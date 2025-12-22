Andrés Llinás se casó con Sofía Escobar con todo el espíritu de ‘Los Embajadores’: su boda se pintó de azul

La boda de Andrés Llinás fue el sueño de los hinchas de Millonarios - crédito @MillosDColombia/X

El amor entre el reconocido futbolista Andrés Llinás y Sofía Escobar dio un paso importante en una boda que se convirtió en un sueño hecho realidad para los hinchas de Millonarios. El defensor central, uno de los pilares de la defensa azul, celebró su unión en una ceremonia cargada de emociones, no solo por el compromiso con su esposa, sino por su amor incondicional al club de sus amores, “El Embajador”.

La celebración, que tuvo lugar en Bogotá, dejó una huella profunda en los asistentes, que fueron testigos de un evento único en la vida de Llinás.

Después de ocho años de relación, Andrés y Sofía decidieron dar el siguiente paso y sellar su amor en una ceremonia íntima a la que acudieron amigos, cercanos y varios compañeros de equipo. Entre ellos destacaron figuras como David Macálister Silva, Stiven Vega y Fernando Uribe, que compartieron con el defensor en este día tan especial y que se encargaron de difundir las imágenes del encuentro.

Una fiesta completamente azul: La sorpresa de ‘Los comandos azules’

Pero lo que realmente sorprendió a los asistentes fue la decisión de Llinás de invitar a la banda instrumental de Los Embajadores, la barra brava del club, para que la fiesta tuviera la energía característica de un estadio. Con sus tradicionales cánticos y ritmos de tambor, los músicos crearon una atmósfera inconfundible que hizo sentir a todos como si estuvieran en el estadio El Campín.

Una de las sorpresas más emocionantes de la celebración fue la elección de Llinás para su atuendo; en lugar de un traje tradicional, Andrés decidió llevar la camiseta de Millonarios durante toda la fiesta. Con el número 6 en su espalda, el futbolista dio una señal clara de su orgullo por representar al club de sus amores.

No fue el único detalle relacionado con Millonarios, ya que algunos de los invitados también mostraron con orgullo las estrellas que el equipo ha conquistado a lo largo de su historia.

A pesar de la camiseta de Millonarios, Andrés Llinás no dejó de mostrar su elegancia para la ocasión. Combinó su prenda del club con un chaleco, camisa blanca y una corbata azul, que se convirtió en otro símbolo de su vinculación con los colores del equipo.

Por su parte, Sofía Escobar lució un vestido blanco largo, con una banda que decía “Millos”, que completó el cuadro romántico de la ceremonia y juntos, sellaron su amor ante familiares y amigos, al celebrar una unión que no solo los une a ellos, sino a la hinchada de Millonarios, que aplaudió el gesto de Andrés.

De esta manera, el ambiente estuvo marcado por banderas de Millonarios, mientras los asistentes cantaban al ritmo de los himnos del equipo. Las luces azules iluminaban el lugar, y al fondo, una pantalla mostraba el logo del club, creando una atmósfera completamente azul. Millonarios aprovechó sus redes sociales para compartir parte de este emotivo momento, al dejar claro el orgullo que sienten por su defensor y por todo lo que representa en la celebración.

El regreso de Llinás a las canchas: ¿cuándo estará?

Aunque Andrés Llinás disfrutó de su boda al máximo, no dejó de pensar en su regreso a las canchas. Desde el 8 de agosto, cuando sufrió una fractura en el cuello del pie izquierdo durante un partido contra Deportivo Cali, el defensor ha estado en recuperación.

Posteriormente, el deportista comunicó a través de sus redes sociales que ya había sido sometido a una intervención quirúrgica, pero que afortunadamente todo había transcurrido sin contratiempos: “Ya salimos de lo más duro, todavía me cuesta ver las imágenes de la lesión. Pero para cada caída hay una levantada con más impulso. Por unos meses, se va el jugador, pero queda el hincha. A todas las personas que me han escrito, me llevo cada mensaje en el corazón: hinchas de Millonarios y de otros equipos, amigos, compañeros de equipo y de profesión. Mil gracias y volveremos más fuertes”.

Según el cuerpo médico de Millonarios, la rehabilitación de Llinás debería durar entre tres y cuatro meses, por lo que se espera que pueda regresar a la actividad deportiva a comienzos del 2026.

