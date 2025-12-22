Colombia

El misterioso inversionista detrás de la compra de los TES por $23 billones en Colombia

La reciente transacción de títulos de deuda pública ha suscitado cuestionamientos por la falta de información sobre la identidad del adquirente, aunque muchos apuntan a un fondo internacional

Guardar
La falta de detalles oficiales
La falta de detalles oficiales sobre la identidad del comprador de los títulos de tesorería ha provocado especulaciones en el sector financiero, donde se señala a una reconocida gestora estadounidense - crédito REUTERS/Luisa González

El anuncio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público acerca de la adjudicación directa de títulos de tesorería (TES) por USD 6.000 millones, cifra que corresponde a $23 billones, provocó reacciones negativas entre diversos actores políticos.

Aunque la entidad afirmó que la transacción se realizó con un inversionista extranjero de gran relevancia en el sector, no precisó la identidad de la contraparte.

El Ministerio de Hacienda no reveló oficialmente quién adquirió los TES, pero en el entorno de los inversionistas y analistas financieros se menciona al fondo estadounidense Pacific Investment Management Company (Pimco) como el posible comprador, según informa el diario La República.

De acuerdo con el medio antes citado, las versiones entre actores del mercado indican que el comprador de los bonos colombianos sería Pimco Offshore Funds, una filial de Pimco registrada en las Islas Caimán. Este fondo suele participar en mercados considerados de alto riesgo, como el colombiano, que actualmente mantiene calificaciones especulativas de Fitch y S&P.

El debate sobre la venta de TES a un solo inversionista ha sido abordado por distintas figuras públicas y expertos. Entre ellas, la senadora Angélica Lozano expresó sus dudas a través de su cuenta de X, donde mencionó la posibilidad de que el comprador fuera el Abu Dhabi Investment Authority de Emiratos Árabes.

Lozano cuestionó la rentabilidad y las condiciones de la transacción para el Estado, señalando la ganancia obtenida por el adquirente y el costo superior de intereses frente al mercado tradicional.

“¿El inversionista secreto es Emiratos Árabes, el Abu Dhabi Investment Authority? $810 millones de dólares de ganancia instantánea, entregado a dedo. Pagando mas del doble de intereses que cobra el mercado regular a la nación. ¿Quién decide regalar así los recursos públicos?“, escribió Lozano por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Angélica Lozano también habló de
Angélica Lozano también habló de la reciente operación del Gobierno nacional - crédito @AngelicaLozanoC

Por otro lado, Javier Cuéllar, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda de Colombia, explicó en conversación con el medio Valora Analitik que la negociación para la adquisición de la deuda se realizó durante un periodo de seis meses entre la entidad y el comprador. Según Cuéllar, el inversionista considera que los bonos colombianos tienen un valor superior al registrado en el mercado y percibe que los activos del país están subvaluados.

El funcionario indicó que mediante la venta directa de TES se reemplazará la emisión programada para 2026. Detalló además que con esta operación se adelanta la financiación interna prevista en el Plan Financiero, la cual normalmente se realiza mediante subastas y acuerdos con entidades estatales.

El Ministerio de Hacienda informó
El Ministerio de Hacienda informó sobre la venta directa de TES por $23 billones a un inversionista extranjero - crédito Ministerio de Hacienda

El decreto que autoriza la emisión de TES para 2026 establece un monto de $85 billones. Sin embargo, Cuéllar explicó que con la transacción privada se adelanta la obtención de una parte de esos fondos.

Cada año, al elaborar el cuadro de Fuentes y Usos en el Plan Financiero, se incluyen tanto las subastas en el mercado como las operaciones pactadas con entidades públicas. El comprador asumió el compromiso de mantener en su poder los US$6.000 millones en TES, lo que implica que “así se retira papel de forma estructural”, señaló Javier Cuéllar al medio antes citado.

Las conversaciones entre el Gobierno colombiano y el inversionista extranjero continúan activas. Cuéllar destacó que la intención del comprador es realizar nuevas adquisiciones de TES, por lo que se prevén más operaciones en el futuro.

La decisión de vender TES a un solo inversionista ha provocado debate y críticas desde diversos sectores políticos. Daniel Briceño, candidato a la Cámara de Representantes por el partido Centro Democrático, manifestó su preocupación sobre la transparencia de la operación. Señaló que el Gobierno recurrió a un préstamo de $23 billones a una tasa elevada y cuestionó la ausencia de pronunciamientos por parte de la Contraloría General.

Daniel Briceño se fue en
Daniel Briceño se fue en contra del contralor general por la controversia - crédito @Danielbricen

“¿Dónde está el Contralor General? El gobierno Petro en una operación oscura endeudó a los colombianos en 23 billones a una tasa del 13.5% con un prestamista desconocido mientras con en el FMI la tasa era del 7% ¿El Contralor de bolsillo seguirá en silencio?“, aseveró Daniel Briceño en una publicación en su cuenta de X.

