Amarga Navidad para una familia tolimense: menor de edad mató a su padre tras una discusión

Las autoridades realizaron el respectivo levantamiento del cuerpo - crédito Colprensa

Un adolescente de 17 años fue aprehendido tras la muerte de su padre, en el municipio de Cajamarca, en el departamento del Tolima. De acuerdo con las versiones preliminares, la situación ocurrió durante un forcejeo por un caso de violencia intrafamiliar durante la noche del 20 de diciembre de 2025.

Así lo informó el teniente coronel Carlos Sánchez Valbuena, comandante Operativo y de Seguridad Ciudadana de la Policía Metropolitana de Ibagué, tras atender el suceso que fue denunciado por la comunidad que se percató de la violenta riña.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la versión policial que fue difundida por los medios locales, el padre, de 37 años, habría intentado ingresar a la vivienda escalando por el balcón, presuntamente bajo los efectos del alcohol, lo que generó una confrontación verbal con su hijo. Finalmente, todo terminó en un caso de agresión física que escaló rápidamente.

Los vecinos se comunicaron con las autoridades para reportar la situación - crédito Policía Nacional

Durante el altercado, el joven utilizó una llave de defensa personal para sujetar a su padre del cuello, causándole la muerte accidentalmente al intentar defenderse, de acuerdo con la versión que le entregó a los uniformados que acudieron a su hogar.

En cuanto a la suerte del menor, el oficial encargado informó que quedó bajo custodia de la Estación de Policía de Cajamarca y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que determinó su liberación.

Entre tanto, se dio a conocer que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) asumió el restablecimiento de sus derechos, y fue acompañado por unidades de protección a la infancia y adolescencia de la Policía Metropolitana de Ibagué que se encargarán de evaluar la situación.

Ante la gravedad de la situación, el teniente coronel Sánchez Valbuena, insistió en la importancia de denunciar cualquier caso de violencia intrafamiliar y recordó que las denuncias pueden realizarse marcando la línea de emergencia 123.

Las autoridades acudieron al punto para realizar las primeras investigaciones - crédito Colprensa

Otro caso de violencia intrafamiliar que terminó en fatalidad

Una mujer fue detenida tras ser señalada de provocar la muerte de su esposo al herirlo con un arma blanca en el tórax durante una discusión ocurrida la noche del 21 de diciembre de 2025 en el sector conocido como Manrique las Granjas, que se encuentra ubicado en la comuna 3 de Medellín (Antioquia).

La víctima fue identificada como Cristian Rafael Hernández Bohórquez, que falleció en el interior de la vivienda, lo que requirió la intervención del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación para las primeras diligencias forenses y el levantamiento del cuerpo para su posterior traslado a una de las sedes del Instituto de Medicina Legal.

Medios locales como Alerta Paisa informaron que un testigo presencial señaló de manera directa a la presunta agresora, lo que llevó a las autoridades a realizar su captura en el lugar para garantizar el debido proceso. Por el momento, la investigación quedó a disposición de las autoridades judiciales, que deberán analizar si los elementos y los testimonios sustentan la versión de legítima defensa de la detenida o si procederán a la imputación por homicidio.

Las autoridades trabajan para evitar más desenlaces fatales en época de Navidad - crédito Policía Nacional

Pese a que los reportes iniciales indican que la mujer afirmó haber actuado en respuesta a una agresión física previa, según su declaración a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la comunidad y familiares de los involucrados están a la espera del avance en la investigación para establecer responsabilidades.

Cabe mencionar que los voceros policiales destacaron que fue la alerta de los vecinos, que oyeron gritos y avisaron a las autoridades, lo que permitió la rápida intervención de los agentes para controlar la situación y obtener testimonios en el lugar de los hechos.