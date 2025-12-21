Petro insiste en que captura de Ricardo Bonilla fue por ‘capricho’ de la jueza y comparó el caso con Álvaro Uribe: “Importó nada su enfermedad”

El presidente de la República, Gustavo Petro, salió en defensa del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, involucrado en las denuncias de corrupción al interior de la Ungrd - crédito Presidencia - EFE

Dos días después de que la magistrada Aura Rosero, del Tribunal Superior de Bogotá, accediera a las pretenciones de la Fiscalía General de la Nación para privar de la libertad a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, señalados como presuntos participantes del entramado de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el presidente Gustavo Petro volvió a referirse al tema.

En la mañana del domingo 21 de diciembre, el mandatario nacional usó su cuenta de X para defender nuevamente del exministro de Hacienda, asegurando que la decisión de la togada fue desproporcionada y no tuvo en consideración los antecedentes de salud del exfuncionario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Además, Petro se despachó contra la magistrada del alto tribunal, insinuando sobre una presunta parcialidad en los casos de los exministros y el del expresidente Álvaro Uribe, que también fue definido en su despacho.

“La magistrada Rosero que liberó a Uribe, no quiso ni escuchar la defensa en dónde se le dijo que el profesor Ricardo Bonilla, mi ministro de hacienda, había estado en cuidados intensivos, e insensible y sin reconocer las normas que la obligaban a no sobrepasar las peticiones de las partes, porque era juez de garantías, se sobrepasó y esperando en la prensa la foto del exministo de hacienda preso, lo llevó a la medida intramural, todo lo contrario de lo que hizo con Uribe (sic)”, señaló el presidente.

El presidente insistió en la inocencia de Ricardo Bonilla y la supuesta extralimitación de funciones de la jueza del Tribunal Superior de Bogotá - crédito X

El mandatario aseguró que la magistrada, al contrario de lo que decidió en el caso del líder natural del Centro Democrático, al que dejó en libertad en segunda instancia, con el exministro de Hacienda, además de presuntamente excederse en sus funciones, habría tomado la decisión de enviarlo a prisión basada en motivos más allá de la justicia.

“Le importó nada su enfermedad grave. Uribe estuvo en prisión en su gran hacienda. La gente del trabajo y el saber van es a su humillación y son víctimas de la venganza, solo por ayudar al pueblo”, comentó.

En su mensaje, el presidente Petro también envió un mensaje a todos los estudiantes de Economía que, una vez reanuden las actividades académicas en 2026, tomen el caso como ejemplo de estudio en las aulas de clase.

“Yo sé que Bonilla es inocente y han apresado a un profesor de economía por venganza. Invito a todo el estudiantado de economía de Colombia a expresarse apenas lleguen a sus facultades para examinar como se criminaliza en Colombia las posturas intelectuales diferentes a la gobernanza narcoparamilitar”, concluyó el presidente.

Ricardo Bonilla será recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional y Velasco en la Escuela de Carabineros de Cali - crédito Redes sociales/X

Apenas el viernes 19 de diciembre, fecha en la que se dictó la medida de aseguramiento contra los exfuncionarios, Gustavo Petro cuestionó la decisión de la magistrada Aura Rosero de ordenar la detención de Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, que permanecerán privados de libertad mientras avanzan las investigaciones por el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La medida, adoptada el último día de trabajo judicial, fue calificada por el mandatario como perjudicial para las familias de los exfuncionarios, al impedirles pasar el fin de año con sus allegados.

“El encarcelamiento de Bonilla y Velasco se da el último día de trabajo judicial, empieza la vacancia, y el daño es completo para familiares por el fin de año. ¿era necesario? Hay justicia u odio”, expuso.

Actualmente, Bonilla se encuentra en el búnker de la Fiscalía en Bogotá, mientras que Velasco permanece en una sede de la Dijín en Cali. Aunque la Fiscalía había solicitado inicialmente detención domiciliaria, la decisión final fue más estricta.

Mensaje del presidente Gustavo Petro en X sobre la situación judicial de Bonilla y Velasco - crédito Gustavo Petro/X

Las declaraciones de Petro generaron críticas en redes sociales, donde usuarios exigieron pruebas que respalden sus señalamientos contra la magistrada. “Presidente @petrogustavo, perdón lo molesto: ¿cuáles son las pruebas para replicar un mensaje que acusa a la magistrada Aura Alexandra Rosero del @TSB_Bogota de ser una ‘togada uribista’? Gracias”, cuestionó un internauta.

El mandatario recordó que Rosero fue responsable de la liberación del expresidente Álvaro Uribe Vélez y expresó su desacuerdo con la reciente medida. “La magistrada Aura Rosero puso en libertad a Uribe. No calificaré su decisión, pero sentí burlada a la juez de primera instancia. Ahora lleva a la cárcel al doctor en economía y profesor por profesión Ricardo Bonilla. Ricardo Bonilla tiene 76 años de edad y estuvo hace días en UCI, en cuidados intensivos, lo ha puesto en peligro. Jamás ha tenido un solo inconveniente con la justicia. Jamás hizo un cupo indicativo a congresistas”, afirmó.

Petro también aseguró que nunca se giraron recursos que pudieran constituir cupos indicativos de contratos para congresistas durante su administración y reiteró que él mismo denunció ese mecanismo en gobiernos anteriores. Además, insistió en que la decisión de la magistrada no se basó en la resolución del proceso, sino que, a su juicio, afecta directamente a los familiares de los exministros.