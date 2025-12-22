Shakira responde a Bukele y suma dos nuevas fechas a su residencia en El Salvador

Shakira confirmó dos conciertos adicionales en El Salvador tras agotar en horas las entradas de sus primeras fechas. - crédito Reuters

La cantante Shakira confirmó la apertura de dos nuevas fechas en El Salvador como parte de su residencia musical en Centroamérica, consolidando al país como sede estratégica de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

El anuncio fue realizado directamente por la artista apenas horas después de que el presidente Nayib Bukele informara públicamente sobre los esfuerzos para extender las presentaciones, en un intercambio que terminó por confirmar la ampliación oficial del calendario.

“Gracias, El Salvador y Centroamérica. ¡Vamos con dos fechas más!”, escribió la intérprete barranquillera en sus redes sociales, respondiendo de manera directa al mensaje del mandatario, quien había destacado el impacto histórico de la venta de boletos y el trabajo de los productores para prolongar la residencia.

Shakira amplió su calendario en El Salvador tras el éxito total de ventas, llevando su residencia en el país a cinco conciertos - crédito @shakira/X

El mensaje de Bukele y la respuesta inmediata de Shakira

En su cuenta oficial, el presidente Nayib Bukele había señalado que los boletos para las tres fechas iniciales se agotaron en menos de 24 horas, un hecho que calificó como una muestra del posicionamiento del país en la industria del entretenimiento regional.

“El Salvador está cambiando, y Centroamérica también. Shakira agotó todos los boletos de sus 3 fechas en menos de 24 horas. Sé del enorme esfuerzo que están haciendo los productores para extender esta impresionante residencia centroamericana, con sede en nuestro país”, escribió Bukele.

La respuesta de Shakira no se hizo esperar. Solo unas horas después, la artista confirmó públicamente que ese esfuerzo ya se había materializado, oficializando dos conciertos adicionales y ampliando su residencia en El Salvador a cinco fechas en total.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, volvió a posicionar al país en la conversación regional e internacional tras resaltar públicamente el impacto del éxito de Shakira. - crédito @nayibbukele/X

Dos nuevas fechas: lo que se sabe y lo que aún está por definirse

Con el anuncio, Shakira confirmó que su paso por El Salvador se extenderá más allá de lo inicialmente previsto, reforzando la magnitud del proyecto en Centroamérica. Sin embargo, aún no se han revelado varios aspectos clave relacionados con los nuevos conciertos.

Hasta el momento:

No se han anunciado las fechas exactas de las dos presentaciones adicionales.

No hay información oficial sobre la preventa ni la venta general de boletos.

No se han confirmado ajustes logísticos, horarios ni posibles cambios en la producción para los nuevos shows.

Los organizadores indicaron que estos detalles serán dados a conocer en las próximas horas, en medio de una expectativa creciente entre los fanáticos que no lograron adquirir entradas en la primera fase de venta.

La propia Shakira reforzó ese mensaje de apertura al escribir: “¡Vamos por dos fechas más!”, acompañado de un agradecimiento explícito a El Salvador y al público centroamericano, dejando claro que la decisión responde a la alta demanda regional.

Los conciertos confirmados en febrero de 2026

El pasado 17 de diciembre las entradas para los tres conciertos iniciales se agotaran en tiempo récord según un comunicado oficial de la oficina de prensa de la cantante:

“Shakira vuelve a marcar un hito sin precedentes en la historia del entretenimiento. En una respuesta masiva y extraordinaria del público, las tres fechas de su residencia en Centroamérica se agotaron en menos de 24 horas”, señala el comunicado.

Los conciertos ya confirmados están programados para los días 12, 14 y 15 de febrero de 2026 en el Estadio Nacional Jorge ‘Mágico’ González, en San Salvador, a la espera de que se anuncien oficialmente las fechas correspondientes a las dos nuevas presentaciones.

Un regreso histórico con récords internacionales

La residencia marca el regreso de Shakira a suelo salvadoreño, donde estuvo en 1998 participando en un programa de televisión. Su retorno se da en uno de los momentos más sólidos de su carrera, tras ser reconocida por Billboard con el premio a “La gira latina más taquillera de una mujer en la historia”.

A nivel global, el Las Mujeres Ya No Lloran World Tour ha alcanzado un gross de 327,4 millones de dólares, con más de 2,5 millones de boletos vendidos y más de 80 shows confirmados.

La residencia marca el regreso de Shakira a suelo salvadoreño, donde estuvo en 1998 participando en un programa de televisión. - crédito REUTERS/Agustin Marcarian

Impacto económico y turístico en El Salvador

Se proyecta que la residencia musical tendrá en promedio un impacto económico estimado de 25 millones de dólares, impulsando sectores como comercio, transporte, hotelería, logística y seguridad.

Se proyecta además la creación de 4.000 empleos directos y 7.000 indirectos. La ministra de Turismo, Morena Valdez, confirmó que San Salvador alcanzará una ocupación hotelera del 100% durante las noches de los conciertos, impulsada por la llegada de visitantes desde Guatemala, Honduras, Costa Rica y Nicaragua.

Este modelo de residencia ya demostró su eficacia en Ciudad de México, donde Shakira realizó 12 presentaciones consecutivas y añadió una fecha adicional por alta demanda, un antecedente que ahora se replica en Centroamérica con El Salvador como epicentro.