mantiene activo un reversible en el sector Salero en Melgar para facilitar la movilidad de los viajeros, mientras continúan las labores de desvolcamiento y retiro del tractocamión involucrado en el siniestro vial registrado en la mañana”, señaló la concesión vial.

