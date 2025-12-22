Salario mínimo de 2026: las pistas que hay para saber si millones de trabajadores conocerán el aumento como regalo de Navidad

Para 2025, el aumento del salario mínimo fue de 9,54% - crédito Colprensa

La negociación del aumento del salario mínimo 2026 en Colombia se desarrolla en un contexto económico y político complejo, caracterizado por cifras mixtas y tensiones entre los actores involucrados. El proceso, que reúne al Gobierno nacional, sindicatos y gremios empresariales, se desarrolla bajo la presión de las próximas elecciones presidenciales y la posibilidad de que, ante la falta de consenso, el aumento se defina por decreto. En la actualidad, la remuneración es de $1.423.500.

La ausencia del presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Cabal, en la mesa de concertación y las posturas divergentes incrementaron la incertidumbre sobre el resultado, mientras millones de trabajadores y hogares esperan una decisión que impactará en el poder adquisitivo y en la economía nacional.

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), entre enero y octubre de 2025, el país registró 23,71 millones de personas ocupadas. De ese total, 11,38 millones (47,99%) perciben menos de un salario mínimo, 2,40 millones (10,12%) reciben exactamente un salario mínimo y 9,93 millones (41,88%) ganan más de esa cifra. Aunque los que devengan el salario mínimo representan una minoría, el ajuste de este ingreso afecta a millones de hogares debido a la indexación de tarifas y cobros en la economía.

A nivel macroeconómico, la inflación anual alcanzó 5,51% en octubre de 2025, lo que superó las estimaciones de mitad de año. El Banco de la República proyecta un cierre cercano al 5,1%, lo que obliga a buscar un equilibrio entre la protección del poder adquisitivo y la contención de presiones inflacionarias adicionales. La productividad se mantiene cerca de 0% o en valores negativos, lo que limita el margen para incrementos salariales significativos sin afectar la competitividad.

Entretanto, el mercado laboral muestra señales de recuperación, con una tasa de desempleo de 8,1% en septiembre, la más baja en más de dos décadas. Sin embargo, la informalidad persiste en torno al 55%, reflejando la fragilidad estructural del empleo en el país. Por su parte, el Producto Interno Bruto (PIB) creció 2,5% en el segundo trimestre y 3,6% en el tercero, impulsado por el consumo privado y sectores como la industria y el comercio.

Justificación de incrementos salariales

Para el profesor Wilson Solano Rodríguez, magíster en Ciencias Económicas y director del Programa de Economía de la Universidad El Bosque, los resultados no justifican incrementos salariales que excedan el rango técnico sustentado en inflación, productividad y capacidad empresarial. “Un aumento que no dialogue con la productividad y la capacidad empresarial puede revertir los avances recientes y ampliar la informalidad”, advirtió el experto.

Posiciones y propuestas en la mesa de negociación

El inicio de la concertación está marcado por la decisión de Fenalco de no participar, alterando la lógica tripartita prevista por la Ley 278 de 1996. Las posiciones de los actores en la mesa se han distanciado considerablemente. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) propuso un aumento del 16%, mientras que el Gobierno insiste en un incremento cercano al 11%, lo que llevaría el salario mínimo a aproximadamente $1.580.000 sin subsidio de transporte. Por su parte, los empresarios plantearon una subida del 7,21%, lo que ubicaría el salario mínimo en torno a $1.523.145.

Solano Rodríguez considera que las propuestas se alejan de los fundamentos técnicos y responden, en parte, al clima político. “Existe el riesgo de que la dimensión técnica pierda peso frente a consideraciones coyunturales”, señaló el economista, que prevé que, como en 2024, la falta de acuerdo podría llevar a que el incremento se defina por decreto.

Análisis técnico y advertencias

El debate sobre el salario mínimo 2026 puso en el centro la sostenibilidad de los aumentos propuestos. El académico advirtió sobre los riesgos de un ajuste que supere con amplitud la inflación y la productividad, en especial, para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que representan el 99% del tejido empresarial, generan el 79% del empleo y aportan cerca del 40% del PIB. Un incremento elevado podría traducirse en mayores costos laborales, presiones sobre los precios al consumidor, eventuales aumentos en la tasa de referencia del Banco de la República y una reducción del empleo formal que incentive la informalidad.

El concepto de salario vital y móvil, estimado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en alrededor de $3.000.000 para un hogar de cuatro personas, también ha sido mencionado en la discusión. Sin embargo, Solano Rodríguez considera que alcanzar ese nivel no es viable en el corto plazo, ya que requeriría un crecimiento económico sostenido, mayor productividad y una reducción estructural del desempleo.

“Un incremento entre 7 % y 9 % sería razonable y coherente con los factores técnicos disponibles”, afirmó el experto, al considerar que este rango permitiría compensar la inflación y proteger el poder adquisitivo sin generar choques en el empleo y la formalidad.

Postura y política del Gobierno

El Gobierno nacional, por medio del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, reiteró la intención de fijar un aumento por encima de la inflación, siguiendo la política aplicada en años recientes. Durante un evento en Barranquilla, el funcionario recordó que, para 2025, pese a una inflación de 5,2% e n 2024, el salario mínimo se incrementó en 9,5%, lo que permitió a los trabajadores conservar el poder adquisitivo y obtener una ganancia real en los ingresos.

“La intención del Gobierno es fijar un aumento que esté por encima de la inflación, como ha ocurrido en los últimos años”, sostuvo el ministro.

Asimismo, el ministro resaltó que el enfoque responde a una política que busca fortalecer el ingreso de los hogares, estimular el consumo y dinamizar la economía. De cara a 2026, el Ejecutivo apostaría de nuevo por un incremento que supere de manera clara la inflación proyectada, lo que podría traducirse en un aumento de dos dígitos si no se logra un acuerdo en la mesa de concertación.

Opiniones políticas

El debate sobre el aumento salarial también generó diversas reacciones en el ámbito político. El representante a la Cámara Óscar Darío Pérez, del Centro Democrático, destacó al Noticiero de la Cámara el impacto positivo de los últimos aumentos: “Lo que se ha demostrado en estos años es que el aumento del salario lleva más dinero a las calles de este país y las empresas y el comercio, la industria, se reactiva”.

Por su parte, el representante a la Cámara Jairo Cala, del Partido Comunes, enfatizó que los incrementos no provocaron efectos negativos en el empleo ni en la inflación: “Con este nuevo incremento, lo que se está demostrando es que no se disparó el desempleo ni se disparó la inflación, sino por el contrario, cuando el pueblo trabajador, por trabajar, no como regalo, recibe un pago digno, lo que hace es que mejora su capacidad adquisitiva y mejora su capacidad de compra”.

Mientras que el representante a la Cámara Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, resaltó la magnitud del ajuste propuesto por el Gobierno: “Con el aumento de dos dígitos por parte del Gobierno, sería el más alto de los últimos años”.

Próximos pasos

La negociación del salario mínimo 2026 continuará en los próximos días. Luego de la fecha del primer vencimiento, el 15 de diciembre, lo que se espera es que el Gobierno Petro estudie las salvedades presentadas por los sindicatos y los empresarios en la semana del 22 al 29 de diciembre. Así las cosas, se espera que antes del 30 de diciembre haya una decisión y se conozca la cifra definitiva, ya que la ley dispone ese día como límite para establecerlo.