Nicolás Petro aparece sin aportes al sistema de salud y solo como beneficiario: esto es lo que sabe

Durante su periodo como diputado, Nicolás Petro Burgos recibió un salario mensual de $26 millones más prestaciones sociales - crédito Colprensa

El acceso de Nicolás Petro Burgos al sistema de salud colombiano como beneficiario, y no como cotizante, ha adquirido notoriedad durante el avance de sus procesos judiciales.

Según registros de la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), los datos oficiales confirman que el hijo del presidente Gustavo Petro figura en la base estatal como uno de los beneficiarios, lo que implica que utiliza el sistema de salud sin realizar aportes directos.

Esta condición administrativa ha causado cuestionamientos en diversos sectores de la opinión pública debido a que, entre 2020 y 2023, ocupó el cargo de diputado en la Asamblea del Atlántico con una remuneración aproximada a los 14 millones de pesos mensuales.

De acuerdo con la información revelada, el exdiputado no realiza aportes económicos directos al sector de la salud y está cubierto como beneficiario a través de un familiar.

La Base de Datos Única de Afiliados muestra a Nicolás Petro Burgos como beneficiario, lo que implica que no realiza aportes económicos directos - crédito @Missmelindres/X

La situación de Nicolás Petro, quien tras varios años en el sector público gozó de un salario cercano a los $26 millones mensuales y diversos beneficios legales, contrasta con su registro como beneficiario sin aportes.

Las autoridades han detallado que, tras su renuncia en medio de un escándalo relacionado con supuestos dineros ilícitos dirigidos a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, el primogénito presidencial no ha declarado una nueva ocupación relacionada.

En los procesos judiciales en curso, Petro Burgos enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Los investigadores sostienen que su patrimonio aumentó de forma inexplicable hasta alcanzar $1.053 millones, monto con el que realizó compras de alto valor, incluidas una mansión en Barranquilla y un vehículo de lujo Mercedes Benz, adquisiciones difícilmente justificables con su salario como diputado.

Las críticas se intensifican porque el rol de beneficiario suele estar reservado para personas dependientes que no cuentan con ingresos suficientes para cotizar al sistema por cuenta propia. La presencia de este inusual estatus en una persona con ingresos reportados de alto nivel devino en una polémica pública, en paralelo a los litigios que enfrenta actualmente Petro Burgos.

La candidata Hannah Escobar critica la falta de acción de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales ante el caso Petro Burgos - crédito @Missmelindres/X

La controversia se ha visto amplificada por figuras como Hannah Escobar, candidata a la Cámara por Antioquia, quien planteó dudas sobre el papel de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales ante esta situación.

Escobar señaló a través de sus redes sociales la aparente inacción institucional: “¿Por qué la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales no ha hecho nada? Vaya que un ciudadano de a pie haga eso para que vean cómo lo persiguen y lo sancionan. Es que son CONCHUDOS, tras de que destruyen el sistema de salud se aprovechan hasta el último límite”.