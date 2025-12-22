Colombia

Bogotá anunció más 650 vacantes para cierre de año: estas son los puestos que están ofertando

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá ofrece asesoría en hoja de vida, formación y acceso a ofertas laborales de empresas aliadas

La Alcaldía Mayor de Bogotá
La Alcaldía Mayor de Bogotá ofrece 657 vacantes laborales formales para la semana del 22 al 27 de diciembre - Colprensa

Trabajo sí hay antes de terminar 2025: la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá anunció la disponibilidad de 657 vacantes laborales formales para la semana comprendida entre el 22 y el 27 de diciembre.

De acuerdo con la entidad, la oferta incluye puestos para diversos perfiles y niveles de formación, desde cargos operativos y comerciales hasta técnicos y profesionales. Las plazas cubren sectores como comercio, servicios, logística, industria y atención al cliente, permitiendo así que personas con variadas trayectorias laborales puedan acceder a propuestas de empleo formal.

La subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico, Bibiana Quiroga, afirmó en declaraciones recogidas por medios institucionales: “En Bogotá seguimos generando oportunidades laborales formales hasta el cierre del año. Disponer de 657 vacantes activas en diciembre demuestra que el mercado laboral de la ciudad se mantiene dinámico y que seguimos trabajando para conectar a la ciudadanía con empleos formales, incluso en una temporada en la que usualmente se reducen las contrataciones”.

Las vacantes disponibles abarcan perfiles
Las vacantes disponibles abarcan perfiles operativos, técnicos, comerciales y profesionales en sectores como comercio, servicios e industria - crédito Alcaldía de Bogotá

Algunas de las vacantes que se estarán ofertando son:

  • Auxiliar de producción – cocina
  • Cajera
  • Operario de producción y empaque
  • Jefe de enfermería extramural
  • Auxiliar de bodega
  • Auxiliar de enfermería extramural
  • Asesor call center portabilidad
  • Tecnólogo en radiología e imágenes diagnósticas
  • Auxiliar de odontología
  • Operario de producción
  • Auxiliar contable
  • Ayudante de instalación de ventanerías de sistema europeo
  • Auxiliar de producción
  • Asesor comercial call center (pregrado)
  • Asesor comercial call center (posgrado)
  • Vendedor de servicios
  • Transferencista
  • Asesor comercial
  • Técnico eléctrico
  • Conductor sector construcción
  • Tramitador de aduanas
  • Solucionador
  • Asesor de cartera
  • Profesional I contabilidad
  • Profesional II contabilidad
  • Asesor
  • Coordinador de operaciones de carteras
  • Conductor C2
  • Auxiliar de mecánica automotriz
  • Auxiliar de distribución
  • Ingeniero civil
  • Aux de bodega
  • Cajero
  • Ayudante de obra
  • Brigadista
  • Banderero
  • Contador junior (con tarjeta profesional)
  • Conductor APH (ambulancia)
  • Esteticista
  • Asesor de cobranza (cartera castigada)
  • Auxiliar y gestor operativo
  • Operador de bus zonal

Como parte de la estrategia de acompañamiento a los buscadores de empleo, la Unidad Móvil de Empleo prestará servicio de orientación personalizada desde el lunes 22 hasta el sábado 27 de diciembre en la sede de la Alcaldía Local de Barrios Unidos, ubicada en la calle 74A #63-04, barrio Simón Bolívar. Los horarios de atención serán de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., y el sábado de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. del mediodía.

La Unidad Móvil de Empleo
La Unidad Móvil de Empleo brinda orientación personalizada y gratuita en la Alcaldía Local de Barrios Unidos para facilitar el acceso a vacantes - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

La dependencia de Desarrollo Económico precisó que en ese espacio, los asistentes podrán recibir acompañamiento gratuito en el registro de hoja de vida, orientación ocupacional y postulación directa a vacantes.

A través de la plataforma de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, quienes acudan a la Unidad Móvil podrán acceder a varias herramientas adicionales, como asesoría para la elaboración y mejoramiento de la hoja de vida, conexión con servicios de formación y acceso a ofertas de empleabilidad de empresas aliadas.

El espacio está equipado con rampa de acceso para personas con movilidad reducida, carpas, sillas, televisor, cabina de sonido y paneles solares, con el objetivo de garantizar comodidad e inclusión durante el proceso de atención.

Igualmente, la ciudad implementó el programa ‘Talento Capital’, enfocado en conectar a la ciudadanía con puestos de trabajo y oportunidades formativas de calidad. Además, por medio del canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’, se difunden permanentemente novedades sobre vacantes, consejos para afrontar procesos de selección y acceso a convocatorias gratuitas y certificables en diversas áreas.

El programa ‘Talento Capital’ conecta
El programa ‘Talento Capital’ conecta a los ciudadanos con empleos y oportunidades formativas de calidad en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

Quienes estén interesados pueden consultar los detalles de las vacantes vigentes y registrar o actualizar su hoja de vida a través del Portal del Servicio Público de Empleo y el sitio oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá, así como informarse acerca de las próximas rutas y puntos de atención de la Unidad Móvil ingresando a: https://bogota.gov.co/tag/trabajo-si-hay-en-bogota.

Finalmente, la entidad destacó que la acción de la Administración distrital durante este cierre de año busca facilitar el acceso a empleos formales y servicios de empleabilidad en un momento clave para la economía familiar, reiterando la apuesta de la ciudad por mantener un mercado laboral activo, inclusivo y transparente hasta el último día de 2025.

