Así se ve el mural de Ibagué que está nominado entre los mejores del mundo

El mural del corregimiento de Toche, en Ibagué, alcanzó proyección internacional tras ser nominado por la plataforma líder Street Art Cities como uno de los mejores del mundo, en el marco de su concurso mensual.

La obra, resultado de la estrategia Plan fachada: la excusa es el color, impulsada por la Alcaldía de Ibagué y la Secretaría de Desarrollo Económico, se convirtió en un símbolo de identidad y transformación para la región.

La secretaria de Desarrollo Económico, Naydú Romero, enfatizó el valor colectivo de la nominación y convocó a la comunidad a respaldar la candidatura.

“Por eso los invito con el corazón, a todos los ibaguereños y tolimenses, para que voten por este mural. Cada voto es un acto de amor por nuestra ciudad. Hagamos que el mundo vea de lo que somos capaces de crear juntos. Votemos por Toche, votemos por Ibagué”, indicó Romero a Street Art Cities.

El artista Tiago Castillo, autor del mural, explicó el significado de la obra y su conexión con el entorno natural. “Esta obra está ubicada en la institución de Toche y en ella está representada una protectora: una mujer que lleva en sus manos una palma de cera como símbolo de resistencia y de cuidado al medioambiente, y obviamente a este paisaje cultural que es el que nos llena de orgullo. Qué bonito poder llevar ese mensaje y esa imagen al resto del mundo”, indicó Castillo a Street Art Cities.

La nominación otorgó visibilidad local e internacional al mural, situándolo junto a obras de más de 100 países. Los tres primeros lugares de cada mes clasifican automáticamente a la categoría “Mejor Mural de 2025”, cuyo anuncio está previsto para enero de 2026.

El proceso de votación, abierto durante 10 días desde el 20 de diciembre, requiere que los usuarios confirmen su apoyo a través de un correo electrónico, paso indispensable para que el voto sea válido.

Cabe recordar que Colombia tiene 9 murales nominados para el mes de diciembre en: Málaga, Barranquilla, Puerto Gaitán, Puerto Wilches, Manizales, Bogotá, Pereira y Medellín.

Estos se pueden ver y votar en la plataforma: https://streetartcities.com/awards/2025-12/nominees, donde solo se necesita el correo para poder elegir los favoritos.

La comunidad digital no tardó en expresar su apoyo al artista en redes sociales y movilizar votos. Entre los mensajes destacados, un usuario escribió: “te fajaste, quedó bestial, existe la magia en esos pinceles, felicidades y gracias por ir a ese hermoso territorio de Toche”.

Mientras que otro agregó: “Felicitaciones, ese es el espíritu de Toche”. El llamado a la acción también se hizo presente: “Ojalá todos voten, quedó muy lindo”, según los comentarios recogidos en redes sociales.

Por su parte, Street Art Cities surgió en 2016 como un proyecto para mapear el arte urbano y facilitar que sus “cazadores” compartieran imágenes de murales en sus ciudades.

Sobre su crecimiento, la organización indica en su página: “Hoy estamos presentes en más de 2.500 ciudades de todo el mundo, con una comunidad de miles de cazadores, artistas, representantes de ciudades y amantes del arte callejero”.

El funcionamiento de la comunidad se apoya en esta figura de los “cazadores”, quienes, según la organización, son el corazón de la comunidad. Y son los miembros que se inscriben para dar a conocer las obras de arte de su ciudad.

Además, la plataforma ofrece herramientas específicas para artistas, con el objetivo de “ayudarles a promocionar su trabajo y conectar con sus fans”, y colabora con municipios para dar a conocer la ciudad y promover su escena de arte callejero. La organización concluye que: “Juntos, estos grupos contribuyen a la comunidad global de arte callejero que estamos construyendo”.