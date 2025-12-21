Video · Tractomula se quedó sin frenos en la vía Buenaventura y embistió carro familiar que quedó debajo de un camión: dos adultos murieron

El hecho dejó dos heridos y dos fallecidos - crédito @noticias_al_instante / TikTok

Una profunda conmoción se vive en el corregimiento de Córdoba, zona rural de Buenaventura, luego del trágico accidente que cobró la vida de Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz el pasado 19 de diciembre.

El hecho se presentó cuando el vehículo en el que se desplazaban fue aplastado por una tractomula. La secuencia de los hechos dejó huella en la comunidad, resaltando tanto la desgracia como el rescate de los dos pequeños sobrevivientes.

El episodio tuvo lugar durante la tarde en plena temporada navideña, en una vía donde el tráfico pesado y con gran presencia de camiones. Conforme a los reportes policiales, una fuerte congestión mantenía detenidos a decenas de vehículos, entre ellos el automóvil familiar que ocupaban Suárez y Díaz junto a sus dos hijos.

En ese instante, un tractocamión que transitaba por la vía, presuntamente afectado por una falla en el sistema de frenos, no logró detener su marcha, impactando de lleno y dejando completamente destruido el automóvil particular.

La pareja fue identificada poco después del accidente como Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz - crédito Facebook

El impacto fue tal que los esposos fallecieron de manera instantánea, sin posibilidad alguna de ser socorridos. Socorristas y agentes de tránsito llegaron con rapidez, dando inicio a las labores de rescate y posterior levantamiento de los cuerpos.

La tragedia se veía acrecentada por la imagen del vehículo, convertido en un amasijo de hierros, cubierto por la estructura del camión de carga. Videos captados por transeúntes muestran los intensos esfuerzos de la comunidad y unidades de emergencia intentando remover los restos retorcidos del automóvil negro, con la vía aún húmeda y rodeada de un denso grupo de tractomulas y demás automotores en fila.

Contra todo pronóstico, los 2 menores que viajaban con la pareja lograron sobrevivir al siniestro. Uno de ellos fue hallado entre los escombros y trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde recibe atención médica. Este inesperado desenlace dentro del luto despertó una mezcla de alivio y tristeza entre los vecinos de Córdoba y los familiares de las víctimas.

Las repercusiones sociales del accidente han sido profundas. Diego Fernando Suárez, tendero reconocido y propietario del granero “Judas”, contaba con el afecto de la comunidad de Bellavista y sus alrededores, donde ambos esposos eran muy apreciados.

El día de hoy se realizarán las exequias de la pareja - crédito Conexión Noticias / Facebook

Las muestras de solidaridad y dolor no se hicieron esperar, y muchos han manifestado en redes sociales el vacío dejado tras su partida, especialmente en una época tradicionalmente asociada con la familia y la unión.

Según versiones recogidas por testigos y autoridades, la situación caótica en la vía, con largas filas de vehículos detenidos y constantes lluvias complicó la reacción de los conductores y de los cuerpos de socorro.

Mientras tanto, las exequias de la pareja se llevaran a cabo el día 21 de diciembre en el cementerio Jardines del Pacífico.

Por otra parte, ese mismo 19 de diciembre, en la mañana, un accidente múltiple involucró a al menos 4 camiones en la misma vía camino a Buenaventura en el corregimiento Córdoba.

En el mismo sector se presentó otro accidente en horas de la mañana - crédito Colombia Oscura / X

Según testigos, los vehículos iban cargados con diferentes mercancías y uno de los camiones transportaba cemento, lo que dejó a varias personas cubiertas de este material. Las grabaciones difundidas muestran la magnitud del siniestro y evidencian que entre los afectados había familias y niños.

El incidente ocasionó varios lesionados que debieron ser trasladados a centros asistenciales. Las autoridades intervinieron de inmediato, reiterando el llamado a extremar precauciones debido al creciente número de siniestros en esta ruta. No se reportaron víctimas mortales en este hecho, de acuerdo con testimonios recogidos en el lugar.

Cabe recordar que apenas días antes, el 3 de diciembre de 2025, la misma vía fue escenario de un accidente similar en el que un tractocamión, un camión cisterna y vehículos particulares chocaron.

En esa ocasión, un tractocamión quedó encima de un automóvil blanco, provocando el fallecimiento de un joven de 17 años y dejando claro que el peligro es constante en ese trayecto.