Colombia

La empresa colombiana Masglo retiró sus esmaltes semipermanentes con ingredientes peligrosos tras alerta del Invima por problemas en la salud

La firma ha implementado un plan de contingencia que incluye la suspensión de distribución y el retiro de productos, en respuesta a la reciente resolución que restringe estos ingredientes por riesgos para la salud

Guardar
Masglo elimina el TPO de
Masglo elimina el TPO de toda su producción local de esmaltes semipermanentes para cumplir con la nueva regulación andina - crédito imagen lustrativa Infobae

El cambio regulatorio para los productos cosméticos que contienen Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) y N,N-dimetil-p-toluidine (Dmpt) en la subregión andina ha obligado a la compañía colombiana Masglo a ajustar de forma inmediata sus procesos y su catálogo de esmaltes semipermanentes.

Según lo informado por la empresa, el 100 % de su producción local ya está libre de TPO, tras un proceso de transición iniciado el 1 de septiembre de 2025 en cumplimiento de las prohibiciones que anteriormente estableció la Unión Europea.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esta transformación responde a la adopción, el 15 de diciembre de 2025, de la Resolución 2548 de 2025 por parte de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que establece la prohibición del TPO y el Dmpt como ingredientes en productos cosméticos.

La decisión andina llega luego de que estudios internacionales y evidencia científica, respaldados por el Comité de Evaluación de Riesgos (RAC) de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (Echa), advirtieran sobre los potenciales riesgos carcinogénicos, para la reproducción y la sensibilización cutánea asociados a estos compuestos.

La Resolución 2548 de 2025
La Resolución 2548 de 2025 prohíbe el uso de TPO y Dmpt en productos cosméticos en la Comunidad Andina de Naciones - crédito Invima

Ante la alerta elevada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) en Colombia y en línea con los nuevos estándares técnicos, la gerencia de Masglo implementó un plan de contingencia estructurado en tres acciones principales: suspensión de la distribución desde el 17 de diciembre de 2025, activación de un plan intensivo de retiro de producto a partir del 18 de diciembre y comunicación directa con sus aliados comerciales.

“Esta disposición de la Comunidad Europea fue sujeta de estudio y evaluación técnica por las autoridades andinas, tomando como fundamento los antecedentes y estudios presentados ante el Comité de Evaluación de Riesgos (RAC) de la ECHA (European Chemicals Agency), concluyendo que hay evidencia suficiente de su potencial carcinogénico y tóxico para la reproducción, así como para la sensibilización cutánea”, señaló el Invima en un comunicado emitido en la segunda semana de diciembre.

De este modo, la recolección sigue protocolos de Buenas Prácticas de Manufactura Cosmética, cubriendo tanto distribuidores como puntos de venta en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

La compañía precisó que, además de su nueva generación de esmaltes semipermanentes, otras líneas tradicionales como Masglo Tradicional, Gel Evolution y Clinical no contienen TPO en su formulación.

Este cumplimiento con los nuevos requisitos sanitarios no solo obedece a una exigencia legal, sino que busca preservar la salud de los consumidores y trabajadores expuestos de manera habitual en salones de belleza y servicios profesionales de manicura.

El plan de contingencia de
El plan de contingencia de Masglo incluye suspensión de distribución, retiro intensivo de productos y comunicación con aliados comerciales - crédito imagen Ilustrativa Infobae

El origen de este endurecimiento normativo está en las leyes europeas, cuya influencia movilizó a los técnicos de la CAN a evaluar la pertinencia de replicar esas restricciones en el contexto andino.

El informe técnico, fechado el 5 de noviembre de 2025 y elaborado por el Grupo de Expertos Gubernamentales para la Armonización de Legislaciones Sanitarias en Sanidad Humana, concluyó que la evidencia sobre los efectos adversos de TPO y Dmpt es suficiente tanto para el uso profesional como para la exposición doméstica.

En términos de aplicación, la Resolución 2548 del Invima establece un periodo máximo de sesenta días desde la publicación oficial para retirar del mercado todos los productos afectados.

Culminado ese periodo, la norma estipula la cancelación automática de las notificaciones sanitarias de cualquier producto formulado con TPO o Dmpt y prohíbe su comercialización y agotamiento de inventarios en toda la región CAN.

La directiva de Masglo subrayó que estas medidas persiguen “el bienestar del consumidor y el cumplimiento de las regulaciones internacionales de salud”, así como la “competitividad en los países donde la marca tiene presencia”, reforzando así su compromiso con la seguridad y la legalidad en un mercado cada vez más exigente.

Temas Relacionados

MasgloInvimaAlerta InvimaEsmalte semipermanenteEsmaltes ColombiaColombia-noticias

Más Noticias

La colombiana más ganadora en la historia del tenis profesional denunció intimidaciones por parte de la Federación Colombiana de Tenis

La tenista barranquillera denunció cómo la temporada 2025 se vio perjudicada por el actuar del presidente de la Fedecoltenis Mauricio Lederman

La colombiana más ganadora en

Juez de Buga, Valle, condenó a 35 años de cárcel al mayor (r) Alirio Urueña por su participación en la masacre de Trujillo: se alió con paramilitares

La decisión judicial responsabiliza al exoficial por delitos cometidos contra comunidades rurales en el Valle del Cauca y ordena su captura inmediata, además de imponerle una sanción económica millonaria

Juez de Buga, Valle, condenó

Nicolás Petro aparece sin aportes al sistema de salud y solo como beneficiario: esto es lo que sabe

El hijo del presidente Petro no está aportando directamente como cotizante, lo que significa que utiliza el sistema de salud sin realizar aportes directos

Nicolás Petro aparece sin aportes

Natilla o buñuelos: este es el plato navideño que ganó en búsquedas de Google Colombia

Según las tendencias de Google, los colombianos tienen una tendencia marcada por uno de sus platillos típicos navideños

Natilla o buñuelos: este es

Así roban cuentas de banco en temporada navideña, solo un mensaje de texto basta

Las autoridades recomiendan no abrir enlaces sospechosos ni registrar información bancaria fuera de los canales oficiales

Así roban cuentas de banco
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN anunció cese al fuego

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

Con disparos atacaron estación de Policía de Suárez, ocasionando caos: las disidencias de las Farc serían las responsables

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

ENTRETENIMIENTO

Andrea Serna aclaró si el

Andrea Serna aclaró si el ‘Desafío del siglo XXI’ es o no libreteado: “Puede ir variando un poco en el camino”

Cuándo regresa ‘Desafío del siglo XXI’ a las pantallas: fecha y hora del retorno de los equipos en competencia

Bad Bunny y J Balvin se reencontraron en México tras un período de distanciamiento: “Te respeto mucho”

Participante de ‘La casa de los famosos’ respondió a quienes la calificaron de ‘económica’: “Desde cuando verse humilde es malo”

Yeison Jiménez reveló que casi muere en un accidente de avión: “Faltaban 10 días para que naciera mi niño”

Deportes

Kevin Pérez, la figura de

Kevin Pérez, la figura de Deportes Tolima en el 2025 que se pelean Santa Fe y Millonarios para reforzar sus planteles

Esta es la millonada que recibiría Atlético Nacional por la transferencia de Marino Hinestroza a Boca Juniors

Lamine Yamal le hizo homenaje a Luis Díaz al presentar su nuevo canal de Youtube: lució la camiseta de la selección Colombia

Luis Díaz está de nuevo en vacaciones: cuándo volverá a jugar el colombiano con el Bayern Múnich

Se le habría caído un fichaje importante al Junior de Barranquilla: el campeón tendría líos con su representante