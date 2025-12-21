Manuela Gómez calienta el ambiente antes de ‘La casa de los famosos Colombia’, envío mensaje a Lorena Altamirano y Nicolás Arrieta: “No me van a opacar”

La casa de los famosos Colombia: Manuela Gómez protagoniza advertencia y genera polémica contra Lorena Altamirano y Nicolás Arrieta - crédito @lorenaaltamiranoactriz @manugomezfranco1/ Instagram

La expectativa por el inicio de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia ha comenzado a crecer, en parte por las declaraciones recientes de algunos de sus competidores.

En este contexto, la influencer Manuela Gómez se ha convertido en el centro de atención tras lanzar una advertencia directa contra Lorena Altamirano, prometida del actor Fernando Solórzano, antes de ingresar al reality.

Durante una entrevista concedida a Radio Uno, Manuela Gómez señaló sus diferencias con Lorena Altamirano, que se incorporó a la competencia gracias a la elección del público. “Lorena Altamirano, no creas que me vas a opacar porque yo vengo más preparada que un yogurt”, expresó la empresaria y generadora de contenido, abriendo así un anticipo del ambiente que podría dominar el programa.

La intervención de Gómez no se limitó a su opinión sobre Altamirano, pues también mencionó con determinación a Nicolás Arrieta, creador digital y otro de los favoritos del público. “Nicolás Arrieta, te quiero decir que a cada chicle se le pasa el sabor”, dijo Gómez. Este mensaje fue replicado rápidamente por Arrieta, que respondió aludiendo a su clásico humor: “Esta gente qué, por qué todos contra mí, yo que les hice, yo estoy tranqui”, declaró el creador de contenido, mostrando la atención que está recibiendo su figura antes del estreno.

Las declaraciones de Manuela Gómez finalizaban con un mensaje para sus seguidores, invitándolos a acompañarla en la transmisión. “Espero contar con su apoyo hasta el final”, dijo la antioqueña, que subrayó que la nueva temporada estará muy “candente”.

La polémica previa al inicio del programa ha marcado el tono entre los competidores, alimentando la expectativa sobre el desarrollo del reality, que se perfila para ser uno de los programas más comentados del año gracias a las interacciones públicas de sus protagonistas.

Manuela habló de los planes que tiene dentro de La casa de los famosos y aclaró su rol como “villana”

Hace un par de semanas, Manuela Gómez se refirió de manera directa a las expectativas y comentarios que han circulado en redes sociales sobre su rol en la tercera edición de La casa de los famosos Colombia.

En respuesta a quienes sugieren que desempeñará el papel de villana dentro del reality de Canal RCN, la empresaria aclaró: “Yo en ningún momento he dicho que voy a ser la mala, no pongan palabras en mi boca que no he dicho, mis amores, me hacen el favor y se manejan bien”. Esta declaración, emitida durante una dinámica de preguntas con seguidores en Instagram, buscó frenar las especulaciones que la rodean desde su confirmación como participante.

La creadora de contenido aprovechó ese espacio para rechazar etiquetas y destacar que apostará por una participación auténtica, capaz de aportar momentos memorables y frases que generen conversación en plataformas digitales. Afirmó sentirse cómoda frente a la controversia y los desafíos propios del formato, y reiteró su disposición a mostrarse tal como es.

En el mismo intercambio, Gómez abordó críticas sobre su físico y comentarios recurrentes que ha recibido desde su anterior paso por realities. “Me estorba la gente. Me han dicho gorda, fea, que estoy destruida… la olvidada. También dicen que me voy a quedar solterona. Hola, mis amores, soy Manuela Gómez, y voy a estar en la tercera temporada de La casa de los famosos”, sostuvo la antioqueña, que también se refirió con ironía al apodo de “Marranuela” que le fue impuesto en el pasado.

La influencer tampoco eludió revivir la histórica rivalidad con Yina Calderón, a quien mencionó con un mensaje preciso: “Yina Calderón no me importa ni me interesa”, dejando claro que no dará mayor protagonismo a esos conflictos durante la competencia.

La participación de Manuela Gómez como concursante quedó confirmada junto a la de figuras seleccionadas mediante votación del público, entre quienes se encuentran Nicolás Arrieta, Luisa Cortina, Alexa Torrez, Maiker Smith, Tebi Bernal, Eidevin López, Lorena Altamirano y Yuli Rúiz.

En paralelo, celebridades como Campanita, Alejandro Estrada, Juanse Laverde, Johanna Fadul, Marilyn Patiño y la propia Manuela Gómez accedieron al reality por designación directa de “El Jefe”, asegurando su ingreso sin necesidad de votación.

La producción de RCN aún mantiene en reserva otros nombres que formarán parte del elenco, mientras fans y seguidores esperan conocer la lista definitiva y anticipan el tipo de interacción que ocurrirá entre los habitantes del reality.