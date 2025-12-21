Colombia

Novenas de Navidad están afectadas por el precio que varios alimentos indispensables registran en diciembre de 2025

El aumento sostenido en el costo de ingredientes tradicionales obliga a los hogares a ajustar sus compras para mantener las costumbres navideñas

Las novenas de Navidad terminan
Las novenas de Navidad terminan el 24 de diciembre con mucho amor y esperanza entre las familias colombianas - crédito Pixabay

El inicio de las novenas de Navidad en Colombia, una tradición que reúne a familias y amigos durante nueve noches consecutivas, llegó en 2025 marcado por un incremento en los precios de alimentos en diciembre, en especial, en los productos más consumidos durante las celebraciones.

Aunque algunos alimentos registraron leves descensos, la mayoría de los ingredientes típicos de la temporada experimentaron alzas que afectan el presupuesto de los hogares, sobre todo, cuando las compras se repiten a lo largo de varios días. El detalle de estas variaciones revela el alcance del fenómeno y su efecto en el gasto familiar durante una de las épocas de mayor consumo en el país.

Las novenas, caracterizadas por la preparación y el disfrute de alimentos como chocolate caliente, pan, quesos, huevos, carnes y bebidas, constituyen un pilar de la cultura navideña colombiana.

El desarrollo de las novenas
El desarrollo de las novenas siempre implican un esfuerzo económico - crédito Luisa González/Reuters

Ahora, el aumento de precios en 2025 en varios de estos productos se percibe con mayor intensidad debido a la frecuencia de las reuniones y la necesidad de abastecerse de manera continua. El impacto acumulado de estos incrementos se hace evidente en el gasto total de las familias, que deben ajustar sus compras para mantener las tradiciones.

Los productos que más subieron de precio

Entre los productos que más subieron de precio en 2025, según cálculos de Skandia, están:

  • Chocolate: 12,9%
  • Fécula de maíz: 10,3%
  • Carne de res: 9,1%.

Las bebidas alcohólicas también presentan aumentos notables:

  • Vino y champaña: 7,5%
  • Cerveza: 6,6%.
  • Aguardiente: 6,3%.

Otros ingredientes esenciales en las recetas navideñas registraron lo siguiente:

  • Quesos: 6,1%
  • Pan: 4,1%.
  • Pollo: 3,8%
  • Carne de cerdo: 0,4%.

Las cifras, calculadas a partir de datos del Índice de Precios al Consumidor y el Sipsa del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), reflejan la presión que enfrentan los consumidores al planificar las compras para las novenas y otras celebraciones de diciembre. El encarecimiento de la carne de res, en particular, se siente con mayor fuerza en reuniones numerosas, ya que representa uno de los mayores rubros del gasto en alimentos durante la temporada.

El chocolate es una de
El chocolate es una de las bebidas tradicionales en Colombia para celebrar las novenas de Navidad - crédito Andina

El efecto de estos aumentos se amplifica por la repetición de las compras a lo largo de los nueve días que duran las novenas. Aunque el alza en una sola adquisición puede parecer manejable, la suma de los gastos diarios genera un impacto considerable en el presupuesto familiar. Dicha situación obliga a los hogares a buscar alternativas o a reducir la cantidad de productos adquiridos para no sobrepasar sus límites de gasto.

Al contrario de la tendencia general, los huevos registraron una leve reducción de precio, con una variación anual de -1,9%. El descenso, aunque insuficiente para compensar los incrementos en otros productos, ofrece un pequeño alivio y contribuye a equilibrar parcialmente el presupuesto destinado a las compras navideñas. La disminución en el costo de los huevos permite a las familias mantener algunas recetas tradicionales sin un aumento significativo en el gasto total.

Inflación no cede en Colombia

Por supuesto, el contexto macroeconómico en Colombia sigue marcado por una inflación en Colombia persistente, que se mantiene por encima del 5%. El informe “Situación Colombia” de BBVA Research proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 2,7% para 2025 y una leve aceleración a 2,8% en 2026 y 2027, cifras superiores al promedio regional. Sin embargo, la rigidez de la inflación, un panorama fiscal complejo y la necesidad de reactivar la inversión plantean desafíos para la economía nacional.

La inflación, tras mostrar una desaceleración hasta junio, repuntó a partir de julio y alcanzó el 5,5% en octubre de 2025. Las proyecciones de la entidad indican que esta solo disminuirá de manera gradual, por lo que cerrará 2025 en 5,2%, 2026 en 4,5% y 2027 en 3,8%. El ritmo de reducción es más lento que el de otros países de América Latina, lo que posiciona a Colombia como una excepción en la región respecto a la consolidación de la inflación dentro del rango meta.

De acuerdo con el Dane,
De acuerdo con el Dane, la inflación anual en noviembre fue de 5,30%, lejos de la meta del Banco de la República, que es de 3% - crédito Dane

Por su parte, el Banco Agrario de Colombia estima que la inflación anual cerrará 2025 en 5,3%, por lo que superará el 5,2% registrado en 2024 y acumulará cinco años consecutivos por encima de la meta del 3% establecida por el Banco de la República. Aunque en noviembre se observó una desaceleración influida por la caída en los precios de los alimentos perecederos, la entidad advierte que la tendencia podría revertirse en la primera mitad de 2026, con una posible aceleración de la inflación hasta el 5,4% en el segundo trimestre.

Tasa de interés sigue alta

En respuesta a este escenario, la Junta del Banco de la República optó por mantener la tasa de referencia en 9,25%, una decisión que se espera se mantenga hasta finales de 2026. BBVA Research prevé que las reducciones en la tasa de política monetaria solo se reanudarán en el segundo trimestre de 2027, cuando podría cerrar el año en 8,25%. La persistencia de la inflación y la fortaleza de la demanda interna condicionan la política monetaria y las perspectivas para los próximos meses.

De cara al futuro, el Banco Agrario no descarta la posibilidad de un aumento en las tasas de interés durante el primer trimestre de 2026, lo que podría llevarlas a niveles del 10% si la inflación se mantiene por encima del 5% y la demanda interna continúa fuerte.

Novenas de NavidadPrecios de alimentos en diciembreInflación en ColombiaBanco de la RepúblicaDiciembre de 2025Colombia-EconomíaColombia-Noticias

