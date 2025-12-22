Este es el video viral de perro que tomó un volador encendido y terminó afectando a un hincha de Atlético Nacional

Un perro irrumpió en la fiesta de hinchas de Atlético Nacional y atrapó un volador encendido en plena vía pública de Medellín - crédito Freepik/Captura video

La reciente celebración del título de la Copa Colombia por parte de Atlético Nacional en Medellín, que debía ser motivo de júbilo, se transformó en un episodio que expuso los riesgos de la pólvora y el descontrol en las calles.

De acuerdo con los videos grabados por testigos y ampliamente distribuidos en plataformas digitales, la multitud teñida de verde se encontraba reunida en plena vía, lista para lanzar un volador como parte de los festejos.

En medio del bullicio y sin advertir el peligro, los asistentes encendieron el artefacto pirotécnico rodeados de vehículos y transeúntes. El giro inesperado se produjo cuando un perro de pelaje largo irrumpió el círculo de hinchas, atrayendo primero las carcajadas y la atención general con su actitud inusual frente al fuego.

El animal, lejos de huir, tomó el volador encendido entre sus dientes, generando una reacción que pasó rápidamente de la diversión al temor.

La imprudencia de encender voladores en medio de la multitud puso en peligro a personas y animales en la celebración de Atlético Nacional - crédito Redes sociales/X

Los gritos de “¡miren al perro!” dieron paso a gestos de alarma al percatarse de que el can sostenía un explosivo con el riesgo de detonación inminente. El desenlace quedó registrado en el video: momentos antes del estallido, el canino soltó el volador justo cuando este iniciaba su lanzamiento.

La trayectoria resultó inesperada; en lugar de elevarse, el artefacto salió disparado horizontalmente hacia la espalda de uno de los jóvenes presentes.

El hincha, al darse cuenta del impacto y del peligro inminente, comenzó a correr de forma desesperada por la calle, intentando apartar el volador antes de que explotara.

El video se interrumpe en medio de gritos y carcajadas, pero reportes ciudadanos detallaron que el joven consiguió zafarse del artefacto justo a tiempo, evitando consecuencias graves.

La precisión accidental del suceso, generada por la intervención del perro, dejó tanto a participantes como a espectadores atónitos ante la posibilidad de un desenlace mucho más trágico.

El hincha de Atlético Nacional logró evitar una tragedia al librarse del volador segundos antes de la explosión - créditos captura de pantalla 'Guerra de voladores' | @miguel.zarate08/IG | @eigth.a/IG | @davidjimenez.91/IG

El uso de pólvora en Medellín durante diciembre ha generado una alarma creciente, según el más reciente informe de la Secretaría de Salud de Medellín.

El reporte oficial revela que cuarenta y nueve personas han resultado quemadas en lo que va del mes, una cifra que pone en evidencia la magnitud del problema. “El 33% de los afectados aún permanece bajo observación en diversos centros hospitalarios debido a la complejidad de sus heridas”, informó la Secretaría de Salud de Medellín.

El documento también resalta la vulnerabilidad de los menores, ya que “dieciséis de los casos registrados corresponden a menores de edad, mientras que los treinta y tres restantes son adultos”, precisó la Secretaría de Salud de Medellín.

Pólvora en el Atanasio Girardot

La identificación de los responsables del ingreso masivo de pólvora al estadio Atanasio Girardot, durante la final de la Copa Colombia disputada el miércoles diecisiete de diciembre entre Independiente Medellín y Atlético Nacional, ya se encuentra en curso, según declaraciones de la Secretaría de Seguridad de Medellín.

Las autoridades prevén divulgar extractos de las grabaciones captadas por las cámaras del escenario deportivo, con el fin de que la ciudadanía compruebe cómo y con qué colaboración se permitió el acceso de estos materiales.

Uso de pólvora durante la final de Copa Colombia - crédito Colprensa

El análisis de los registros busca exponer tanto a las personas que lograron introducir la pólvora como a aquellos que facilitaron la vulneración de los controles. “También aquí es una sinvergüencería que los actores que hacen parte de la cultura del fútbol no se aprieten los pantalones y no decidan de una vez de qué lado están. Cuando ustedes vean los videos, van a darse cuenta de cómo esas fallas no fueron realmente fallas, fueron alcahueterías, fueron permisividades”, afirmó Manuel Villa, jefe del despacho de Medellín, durante su intervención ante los medios.

Villa apuntó a la posibilidad de negligencia dentro de la logística del estadio e informó que, de hallarse irregularidades, se adoptarán medidas específicas contra los responsables. Añadió que quienes permitieron el ingreso de pirotecnia serán denunciados y deberán enfrentar las consecuencias legales y administrativas de sus actos.

Las autoridades insisten en que el gremio futbolístico debe asumir un rol más estricto para garantizar la seguridad del público y preservar los eventos deportivos libres de incidentes que comprometan la integridad de los asistentes.