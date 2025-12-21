Colombia

Se conoció último video grabado por la familia antes del accidente en la vía a Buenaventura: se despidieron de uno de sus hijos segundos antes de la tragedia

La tragedia en la vía Buga–Buenaventura dejó a una comunidad conmocionada tras la circulación del último video de la familia fallecida, que se despidieron de su hijo segundos antes del mortal accidente con una tractomula

Imagen del vehículo familiar tras
Imagen del vehículo familiar tras el impacto en la vía Buga–Buenaventura, escenario de la tragedia que enluta a Bellavista - crédito @ColombiaOscura/ X

La divulgación del último video grabado por una familia que murió en un accidente en la vía Buga–Buenaventura ha provocado una profunda reacción en la comunidad del corregimiento Córdoba.

El siniestro, ocurrido el pasado 19 de diciembre, involucró a Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz, un matrimonio conocido por su trabajo en el granero “Judas” en Bellavista, que perdieron la vida tras una colisión en cadena generada por una tractomula.

De acuerdo con los registros de las cámaras de seguridad, la familia viajaba rumbo al mar y se encontraba detenida en medio de un trancón cuando uno de sus hijos pidió permiso para descender del vehículo y orinar al costado de la vía. En ese instante, el automóvil permanecía estacionado con los padres y un menor en su interior. Repentinamente, una tractomula impactó con violencia el carro de la familia, desencadenando una colisión múltiple que dejó una escena devastadora, registrada por sistemas de videovigilancia de la carretera.

La difusión del video en redes sociales mostró la despedida de los padres a su hijo segundos antes de la tragedia, generando conmoción regional - crédito @ColombiaOscura/ X

La noticia cobró mayor relevancia tras difundirse el video donde los padres se despiden del hijo que acaba de bajar del vehículo, segundos antes del accidente. Este material, difundido por redes sociales, mostró los últimos instantes de convivencia y ha sido motivo de conmoción para habitantes de la región y usuarios en plataformas digitales.

En las imágenes compartidas por la cuenta de X Colombia Oscura se aprecia cómo, desde el interior del vehículo, los ocupantes graban al menor de camiseta azul mientras se encuentra en la orilla de la carretera. Instantes más tarde, un estruendo anuncia el violento accidente.

En otro video que circula en redes sociales, se observa con mayor claridad el caos posterior: se escuchan los gritos del menor que logró bajar del carro y, entre la conmoción, los testigos comienzan a pedir auxilio al ver el automóvil completamente destruido. “Por Dios, favor ayúdenlos”, suplica una de las mujeres presentes en la escena.

Como resultado del accidente, Diego Fernando Suárez, Lina Marcela Díaz y el granero “Judas” han sido recordados con mensajes de solidaridad en Bellavista, donde numerosos vecinos han expresado su sentido pésame.

Equipos de rescate lograron sacar con vida a uno de los menores del interior del automóvil siniestrado en la carretera - crédito @ColombiaOscura/ X

El otro menor que viajaba junto a sus padres fue rescatado milagrosamente entre los hierros del automóvil y trasladado a un centro asistencial, donde se recupera tras el impacto. Por su parte, el hijo que se encontraba fuera del vehículo presenció la tragedia y permanece bajo atención profesional debido al estado de shock que le ocasionó el evento.

Las autoridades investigan las circunstancias exactas del siniestro mientras la comunidad continúa lamentando la pérdida de una familia reconocida y apreciada en la zona.

La tragedia que envolvió a la familia Suárez Díaz no solo dejó luto y conmoción en la región, sino que, horas después del accidente, la indignación creció al conocerse nuevos hechos que incrementaron el dolor de los allegados. Tras el siniestro, desconocidos aprovecharon la ausencia para irrumpir en el granero “Judas”, el sustento económico de la pareja, y lo saquearon durante la noche.

Dinero en efectivo y productos almacenados fueron robados, y una mujer fue sorprendida cuando intentaba ingresar a la vivienda familiar. Los actos de saqueo profundizaron la herida de los dos menores, quienes ahora enfrentan no solo la pérdida de sus padres, sino también la ruina de su hogar, según detalló el medio regional Entre Redes Buenaventura.

Las autoridades no han emitido pronunciamiento oficial y la comunidad exige respuestas sobre la seguridad vial y la situación del conductor involucrado - crédito @ColombiaOscura/ X

Respecto a los niños, se supo que uno permanece hospitalizado tras una cirugía en una de sus piernas gravemente afectada por el impacto, a la espera de su evolución médica. Su hermano menor quedó bajo el cuidado de familiares cercanos. Ambos niños atraviesan una difícil Navidad, marcados por una tragedia inesperada e irreparable.

Hasta la fecha, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el accidente ni sobre la situación del conductor del tractocamión, que fue visto por testigos en la escena del hecho. La carretera donde ocurrió el choque, cercana al corregimiento de Córdoba, ha sido escenario recurrente de siniestros viales, asociados a la falta de control, la imprudencia y el exceso de velocidad. Voces de la comunidad exigieron respuestas y medidas para evitar que nuevas familias sufran el mismo destino.

