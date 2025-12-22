Colombia

Donald Trump volvió a atacar a Gustavo Petro y lanzó dura advertencia: “No es amigo de Estados Unidos, es un tipo malo”

El presidente de la potencia norteamericana arremetió contra su par colombiano, al que calificó de “alborotador”, en declaraciones en las que le dejó en claro que “más le vale andarse con cuidado” pues tienen la mirada puesta en sus ejecutorias en materia antidrogas

Guardar
En un nuevo y duro
En un nuevo y duro pronunciamiento, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, apuntó hacia su par colombiano Gustavo Petro - crédito AmCham Colombia - REUTERS - Cancillería de Colombia

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a subir el tono de sus señalamientos contra su par colombiano, Gustavo Petro, con unas fuertes afirmaciones emitidas el lunes 22 de diciembre en un evento celebrado en su residencia privada en Mar-a-Lago (Florida). El gobernante norteamericano calificó al líder de izquierda, actualmente en la Lista Clinton, con duros términos que dejaron en evidencia la creciente tensión entre ambos al cierre de 2025.

Desde la primera frase en público, Trump se dirigió al pueblo colombiano con una combinación de halagos y advertencias directas sobre su presidente. “Amo al pueblo de Colombia. Son geniales, energéticos, inteligentes, pero su nuevo líder es un alborotador, y más le vale andarse con cuidado”, expresó durante la ceremonia, en la que resaltó tanto su afinidad con los colombianos como su desconfianza hacia quien define como un factor desestabilizante.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El mandatario norteamericano, desde su residencia, atacó al jefe de Estado colombiano y lo asoció con la exportación de estupefacientes a su país - crédito The White House

En su intervención, reiteró su percepción de complicidad estatal en la problemática del narcotráfico y fue categórico al exigir acción contra el fenómeno. “Que cierren esas fábricas de cocaína. Tienen al menos tres importantes fábricas de cocaína, mejor que las cierren rápido”, exigió Trump, que no dudó en establecer una relación directa entre la gestión actual de Colombia y la permanencia de infraestructuras para la producción de drogas ilícitas que abastecen a EE. UU.

Y es que el calibre de sus declaraciones, a decir verdad, no dejó margen a la ambigüedad. “Bueno, él tiene que tener cuidado porque, ya sabes, tiene fábricas de drogas. Producen cocaína en Colombia y no es amigo de Estados Unidos. Es muy malo, un tipo muy malo. Y, eh, tiene que cuidar su trasero porque produce cocaína y la envían a Estados Unidos de América desde Colombia”, sostuvo Trump, en el que insistió en sus calificativos hacia el gobernante colombiano.

Gustavo Petro invitó a Donald
Gustavo Petro invitó a Donald Trump a ver la realidad de la lucha antidrogas en Colombia y sus riesgos - crédito Presidencia de la República - Jonathan Ernst/REUTERS

Donald Trump convirtió a Gustavo Petro en blanco de sus duros calificativos

Este tipo de acusaciones no resultan nuevas en el discurso de Trump, que en ocasiones anteriores llegó a referirse a Petro como un “líder del narcotráfico” y a sostener que fomenta la producción de cocaína en su país de origen. La insistencia en este asunto sería muestra de la presión del mandatario estadounidense sobre lo que espera sea la estrategia antidrogas del Gobierno Petro, cuya administración fue descertificada por el Departamento de Estado.

El contexto en el que surgieron estas afirmaciones no es menor, pues fue un acto en el que se anunció la construcción de nuevos buques de guerra estadounidenses, primeros de una flotilla que llevará el nombre Clase Trump y coincidió con la noticia de los operativos estadounidenses de incautación de petroleros vinculados al régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela, para impactar a la dictadura que gobierna al país vecino desde 1999, con la llegada de Hugo Chávez.

El presidente de la República, en la reunión de su gabinete, aseguró que logró detener el crecimiento de los cultivos de uso ilícito - crédito Presidencia

Hace dos días, Petro se refirió frente a las acciones de EE. UU., en cuanto al bloqueo total de entrada y salida de petroleros sancionados, y con ello mencionó el ataque a embarcaciones que transportaban alcaloides. “Un bloqueo que no debe ser a Venezuela, sino a los narcotraficantes en el mar Caribe, solo se puede hacer con varias armadas, nos proponemos, y un acuerdo multilateral dónde no se violen derechos humanos”, afirmó Petro en su cuenta de X.

A su vez, el jefe de Estado insistió con una invitación a su par norteamericano. “Venga conmigo y le enseño como se destruyen, un laboratorio cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”, primero, en sus redes sociales, y luego en el Consejo de Ministros del que hizo parte, en el que dio claras instrucciones a su canciller, Rosa Villavicencio.

Temas Relacionados

Gustavo PetroDonald TrumpTrump y PetroGobierno Estados UnidosEstados Unidos y ColombiaGobierno PetroDrogas en ColombiaDrogas PetroDonald Trump y Gustavo PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Julián Pinilla volvió a derretir las redes sociales: 50 abuelitos fueron los protagonistas de una historia que inspiró a miles en Navidad

El chico de la ruana recibió cientos de comentarios de apoyo por parte de los internautas

Julián Pinilla volvió a derretir

Peajes en Colombia subirán de precio en 2026: Gobierno Petro confirmó la fecha y de qué dependerá el aumento

Nuevas alternativas de gestión vial están en estudio, informó la ministra María Fernanda Rojas, con el foco en ampliar el control ciudadano y el papel del Estado

Peajes en Colombia subirán de

Con la mirada en 2026, Daniel Quintero se metió en la consulta del Pacto Amplio: “Vamos a trabajar juntos”

El exalcalde de Medellín sigue en la contienda y parece decidido a no rendirse, por lo que anunció que participará en la consulta de izquierda junto a Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero, con la intención de estar en el tarjetón en la primera vuelta de las elecciones presidenciales

Con la mirada en 2026,

Cancillería anunció investigación disciplinaria a miembro de la Embajada en Nicaragua por parranda en la que estuvo Carlos Ramón González

La titular de la cartera, Rosa Villavicencio Mapy, informó que se adelantarán las pesquisas necesarias para determinar lo sucedido en el evento que tuvo como epicentro el auditorio Rubén Darío de Managua, de la que hizo parte el prófugo exdirector del Departamento Administrativo de la Presisencia

Cancillería anunció investigación disciplinaria a

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Las autoridades identificaron a alias Ramiro, líder del Frente de Guerra Occidental, como el objetivo de la operación militar frustrada por una asonada de 200 personas en Carmen de Atrato

Este sería el cabecilla del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Este sería el cabecilla del

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

Con disparos atacaron estación de Policía de Suárez, ocasionando caos: las disidencias de las Farc serían las responsables

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

ENTRETENIMIENTO

Julián Pinilla volvió a derretir

Julián Pinilla volvió a derretir las redes sociales: 50 abuelitos fueron los protagonistas de una historia que inspiró a miles en Navidad

Qué serie ver esta noche en Netflix Colombia

La canción más escuchada en Apple Colombia este día

Doce años sin Diomedes Díaz, así se recuerda en el país a la popular figura vallenata

Estos fueron los programas de televisión que los colombianos más buscaron en Google en el 2025

Deportes

La colombiana más ganadora en

La colombiana más ganadora en la historia del tenis profesional denunció a la Federación Colombiana de Tenis: “Sé qué es lo que les incomoda”

Santa Fe y Millonarios quieren fichar al mismo jugador para el 2026: fue figura del Deportes Tolima en el 2025

Esta es la millonada que recibiría Atlético Nacional por la transferencia de Marino Hinestroza a Boca Juniors

Lamine Yamal le hizo homenaje a Luis Díaz al presentar su nuevo canal de Youtube: lució la camiseta de la selección Colombia

Luis Díaz está de nuevo en vacaciones: cuándo volverá a jugar el colombiano con el Bayern Múnich