Alerta por avistamiento de un hipopótamo en área de Barrancabermeja, Santander

El avistamiento de un hipopótamo en la zona rural de Barrancabermeja, en el departamento de Santander, activó las alertas de las autoridades ambientales, que advierten sobre los riesgos ecológicos y de seguridad asociados a la presencia de esta especie.

El reporte se produjo tras la denuncia de un grupo de pescadores que observaron el animal durante el fin de semana en la vereda Caño Rasquiña, ubicada a una hora del casco urbano, informó el diario santandereano Vanguardia.

Es el primer registro oficial de un hipopótamo en Barrancabermeja, una región donde tradicionalmente estos animales solo se habían reportado en el Magdalena Medio antioqueño.

Recientemente, habitantes avistaron otro ejemplar en el río Magdalena, en la zona limítrofe entre Puerto Berrío (Antioquia) y el departamento de Santander. En Colombia, la población de hipopótamos creció a 169 individuos, de los cuales 114 permanecen en la hacienda Nápoles.

Las autoridades mantienen la alerta ambiental por la posibilidad de que el ejemplar se desplace a ciénagas cercanas al casco urbano, como Juan Esteban y El Llanito, o incluso hacia las ciénagas de Yondó.

“Es posible que pueda entrar a la ciénaga Juan Esteban, al Llanito. Son hábitats apropiados para ellos, pero también, por ejemplo, en las ciénagas de Yondó. En estos momentos tanto Barrancabermeja como este municipio debemos estar en alerta”, advirtió un funcionario ambiental al medio,

Ante la presencia del animal, se recomendó a la ciudadanía alejarse de la zona, tomar fotografías con coordenadas si es posible y reportar de inmediato a la Secretaría de Ambiente al celular 323 2885890.

Adela Uribe, edil del corregimiento Ciénaga del Opón, relató: “Esto pasó en la vereda Caño Rasquiña, era un animal muy grande, se mostraba agresivo. Unos lo vieron el sábado y otros, el domingo. La gente se asustó y no tomó foto, por eso reportamos a la secretaría de Ambiente”.

Leonardo Granados, secretario de Ambiente del distrito de la ciudad santandereana, explicó que la presencia de hipopótamos puede representar un peligro tanto para otras especies como para los habitantes, debido a su comportamiento agresivo.

“Tenemos reportes de pescadores y ediles sobre la presencia de un hipopótamo en zona rural. Está esa una especie invasora del África que fue introducida por Pablo Escobar en 1987 y que se ha venido proliferando en la región. La presencia es hacia la desembocadura, ya llegó a Barrancabermeja y está buscando territorialidad”, señaló Granados.

El tránsito de estos animales puede alterar los suelos, afectar la vegetación nativa y los cuerpos de agua. El exceso de materia orgánica en los humedales genera procesos de eutrofización, favoreciendo el crecimiento descontrolado de algas y plantas, lo que agota el oxígeno y degrada la calidad del agua.

Las autoridades anunciaron una visita técnica a la zona para identificar los recorridos del animal y elaborar un informe que permita tomar medidas frente a esta situación inédita en Barrancabermeja.

Los hipopótamos en Colombia: un asunto ambiental

Colombia enfrenta desde hace cuarenta años un grave problema ambiental por la proliferación de los hipopótamos introducidos por Pablo Escobar en la Hacienda Nápoles, situada a 150 kilómetros de Medellín.

Lo que comenzó en los años ochenta como la llegada de cuatro ejemplares traídos ilegalmente por el narcotraficante ha derivado en una población estimada de 169 animales en la actualidad, con proyecciones de alcanzar los 1.000 hipopótamos para 2035 y 1.300 en 2060 si no se adoptan medidas eficaces.

La expansión descontrolada de la especie impacta directamente en el ecosistema del río Magdalena, donde los hipopótamos encontraron condiciones ideales de reproducción: acceso ilimitado al agua, un clima favorable y ausencia de depredadores autóctonos.

El incremento de ataques a personas resalta la dimensión social del problema, como evidencia el caso de Luis Díaz, un campesino que estuvo a punto de morir tras un encuentro con uno de estos animales en mayo de 2020. “Todo el primer año, no podía escuchar el nombre del animal porque se ponía a llorar”, relató su madre, según un reportaje de El Paìs América.

Las soluciones alternativas que se analizan —anticoncepción farmacológica, captura y esterilización o eutanasia— presentan desafíos logísticos, financieros y éticos.

El plan gubernamental del presidente Gustavo Petro prevé trasladar parte de la población a santuarios en el extranjero, con negociaciones no concluidas con Ecuador, Perú, Filipinas y la India. Mientras tanto, el uso de anticonceptivos y otras estrategias carecen de recursos, plazos claros y consenso.