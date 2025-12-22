Colombia

Salario mínimo de 2026: ministro de Hacienda confirmó que aumento estará “muy por encima” de lo que exigen los empresarios

En manos del Gobierno Petro está la definición del monto final, lo que podría modificar la dinámica de consumo y los costos empresariales en 2026

En la actualidad, el salario
En la actualidad, el salario mínimo en Colombia es de $1.423.500 - crédito Shutterstock

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anticipó que el aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 será “muy por encima” de la inflación proyectada, en un escenario donde la falta de acuerdo entre trabajadores y empresarios dejó la decisión final en manos del presidente Gustavo Petro, que deberá definir el ajuste antes del 30 de diciembre.

El Gobierno Petro mantuvo en los últimos años una política de aumentos de dos dígitos, lo que refuerza la expectativa de un ajuste muy importantes para el próximo año.

Ávila, luego de la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República, resaltó que el ajuste salarial para 2026 se ubicará teniendo en cuenta variables como la productividad laboral y las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Enfatizó en que la ley exige que el incremento del salario mínimo supere la inflación, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores colombianos. Además, señaló que el Gobierno evaluará las demandas presentadas por los sindicatos en la mesa de concertación, aunque evitó precisar una cifra exacta para el aumento.

Germán Ávila, ministro de Hacienda,
Germán Ávila, ministro de Hacienda, dice que el aumento del salario mínimo favorecerá la dinámica de la economía colombiana - crédito Luisa González/Reuters

De igual manera, recalcó que la decisión final no irá en detrimento de los intereses económicos del país y que el presidente Petro lidera el proceso de definición. “La decisión la vamos a tomar en los próximos días, el presidente Petro está al mando, señalando que el Gobierno se inclinará por un incremento significativamente muy por encima de la tasa de inflación, como todos los últimos años”, afirmó el funcionario al destacar la continuidad de la política de incrementos de dos dígitos.

Cifras clave: inflación, propuestas y política de incrementos

El debate sobre el aumento del salario mínimo Colombia 2026 se desarrolla en un momento en el que la inflación anual se estima entre 5,2% y 5,3%, según los pronósticos de los analistas y del Banco de la República. Las centrales obreras solicitaron un aumento del 16%, mientras que los empresarios propusieron un 7,21%, cifra que resulta de sumar la inflación, la productividad (0,91%) y un margen adicional de 100 puntos básicos. Ambas propuestas cumplen con el requisito legal de superar la inflación, aunque la brecha entre las partes ha impedido alcanzar un consenso.

Al respecto, el Gobierno reiteró su compromiso con incrementos de dos dígitos, una política que se caracterizó en los últimos años y que, según Ávila, responde a la necesidad de fortalecer el poder adquisitivo y estimular la economía.

De acuerdo con el Dane,
De acuerdo con el Dane, la inflación anual en noviembre fue de 5,30%, lejos de la meta del Banco de la República, que es de 3% - crédito Dane

Proceso de negociación: fechas, falta de acuerdo y rol del Gobierno

La negociación formal para definir el salario mínimo de 2026 concluyó sin acuerdo el 15 de diciembre, primera fecha límite establecida para la concertación en la Comisión Tripartita. Ante la imposibilidad de conciliar las posiciones de trabajadores y empresarios, la responsabilidad de fijar el aumento recae ahora en el Ejecutivo. El presidente Petro dispone hasta el 30 de diciembre para expedir el decreto correspondiente.

Mientras el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, manifestó preferencia por un acuerdo concertado, la falta de avances en las reuniones hizo improbable una solución negociada. Así las cosas, el Gobierno asume un doble papel: presentar su propia propuesta y actuar como árbitro entre las partes.

Implicaciones económicas: poder adquisitivo y demanda agregada

Germán Ávila argumentó que un incremento superior a la inflación también contribuye a dinamizar la economía nacional. Según él, este tipo de ajuste permite “impulsar la economía, inyectando un crecimiento a la demanda agregada”, lo que se traduce en un mayor consumo de los hogares y un estímulo para la actividad productiva.

La mesa de concertación, integrada
La mesa de concertación, integrada por Gobierno, empresarios y trabajadores, no logró un acuerdo sobre el aumento del salario mínimo - crédito Ministerio del Trabajo

El Gobierno sostiene que priorizar el poder adquisitivo de los trabajadores es fundamental para mantener el crecimiento económico, a pesar de las advertencias de los empresarios sobre posibles efectos inflacionarios derivados de un aumento elevado.

Cálculos de costo laboral y ejemplos de montos

El impacto del incremento salarial también impacta el costo total que deben asumir los empleadores. Con un aumento del 12%, el salario mínimo mensual alcanzaría $1.594.320, al que se sumaría un auxilio de transporte de $ 224.000, para un total de $ 1.818.320. Sin embargo, el costo laboral para las empresas incluye otros conceptos obligatorios:

  • Salud (8,5% del salario): $ 135.517
  • Pensión (12%): $ 191.318
  • ARL (0,522%): $8.322
  • Caja de compensación (4%): $63.773
  • Prima (8,33% del salario más auxilio): $151.466
  • Vacaciones (4,17%): $66.483
  • Cesantías (8,33% del salario más auxilio): $151.466
  • Intereses de cesantías (1% sobre base prestacional): $66.483
  • Salud (8,5% del salario): $135.517
  • Pensión (12%): $191.318
  • ARL (0,522%): $8.322
  • Caja de Compensación (4%): $ 63.773
  • Prima (8,33% del salario más auxilio): $ 151.466
  • Vacaciones (4,17%): $ 66.483
  • Cesantías (8,33% del salario más auxilio): $ 151.466
  • Intereses de cesantías (1% sobre base prestacional): $ 66.483

De acuerdo con estos cálculos, el costo total de un trabajador con salario mínimo, considerando un incremento del 12%, ascendería a $ 2.469.331 mensuales. No obstante, el Gobierno podría optar por un porcentaje mayor, lo que incrementaría aún más esta cifra.

