Valiente vendedora ambulante que se enfrentó a encapuchados en una protesta fue galardonada en el Concejo de Bogotá

Yaneth Franco recibió el galardón de "Personaje del Año 2025" por parte del Concejo de Bogotá - crédito @ConcejoDeBogota/X

Yaneth Franco es una de esas personas cuya vida transcurre en la rutina diaria, sin mucha visibilidad, hasta que un hecho inesperado la coloca en el centro de la atención pública. Durante años, su puesto de empanadas y arepas en el barrio Verbenal, al norte de Bogotá, fue un simple espacio de trabajo, pero el 28 de mayo de 2025, su nombre quedó grabado en la memoria colectiva de la ciudad y del país.

Ese día, en medio de una jornada de disturbios, se enfrentó valientemente a un grupo de encapuchados que intentaban destruir los comercios del sector. Con una determinación pocas veces vista, se plantó frente a ellos, al defender no solo su puesto, sino el derecho al trabajo de todos los comerciantes informales.

Pero su acto de valentía no pasó desapercibido; en reconocimiento a su coraje y su firme postura en defensa de la convivencia y el trabajo digno, el Concejo de Bogotá la eligió como ‘Personaje del Año 2025′. El galardón, otorgado el 19 de diciembre, no solo condecoró a la mujer que enfrentó la violencia con palabras, sino que lanzó un mensaje claro sobre la importancia de reconocer a los ciudadanos que, sin grandes recursos, defienden los valores de la sociedad, de acuerdo con la organización distrital.

Esta es la mujer que impidió los bloqueos en las calles del Verbenal, en un populoso barrio de Bogotá y que recibió el reconocimiento de la Policía - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Cabe destacar que el día del enfrentamiento, los disturbios en Verbenal estaban en su punto más alto. Un grupo de encapuchados, aprovechando la confusión generada por las protestas, bloqueó las vías principales y comenzó a destruir todo a su paso, incluidos los puestos de trabajo que son el sustento de cientos de familias.

Mientras la mayoría de los comerciantes corrían a refugiarse, Yaneth no vaciló: “No les pido que se vayan, les exijo respeto”, dijo en uno de los videos que hicieron virales de ese momento.

Sin armas ni escudos, solo con la fuerza de su voz, se interpuso entre los vándalos y su puesto, al exigir que se detuvieran. Su imagen, enfrentándose con dignidad y valentía a los agresores, se difundió rápidamente por todo el país, a través de las redes sociales, lo que dio visibilidad a su acción.

Doña Yineth Franco fue reconocida en el Concejo de Bogotá por su coraje al enfrentarse a los vándalos que intentaban destruir el barrio - crédito Alcaldía Mayor de Bogotá

El reconocimiento de Yaneth por parte del Concejo de Bogotá fue mucho más que un simple premio, ya que fue un acto simbólico que buscó resaltar a aquellos ciudadanos que, desde su cotidianidad, se convierten en ejemplo de resistencia frente a la adversidad.

Es importante resaltar que el ‘Personaje del Año’, que es otorgado por el Concejo de Bogotá, busca reconocer públicamente a aquellas personas, grupos o entidades que, a lo largo del año, hayan demostrado un compromiso excepcional con el bienestar social, cultural o ambiental; este galardón destaca a quienes contribuyen de alguna manera al desarrollo de la ciudad.

La mujer comentó en otras entrevistas sobre los sucesos de esa tarde de disturbios: “Yo solo quería trabajar en paz. Si no trabajamos, no comemos”. Estas palabras fueron suficientes para ganarse los aplausos de la ciudadanía y, especialmente, del distrito, que destacó su valentía.

Yaneth Franco recibió el galardón de "Personaje del Año 2025" por parte del Concejo de Bogotá, de la mano de Julián Espinosa - crédito @ConcejoDeBogota/X

Así fue como doña Yaneth Franco detuvo los disturbios en el barrio Verbenal

El miércoles 28 de mayo de 2025, el barrio Verbenal fue escenario de intensas protestas que dejaron su huella de violencia, similar a las ocurridas en años anteriores. En medio de este caos, Yaneth Franco, una vendedora ambulante de empanadas y chorizos, se convirtió en la heroína del día al enfrentar a un grupo de encapuchados que intentaban bloquear las vías del sector.

Franco, que vivía en la zona durante años y es conocida por su puesto de comida popular, se vio afectada por los disturbios que habían paralizado el tránsito y dañado su fuente de ingresos. Decidida a proteger su comunidad, se plantó en plena calle y encaró a los manifestantes, denunciando el vandalismo y pidiendo que no se destruyera su barrio.

“No vamos a permitir que el barrio nos lo conviertan en violencia. Eso se llama vandalismo”, expresó en su momento, mientras lograba que los protestantes retrocedieran.

Janetth Franco, la vendedora ambulante que se enfrentó a los encapuchados que querían bloquear las vías del barrio Verbenal, ubicado en el norte de Bogotá - crédito @manolitosalazar/X