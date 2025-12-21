Jugador del Deportes Tolima fue acusado de golpear a su pareja en estado de embarazo: “No le importó”

La joven afectada denunció que la violenta agresión la llevó a someterse a ayuda médica y psicológica - crédito Teresa Crawford / AP foto

La denuncia pública de violencia de género contra el futbolista John Alexander Quiñones, que actualmente se desempeña como defensor central del Deportes Tolima, tiene en alerta a los amantes del fútbol en Ibagué y a la comunidad en general, al tratarse de un caso de maltrato en contra de una mujer en estado de gestación.

La acusación fue realizada por una mujer, identificada como Lizeth, que afirmó tener un embarazo de tres meses. En su relato, la mujer no solo se refirió a la gravedad de los hechos, sino a la preocupación por la respuesta institucional y el temor a represalias por parte de los involucrados en este ataque, puesto que no solo señaló a su pareja.

Hasta el momento, ni el jugador ni el club han emitido declaraciones oficiales sobre el caso, por lo que los seguidores están a la espera de un pronunciamiento que aclare la postura tanto del deportista como de la entidad.

En su testimonio al medio El Irreverente de Ibagué y que fue difundido por medios especializados como El rincón del Vinotinto, Lizeth detalló que la presunta agresión ocurrió el 17 de diciembre en la ciudadela Simón Bolívar, que se encuentra ubicada en la comuna 8 de la capital tolimense.

Según su relato a El Irreverente, el violento ataque ocurrió tras una discusión que se originó porque, supuestamente, encontró a Quiñones con otra mujer dentro de un vehículo. En ese momento, el futbolista la habría empujado violentamente contra la fachada de una casa y la sujetó con fuerza de la zona abdominal, a pesar de su estado de gestación.

Así lo confirmó la denunciante en diálogo con el medio local: “Yo tengo tres meses de embarazo y esta persona no le importó”, refiriéndose a la gravedad de la situación.

Lizeth también manifestó que, durante el forcejeo, fue arrastrada hacia el automóvil y que la otra mujer presente la amenazó de forma directa, por lo que ahora no solo teme por su vida, sino por la del bebé que viene en camino.

Según su declaración al medio: “Me amenazaron diciendo que esta chica me iba a sacar el bebé con un cuchillo, que ella aseguraba que ese bebé no iba a nacer”, dijo la afectada, clamando por una pronta intervención de las autoridades.

En su declaración, la joven cuestionó el actuar de la Policía, señalando que una agente que hizo presencia en el sector para apaciguar la riña, la esposó y la jaló con fuerza, pese a que le advirtió sobre su embarazo: “No me brindaron la protección que debía como mujer gestante”, expresó Lizeth, que tuvo que someterse a recibir atención médica y psicológica en un centro hospitalario, donde permaneció internada y obtuvo una incapacidad de cuatro días.

La denunciante confirmó que formalizó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal, y que cuenta con medidas de protección. Sin embargo, reiteró su inconformidad con la respuesta de las autoridades y expresó su temor por posibles represalias.

“No quiera Dios, esta chica, de verdad pueda cumplirlo, esa amenaza, me llegue a pasar algo a mí o a mi bebé y pues sería muy fatal”, dijo Lizeth, que aprovechó su intervención para hacer un llamado a otras mujeres para que denuncien cualquier tipo de violencia: “No nos quedemos calladas, que no nos aguantemos violencias, ni agresiones, ni verbales, ni físicas, ni maltrato psicológico, ni económico; de ninguna clase”.

El caso puso en entredicho la imagen del jugador de Deportes Tolima, así que sus seguidores siguen a la espera de un comunicado oficial que esclarezca la posición de ambas partes frente a las acusaciones de la joven.