Andrés Guerra augura el regreso de la izquierda si De la Espriella gana la Presidencia de la República: “Lo político necesita sensatez”

Andrés Guerra aseguró que el país necesita consensos y Abelardo de la Espriella no representaría eso - crédito Andrés Guerra Hoyos/Facebook y Luisa González/Reuters

Las elecciones presidenciales de 2026 están muy divididas. El espectro está entre los aspirantes de la izquierda, que por primera vez gobernó Colombia con Gustavo Petro, la derecha (de centro y de extremo) y el centro, que rechaza las ideas de izquierda y derecha radicales.

El Gobierno actual representa una izquierda que muchos critican y quieren derrotar en los comicios que se avecinan, proponiendo, sobre todo, “mano dura” contra la criminalidad. Así lo expresa el precandidato Abelardo de la Espriella (del movimiento Defensores de la Patria), reconocido por su recorrido como abogado litigante.

No obstante, entre los políticos de la derecha también hay discrepancias, pese a que comparten una ideología y una visión de país específica. El candidato a la Cámara de Representantes por Antioquia Andrés Guerra, que integra el partido Centro Democrático (de la oposición), auguró un mal futuro para el país si De la Espriella gana las elecciones.

Abelardo de la Espriella se muestra como de los precandidatos de derecha que busca imponer "mano dura" contra la criminalidad - crédito Reuters

En conversación con la revista Semana, Guerra aseguró que una eventual victoria del abogado podría facilitar el retorno de la izquierda en el Gobierno para 2030, cuando los colombianos volverán a salir a las urnas para elegir un nuevo mandatario.

“Si Abelardo de la Espriella gana la Presidencia generará el regreso de la izquierda descarada de Petro en 2030”, indicó el aspirante al Congreso al medio de comunicación citado.

De acuerdo con sus declaraciones, el país requiere un acuerdo nacional que incorpore a todos los sectores sociales, académicos, públicos y privados, una propuesta que, a su juicio, el presidente Gustavo Petro nunca promovió en el Congreso. En ese sentido, el futuro de Colombia dependería de un proyecto de centro-derecha, que evite oscilaciones drásticas en el poder con el cambio de presidentes o presidentas.

El aspirante aseguró que el presidente Gustavo Petro no hizo acuerdos en el Congreso - crédito Europa Press

Desde su perspectiva, ese efecto boomerang responde a la radicalidad de las personas que ocupan el cargo más importante del país, por eso, indicó que lo mejor para el país sería no elegir a los políticos que representen los extremos.

El apoyo a Paloma Valencia

Teniendo en cuenta eso, Guerra respalda, más bien, a la precandidata Paloma Valencia, senadora de su partido político que fue elegida en dos consultar internas como la candidata que representará a la colectividad en la consulta de centro-derecha; en ella, se definirá un candidato único que compita en las elecciones presidenciales.

“Lo político necesita sensatez, solvencia política, pero además necesita saber leer el país y Paloma Valencia recorrió el país en 13 meses, tiene los insumos para un vibrante programa, ella es tremendamente honesta. Y creo que en la gran consulta existen personas y líderes muy calificados en lo técnico, con experiencia nacional y regional”, explicó el candidato a la Cámara al informativo citado.

Paloma Valencia, precandidata presidencial por el Centro Democrático, decidió participar en la Gran Consulta interpartidista de centro-derecha del 8 de marzo - crédito @PalomaValenciaL/X

En la Gran Consulta por Colombia ya están incluidos varios políticos de distintos partidos o que lanzaron su candidatura por firmas:

El excongresista David Luna, de Cambio Radical y del movimiento Sí hay un camino. El economista y exministro de Hacienda y Crédito Público Mauricio Cárdenas, del movimiento Avanza Colombia. El exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) Juan Daniel Oviedo, del movimiento Con Toda por Colombia. La periodista Vicky Dávila, del movimiento Valientes. El exsenador Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo. El exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, de la Fuerza de las Regiones.

Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo (de izquierda a derecha) integran la Gran Consulta por Colombia - crédito @VickyDavilaH/X

A través de su cuenta de X, Paloma Valencia invitó a votar en la consulta que se llevará a cabo en marzo de 2026, con el fin de elegir a un aspirante que logre derrotar a la izquierda.

“Desde Fajardo hasta Abelardo, todos los Colombianos que consideramos que es impensable votar por la oscura coalición de Quintero, Cepeda, Roy y Romero debemos votar en la Gran Consulta. El 8 de marzo, unidos, le diremos NO a Petro. NO a la incompetencia, NO a la corrupción, NO al estatismo y NO a la “paz total” de Cepeda que le entregó el país al caos y a los violentos”, indicó.

Paloma Valencia se refirió a su ingreso a la Gran Consulta por Colombia, del 8 de marzo de 2025 - crédito @PalomaValenciaL/X