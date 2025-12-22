La empresa colombiana Masglo retiró sus esmaltes semipermanentes con ingredientes peligrosos tras alerta del Invima por problemas en la salud

Masglo elimina el TPO de toda su producción local de esmaltes semipermanentes para cumplir con la nueva regulación andina - crédito imagen lustrativa Infobae

El cambio regulatorio para los productos cosméticos que contienen Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) y N,N-dimetil-p-toluidine (Dmpt) en la subregión andina ha obligado a la compañía colombiana Masglo a ajustar de forma inmediata sus procesos y su catálogo de esmaltes semipermanentes.

Según lo informado por la empresa, el 100 % de su producción local ya está libre de TPO, tras un proceso de transición iniciado el 1 de septiembre de 2025 en cumplimiento de las prohibiciones que anteriormente estableció la Unión Europea.

Esta transformación responde a la adopción, el 15 de diciembre de 2025, de la Resolución 2548 de 2025 por parte de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que establece la prohibición del TPO y el Dmpt como ingredientes en productos cosméticos.

La decisión andina llega luego de que estudios internacionales y evidencia científica, respaldados por el Comité de Evaluación de Riesgos (RAC) de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (Echa), advirtieran sobre los potenciales riesgos carcinogénicos, para la reproducción y la sensibilización cutánea asociados a estos compuestos.

Ante la alerta elevada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) en Colombia y en línea con los nuevos estándares técnicos, la gerencia de Masglo implementó un plan de contingencia estructurado en tres acciones principales: suspensión de la distribución desde el 17 de diciembre de 2025, activación de un plan intensivo de retiro de producto a partir del 18 de diciembre y comunicación directa con sus aliados comerciales.

“Esta disposición de la Comunidad Europea fue sujeta de estudio y evaluación técnica por las autoridades andinas, tomando como fundamento los antecedentes y estudios presentados ante el Comité de Evaluación de Riesgos (RAC) de la ECHA (European Chemicals Agency), concluyendo que hay evidencia suficiente de su potencial carcinogénico y tóxico para la reproducción, así como para la sensibilización cutánea”, señaló el Invima en un comunicado emitido en la segunda semana de diciembre.

De este modo, la recolección sigue protocolos de Buenas Prácticas de Manufactura Cosmética, cubriendo tanto distribuidores como puntos de venta en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

La compañía precisó que, además de su nueva generación de esmaltes semipermanentes, otras líneas tradicionales como Masglo Tradicional, Gel Evolution y Clinical no contienen TPO en su formulación.

Este cumplimiento con los nuevos requisitos sanitarios no solo obedece a una exigencia legal, sino que busca preservar la salud de los consumidores y trabajadores expuestos de manera habitual en salones de belleza y servicios profesionales de manicura.

El origen de este endurecimiento normativo está en las leyes europeas, cuya influencia movilizó a los técnicos de la CAN a evaluar la pertinencia de replicar esas restricciones en el contexto andino.

El informe técnico, fechado el 5 de noviembre de 2025 y elaborado por el Grupo de Expertos Gubernamentales para la Armonización de Legislaciones Sanitarias en Sanidad Humana, concluyó que la evidencia sobre los efectos adversos de TPO y Dmpt es suficiente tanto para el uso profesional como para la exposición doméstica.

En términos de aplicación, la Resolución 2548 del Invima establece un periodo máximo de sesenta días desde la publicación oficial para retirar del mercado todos los productos afectados.

Culminado ese periodo, la norma estipula la cancelación automática de las notificaciones sanitarias de cualquier producto formulado con TPO o Dmpt y prohíbe su comercialización y agotamiento de inventarios en toda la región CAN.

La directiva de Masglo subrayó que estas medidas persiguen “el bienestar del consumidor y el cumplimiento de las regulaciones internacionales de salud”, así como la “competitividad en los países donde la marca tiene presencia”, reforzando así su compromiso con la seguridad y la legalidad en un mercado cada vez más exigente.