Donald Trump volvió a atacar a Gustavo Petro y lanzó dura advertencia: “No es amigo de Estados Unidos, es un tipo malo”

En un nuevo y duro pronunciamiento, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, apuntó hacia su par colombiano Gustavo Petro - crédito AmCham Colombia - REUTERS - Cancillería de Colombia

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a subir el tono de sus señalamientos contra su par colombiano, Gustavo Petro, con unas fuertes afirmaciones emitidas el lunes 22 de diciembre en un evento celebrado en su residencia privada en Mar-a-Lago (Florida). El gobernante norteamericano calificó al líder de izquierda, actualmente en la Lista Clinton, con duros términos que dejaron en evidencia la creciente tensión entre ambos al cierre de 2025.

Desde la primera frase en público, Trump se dirigió al pueblo colombiano con una combinación de halagos y advertencias directas sobre su presidente. “Amo al pueblo de Colombia. Son geniales, energéticos, inteligentes, pero su nuevo líder es un alborotador, y más le vale andarse con cuidado”, expresó durante la ceremonia, en la que resaltó tanto su afinidad con los colombianos como su desconfianza hacia quien define como un factor desestabilizante.

El mandatario norteamericano, desde su residencia, atacó al jefe de Estado colombiano y lo asoció con la exportación de estupefacientes a su país - crédito The White House

En su intervención, reiteró su percepción de complicidad estatal en la problemática del narcotráfico y fue categórico al exigir acción contra el fenómeno. “Que cierren esas fábricas de cocaína. Tienen al menos tres importantes fábricas de cocaína, mejor que las cierren rápido”, exigió Trump, que no dudó en establecer una relación directa entre la gestión actual de Colombia y la permanencia de infraestructuras para la producción de drogas ilícitas que abastecen a EE. UU.

Y es que el calibre de sus declaraciones, a decir verdad, no dejó margen a la ambigüedad. “Bueno, él tiene que tener cuidado porque, ya sabes, tiene fábricas de drogas. Producen cocaína en Colombia y no es amigo de Estados Unidos. Es muy malo, un tipo muy malo. Y, eh, tiene que cuidar su trasero porque produce cocaína y la envían a Estados Unidos de América desde Colombia”, sostuvo Trump, en el que insistió en sus calificativos hacia el gobernante colombiano.

Gustavo Petro invitó a Donald Trump a ver la realidad de la lucha antidrogas en Colombia y sus riesgos - crédito Presidencia de la República - Jonathan Ernst/REUTERS

Donald Trump convirtió a Gustavo Petro en blanco de sus duros calificativos

Este tipo de acusaciones no resultan nuevas en el discurso de Trump, que en ocasiones anteriores llegó a referirse a Petro como un “líder del narcotráfico” y a sostener que fomenta la producción de cocaína en su país de origen. La insistencia en este asunto sería muestra de la presión del mandatario estadounidense sobre lo que espera sea la estrategia antidrogas del Gobierno Petro, cuya administración fue descertificada por el Departamento de Estado.

El contexto en el que surgieron estas afirmaciones no es menor, pues fue un acto en el que se anunció la construcción de nuevos buques de guerra estadounidenses, primeros de una flotilla que llevará el nombre Clase Trump y coincidió con la noticia de los operativos estadounidenses de incautación de petroleros vinculados al régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela, para impactar a la dictadura que gobierna al país vecino desde 1999, con la llegada de Hugo Chávez.

El presidente de la República, en la reunión de su gabinete, aseguró que logró detener el crecimiento de los cultivos de uso ilícito - crédito Presidencia

Hace dos días, Petro se refirió frente a las acciones de EE. UU., en cuanto al bloqueo total de entrada y salida de petroleros sancionados, y con ello mencionó el ataque a embarcaciones que transportaban alcaloides. “Un bloqueo que no debe ser a Venezuela, sino a los narcotraficantes en el mar Caribe, solo se puede hacer con varias armadas, nos proponemos, y un acuerdo multilateral dónde no se violen derechos humanos”, afirmó Petro en su cuenta de X.

A su vez, el jefe de Estado insistió con una invitación a su par norteamericano. “Venga conmigo y le enseño como se destruyen, un laboratorio cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”, primero, en sus redes sociales, y luego en el Consejo de Ministros del que hizo parte, en el que dio claras instrucciones a su canciller, Rosa Villavicencio.