Ciudadanos encontraron el cadáver de una mujer en reconocido río de Neiva

El hallazgo del cuerpo de una mujer en la ribera del río del Oro generó alarma entre los habitantes del barrio San Martín, en el sur de Neiva, que no dudaron en comunicarse con las autoridades para reportar el suceso, que generó preocupación entre la comunidad.

Tras la llamada, unidades de la Policía Metropolitana de Neiva acudieron al lugar y confirmaron el descubrimiento en una zona de difícil acceso, por lo que tuvieron que desplegar todo un operativo para rescatar el cadáver y así dar inicio a las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.

La identidad de la víctima permanece sin confirmar, mientras que el Instituto de Medicina Legal asumió la investigación para determinar tanto su nombre como las causas del fallecimiento tras el hallazgo ocurrido en la capital del departamento de Huila.

En los días previos, algunos residentes habían observado a la mujer deambulando por el sector, lo que sugiere que podría tratarse de una persona en condición de calle, aunque esta es solo una hipótesis sobre lo que pudo pasarle. Por ahora, avanzan las investigaciones para determinar con claridad qué le pasó.

Miembros del equipo de criminalística de la Sijín que acudieron al lugar, realizaron la inspección técnica y el levantamiento del cuerpo para su posterior traslado.

Mientras se avanza con las labores de identificación, las autoridades locales pidieron a la comunidad esperar los resultados oficiales antes de emitir juicios sobre lo ocurrido, teniendo en cuenta que no se sabe si se trata de un asesinato o un accidente.

Por esta razón, voceros de la Policía Metropolitana de Neiva informaron que continuarán atentos a cualquier dato que ayude a esclarecer el caso, por lo que pidieron la colaboración de la comunidad para esclarecer el caso lo más pronto posible; además de encontrar a los familiares de la víctima para entregarles el cuerpo y que puedan darle un último adiós.

El hecho incrementó la preocupación de los vecinos, que advirtieron sobre la frecuente presencia de personas sin hogar cerca del río, lo que se agrava por la falta de acompañamiento social y de los uniformados en la zona, lo que no solo pone en riesgo la seguridad de cada uno de los individuos, sino de los residentes ante el riesgo por las actividades delictivas como los robos y el consumo de estupefacientes.

Otra lamentable muerte en Neiva

Una mujer de 72 años falleció tras permanecer varios días bajo observación médica luego de sufrir una caída dentro de un bus de servicio público que se movilizaba por el norte de Neiva. El accidente ocurrió el 1 de diciembre de 2025 en la calle 50 con carrera 21 del barrio Los Pinos, situado en la comuna 2, alrededor de las 4:30 p. m.

Sobre este hecho, se pronunció la Secretaría de Movilidad de Neiva, que informó que sus agentes están recopilando testimonios y revisando pruebas materiales para determinar las circunstancias y posibles responsabilidades en el siniestro.

La víctima fue identificada como Rosalba Collazos Plazas, que tuvo que ser trasladada a la clínica Medilaser, donde recibió atención médica especializada hasta su fallecimiento que se confirmó en la jornada del 17 de diciembre.

Familiares y allegados expresaron su pesar por la lamentable pérdida de la ciudadana en circunstancias insólitas. En redes sociales, su hijo Alejandro Arcila Collazos le dedicó un mensaje en el que la describió como una mujer “guerrera, valiente, honesta y generosa”, y agradeció a Dios por haberla tenido como madre, además de finalizar con una dolorosa frase: “Que descanse en paz mi viejita”.