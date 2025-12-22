Colombia

Así se ve el mural de Ibagué que está nominado entre los mejores del mundo

Esta obra, ubicada de el municipio de Toche, compite contra más de cien pinturas de todo el mundo y espera llevarse el reconocimiento en enero del 2026

Guardar
El artista mostró en redes sociales el proceso de creación del mural - crédito @tiago_castillo22 / Instagram

El mural del corregimiento de Toche, en Ibagué, alcanzó proyección internacional tras ser nominado por la plataforma líder Street Art Cities como uno de los mejores del mundo, en el marco de su concurso mensual.

La obra, resultado de la estrategia Plan fachada: la excusa es el color, impulsada por la Alcaldía de Ibagué y la Secretaría de Desarrollo Económico, se convirtió en un símbolo de identidad y transformación para la región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La secretaria de Desarrollo Económico, Naydú Romero, enfatizó el valor colectivo de la nominación y convocó a la comunidad a respaldar la candidatura.

“Por eso los invito con el corazón, a todos los ibaguereños y tolimenses, para que voten por este mural. Cada voto es un acto de amor por nuestra ciudad. Hagamos que el mundo vea de lo que somos capaces de crear juntos. Votemos por Toche, votemos por Ibagué”, indicó Romero a Street Art Cities.

Esta obra se dio mediante
Esta obra se dio mediante el programa de embellecimiento del sector - crédito @tiago_castillo22 / Instagram

El artista Tiago Castillo, autor del mural, explicó el significado de la obra y su conexión con el entorno natural. “Esta obra está ubicada en la institución de Toche y en ella está representada una protectora: una mujer que lleva en sus manos una palma de cera como símbolo de resistencia y de cuidado al medioambiente, y obviamente a este paisaje cultural que es el que nos llena de orgullo. Qué bonito poder llevar ese mensaje y esa imagen al resto del mundo”, indicó Castillo a Street Art Cities.

La nominación otorgó visibilidad local e internacional al mural, situándolo junto a obras de más de 100 países. Los tres primeros lugares de cada mes clasifican automáticamente a la categoría “Mejor Mural de 2025”, cuyo anuncio está previsto para enero de 2026.

El proceso de votación, abierto durante 10 días desde el 20 de diciembre, requiere que los usuarios confirmen su apoyo a través de un correo electrónico, paso indispensable para que el voto sea válido.

Cabe recordar que Colombia tiene 9 murales nominados para el mes de diciembre en: Málaga, Barranquilla, Puerto Gaitán, Puerto Wilches, Manizales, Bogotá, Pereira y Medellín.

Estos son los otros murales
Estos son los otros murales nominados por Colombia - crédito captura de pantalla

Estos se pueden ver y votar en la plataforma: https://streetartcities.com/awards/2025-12/nominees, donde solo se necesita el correo para poder elegir los favoritos.

La comunidad digital no tardó en expresar su apoyo al artista en redes sociales y movilizar votos. Entre los mensajes destacados, un usuario escribió: “te fajaste, quedó bestial, existe la magia en esos pinceles, felicidades y gracias por ir a ese hermoso territorio de Toche”.

Mientras que otro agregó: “Felicitaciones, ese es el espíritu de Toche”. El llamado a la acción también se hizo presente: “Ojalá todos voten, quedó muy lindo”, según los comentarios recogidos en redes sociales.

Por su parte, Street Art Cities surgió en 2016 como un proyecto para mapear el arte urbano y facilitar que sus “cazadores” compartieran imágenes de murales en sus ciudades.

Tiago Castillo es el autor
Tiago Castillo es el autor de la obra y comparte sus creaciones en Instagram - crédito @tiago_castillo22 / Instagram

Sobre su crecimiento, la organización indica en su página: “Hoy estamos presentes en más de 2.500 ciudades de todo el mundo, con una comunidad de miles de cazadores, artistas, representantes de ciudades y amantes del arte callejero”.

El funcionamiento de la comunidad se apoya en esta figura de los “cazadores”, quienes, según la organización, son el corazón de la comunidad. Y son los miembros que se inscriben para dar a conocer las obras de arte de su ciudad.

Además, la plataforma ofrece herramientas específicas para artistas, con el objetivo de “ayudarles a promocionar su trabajo y conectar con sus fans”, y colabora con municipios para dar a conocer la ciudad y promover su escena de arte callejero. La organización concluye que: “Juntos, estos grupos contribuyen a la comunidad global de arte callejero que estamos construyendo”.

Temas Relacionados

IbaguéMuralMejores murales del mundoTocheStreet Art CitiesTiago CastilloArteColombia-Noticias

Más Noticias

La colombiana más ganadora en la historia del tenis profesional denunció intimidaciones por parte de la Federación Colombiana de Tenis

La tenista barranquillera denunció cómo la temporada 2025 se vio perjudicada por el actuar del presidente de la Fedecoltenis Mauricio Lederman

La colombiana más ganadora en

Juez de Buga, Valle, condenó a 35 años de cárcel al mayor (r) Alirio Urueña por su participación en la masacre de Trujillo: se alió con paramilitares

La decisión judicial responsabiliza al exoficial por delitos cometidos contra comunidades rurales en el Valle del Cauca y ordena su captura inmediata, además de imponerle una sanción económica millonaria

Juez de Buga, Valle, condenó

Nicolás Petro aparece sin aportes al sistema de salud y solo como beneficiario: esto es lo que sabe

El hijo del presidente Petro no está aportando directamente como cotizante, lo que significa que utiliza el sistema de salud sin realizar aportes directos

Nicolás Petro aparece sin aportes

Natilla o buñuelos: este es el plato navideño que ganó en búsquedas de Google Colombia

Según las tendencias de Google, los colombianos tienen una tendencia marcada por uno de sus platillos típicos navideños

Natilla o buñuelos: este es

Así roban cuentas de banco en temporada navideña, solo un mensaje de texto basta

Las autoridades recomiendan no abrir enlaces sospechosos ni registrar información bancaria fuera de los canales oficiales

Así roban cuentas de banco
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN anunció cese al fuego

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

Con disparos atacaron estación de Policía de Suárez, ocasionando caos: las disidencias de las Farc serían las responsables

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

ENTRETENIMIENTO

Andrea Serna aclaró si el

Andrea Serna aclaró si el ‘Desafío del siglo XXI’ es o no libreteado: “Puede ir variando un poco en el camino”

Cuándo regresa ‘Desafío del siglo XXI’ a las pantallas: fecha y hora del retorno de los equipos en competencia

Bad Bunny y J Balvin se reencontraron en México tras un período de distanciamiento: “Te respeto mucho”

Participante de ‘La casa de los famosos’ respondió a quienes la calificaron de ‘económica’: “Desde cuando verse humilde es malo”

Yeison Jiménez reveló que casi muere en un accidente de avión: “Faltaban 10 días para que naciera mi niño”

Deportes

La colombiana más ganadora en

La colombiana más ganadora en la historia del tenis profesional denunció intimidaciones por parte de la Federación Colombiana de Tenis

Kevin Pérez, la figura de Deportes Tolima en el 2025 que se pelean Santa Fe y Millonarios para reforzar sus planteles

Esta es la millonada que recibiría Atlético Nacional por la transferencia de Marino Hinestroza a Boca Juniors

Lamine Yamal le hizo homenaje a Luis Díaz al presentar su nuevo canal de Youtube: lució la camiseta de la selección Colombia

Luis Díaz está de nuevo en vacaciones: cuándo volverá a jugar el colombiano con el Bayern Múnich