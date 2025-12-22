Colombia

Terminal de Bogotá amplió sus servicios en Yomasa para usuarios de rutas a los Llanos Orientales: estas son las tarifas de las rutas

La iniciativa suma empresas operadoras y expande el control a corredores clave, priorizando la movilidad regulada, la seguridad vial y la optimización de operaciones durante temporadas de alta demanda

El punto estará disponible para
El punto estará disponible para los viajeros en diciembre y enero, cubriendo las fechas de mayor demanda, con horarios de 6:00 a.m. a 6:00 p. m. - crédito Google Maps

La Terminal de Transporte de Bogotá inauguró su primer punto de expedición de Tasa de Uso y Alcoholimetría en el sector de Yomasa, en la localidad de Usme, un corredor estratégico para quienes se desplazan por tierra hacia los Llanos Orientales.

Esta medida elimina la necesidad para los usuarios del transporte intermunicipal de trasladarse hasta la Terminal Salitre para acceder a servicios legales, reforzando la estrategia de la ciudad frente al transporte informal.

Según el gerente general de la Terminal de Transporte de Bogotá, Rafael González, “el nuevo punto es parte de nuestra estrategia de expansión para garantizar viajes seguros, eficientes y de calidad, al tiempo que reducimos la operación ilegal en la ciudad”.

El nuevo punto en Yomasa
El nuevo punto en Yomasa elimina la necesidad de desplazarse hasta la Terminal Salitre para trámites legales de transporte intermunicipal, fortaleciendo la estrategia contra el transporte informal - crédito Terminal de Bogotá

González explicó que la iniciativa, respaldada por la Resolución 9597 de 2024 de la Superintendencia de Transporte, busca proteger a los usuarios, facilitar sus viajes y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente, todo mientras se combate la ilegalidad en el transporte terrestre.

La apertura del punto en Yomasa responde a una estrategia de alto impacto que apunta a varios beneficios clave para la movilidad y seguridad en la ciudad:

  • Reducción de la ilegalidad: El nuevo punto canaliza a los pasajeros que solían utilizar el transporte informal en el sector, ofreciéndoles ahora un servicio legal y seguro.
  • Optimización de la operación: Se evita el desplazamiento innecesario de buses hasta la Terminal Central únicamente para trámites de Tasa de Uso y Alcoholimetría, lo que reduce tiempos muertos y mejora la eficiencia operativa.
  • Mayor seguridad vial: La operación permite el monitoreo en tiempo real de la ocupación de los vehículos, asegurando que todos los trayectos cumplan con los estándares y protocolos del programa de seguridad vial.

La decisión de establecer el punto definitivo fue precedida por un piloto exitoso realizado durante tres fines de semana festivos entre noviembre y principios de diciembre, periodo en el que se evaluó la demanda y la viabilidad del servicio.

La Terminal de Transporte de
La Terminal de Transporte de Bogotá inaugura su primer punto de Tasa de Uso y Alcoholimetría en Yomasa, localidad de Usme, para viajeros hacia los Llanos Orientales - crédito Terminal de Bogotá

Para responder a la alta demanda de la temporada de fin de año, el punto de expedición de Tasa de Uso y Alcoholimetría en Yomasa estará disponible en las siguientes fechas y horarios:

  • Diciembre: 12, 13, 14, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29 y 30, de 6:00 a.m. a 6:00 p. m.
  • Enero: 9, 10 y 11, de 6:00 a. m. a 6:00 p. m.

En la operación actual participan las siguientes empresas:

  • Cootranscaqueza LTDA
  • Transportes Guasca LTDA
  • Transoriente S.A.
  • Expreso Bolivariano
  • En las próximas semanas se sumarán al punto de Yomasa:
  • Flota Macarena
  • Transporte Autollanos S.A.
  • Transportes Arimena
  • Transportes Morichal
  • Taxmeta S.A.
La apertura del punto en
La apertura del punto en Yomasa, respaldada por la Resolución 9597 de 2024, busca ofrecer viajes seguros y eficientes, combatiendo la ilegalidad en el transporte terrestre - crédito Terminal de Bogotá

De acuerdo con González, este hito valida la estrategia de expansión a puntos remotos como una “solución integral para mitigar el transporte ilegal y mejorar el servicio al usuario”. La entidad ya estudia la posibilidad de abrir nuevos puntos en otros corredores de la ciudad, incluyendo la calle 80, calle Sexta y calle 13, para ampliar el acceso a servicios legales y controlados desde diferentes zonas, evitando desplazamientos largos y facilitando la movilidad de los ciudadanos.

Precios estimados de los servicios en el Terminal Yomasa:

  • Bogotá - Villavicencio: 40.000 pesos (valor aproximado)
  • Bogotá - Medina: 70.000 pesos (valor aproximado)
  • Bogotá - Chipaque: 11.000 pesos (valor aproximado)
  • Bogotá - Cáqueza: 18.000 pesos (valor aproximado)
  • Bogotá - Guayabetal: 33.000 pesos (valor aproximado)
  • Bogotá - Acacías: 50.000 pesos (valor aproximado)
  • Bogotá - Guamal: 52.000 pesos (valor aproximado)
  • Bogotá - Puerto López: 66.000 pesos (valor aproximado)
  • Bogotá - Cuernavaca: 118.000 pesos (valor aproximado)
  • Bogotá - Restrepo: 49.000 pesos (valor aproximado)

La apertura de este punto en Yomasa permite a la Terminal de Transporte de Bogotá ofrecer alternativas más accesibles y seguras fuera de sus tres infraestructuras tradicionales, sumando esfuerzos para garantizar que los ciudadanos cuenten con opciones legales y reguladas en diversos sectores de la ciudad.

Marta Lucía Ramírez lanzó duro

Paloma Valencia entra en la

"Tiene dos días hábiles": Gobierno

La canción más escuchada en

Polémica por emisión de bonos
ELN anunció cese al fuego

La canción más escuchada en

La colombiana más ganadora en

