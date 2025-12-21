Colombia

Jugador del Deportes Tolima fue acusado de golpear a su pareja en estado de embarazo: “No le importó”

La denuncia tiene a los aficionados del club a la espera de respuestas por parte de los directivos y las autoridades

Guardar
La joven afectada denunció que
La joven afectada denunció que la violenta agresión la llevó a someterse a ayuda médica y psicológica - crédito Teresa Crawford / AP foto

La denuncia pública de violencia de género contra el futbolista John Alexander Quiñones, que actualmente se desempeña como defensor central del Deportes Tolima, tiene en alerta a los amantes del fútbol en Ibagué y a la comunidad en general, al tratarse de un caso de maltrato en contra de una mujer en estado de gestación.

La acusación fue realizada por una mujer, identificada como Lizeth, que afirmó tener un embarazo de tres meses. En su relato, la mujer no solo se refirió a la gravedad de los hechos, sino a la preocupación por la respuesta institucional y el temor a represalias por parte de los involucrados en este ataque, puesto que no solo señaló a su pareja.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Hasta el momento, ni el jugador ni el club han emitido declaraciones oficiales sobre el caso, por lo que los seguidores están a la espera de un pronunciamiento que aclare la postura tanto del deportista como de la entidad.

El involucrado pertenece al Deportes
El involucrado pertenece al Deportes Tolima, aunque el club no se ha pronunciado sobre lo sucedido - crédito Deportes Tolima / X

En su testimonio al medio El Irreverente de Ibagué y que fue difundido por medios especializados como El rincón del Vinotinto, Lizeth detalló que la presunta agresión ocurrió el 17 de diciembre en la ciudadela Simón Bolívar, que se encuentra ubicada en la comuna 8 de la capital tolimense.

Según su relato a El Irreverente, el violento ataque ocurrió tras una discusión que se originó porque, supuestamente, encontró a Quiñones con otra mujer dentro de un vehículo. En ese momento, el futbolista la habría empujado violentamente contra la fachada de una casa y la sujetó con fuerza de la zona abdominal, a pesar de su estado de gestación.

Así lo confirmó la denunciante en diálogo con el medio local: “Yo tengo tres meses de embarazo y esta persona no le importó”, refiriéndose a la gravedad de la situación.

Lizeth también manifestó que, durante el forcejeo, fue arrastrada hacia el automóvil y que la otra mujer presente la amenazó de forma directa, por lo que ahora no solo teme por su vida, sino por la del bebé que viene en camino.

Según su declaración al medio: “Me amenazaron diciendo que esta chica me iba a sacar el bebé con un cuchillo, que ella aseguraba que ese bebé no iba a nacer”, dijo la afectada, clamando por una pronta intervención de las autoridades.

La joven teme que su
La joven teme que su embarazo termine en un desenlace fatal - crédito Canva

En su declaración, la joven cuestionó el actuar de la Policía, señalando que una agente que hizo presencia en el sector para apaciguar la riña, la esposó y la jaló con fuerza, pese a que le advirtió sobre su embarazo: “No me brindaron la protección que debía como mujer gestante”, expresó Lizeth, que tuvo que someterse a recibir atención médica y psicológica en un centro hospitalario, donde permaneció internada y obtuvo una incapacidad de cuatro días.

La denunciante confirmó que formalizó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal, y que cuenta con medidas de protección. Sin embargo, reiteró su inconformidad con la respuesta de las autoridades y expresó su temor por posibles represalias.

No quiera Dios, esta chica, de verdad pueda cumplirlo, esa amenaza, me llegue a pasar algo a mí o a mi bebé y pues sería muy fatal”, dijo Lizeth, que aprovechó su intervención para hacer un llamado a otras mujeres para que denuncien cualquier tipo de violencia: “No nos quedemos calladas, que no nos aguantemos violencias, ni agresiones, ni verbales, ni físicas, ni maltrato psicológico, ni económico; de ninguna clase”.

El llamado a la protección
El llamado a la protección de las mujeres incrementa con cada una de las denuncias de este tipo en el territorio colombiano - crédito Colprensa

El caso puso en entredicho la imagen del jugador de Deportes Tolima, así que sus seguidores siguen a la espera de un comunicado oficial que esclarezca la posición de ambas partes frente a las acusaciones de la joven.

Temas Relacionados

Deportes TolimaJohn Alexander QuiñonesIbaguéMaltratoViolencia intrafamiliarGolpeó a su parejaColombia-Noticias

Más Noticias

Bogotá vs. Medellín: tiktoker reveló las palabras rolas que los paisas no comprenden

El lenguaje cotidiano de la capital del país puede sonar extraño para aquellos que crecieron en zonas apartadas

Bogotá vs. Medellín: tiktoker reveló

Estas son las series de moda en Prime Video Colombia hoy

La guerra del streaming es brutal hoy en día y las series de televisión juegan un papel importante en Prime Video para estar a la altura de la competencia

Estas son las series de

El programa de esterilización masiva de perros y gatos que genera inquietud entre veterinarios en Colombia

Las organizaciones veterinarias advierten que la inexistencia de un censo nacional impide calcular el impacto real de la estrategia y dificulta la definición de metas efectivas para el control poblacional

El programa de esterilización masiva

Wilson Ruiz se despachó contra Gustavo Petro por escándalo de la Ungrd: “El ‘Gobierno del cambio’ cambió ministros por reclusos”

El escándalo judicial, que involucró a exmiembros del gabinete y que ha puesto en duda la credibilidad de las reformas y la independencia institucional, no fue desaprovechado por el exministro de Justicia y hoy candidato al Senado, que lanzó duras acusaciones contra el jefe de Estado

Wilson Ruiz se despachó contra

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en Colombia

Con estas historias, Netflix busca seguir gustando a los usuarios

Estas son las mejores películas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Secuestraron al primo hermano del

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

ENTRETENIMIENTO

Bogotá vs. Medellín: tiktoker reveló

Bogotá vs. Medellín: tiktoker reveló las palabras rolas que los paisas no comprenden

Estas son las series de moda en Prime Video Colombia hoy

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en Colombia

Estas son las mejores películas de Prime Video para ver hoy en Colombia

Luis Díaz anunció que será papá por tercera vez con una particular celebración de gol con el Bayern Múnich

Deportes

Mercado de jugadores en el

Mercado de jugadores en el fútbol colombiano 2026: Millonarios y Deportivo Cali anunciaron nuevas caras para la próxima Liga BetPlay

Bayern Múnich vs. Heidenheim: gol y victoria de Luis Díaz en el último partido del 2025 en la Bundesliga del fútbol de Alemania

Miguel Borja viajaría a México a formalizar su vínculo con Cruz Azul: salario del delantero sería el doble de lo que ganaba en River Plate

Luis Díaz, goleador: el colombiano en el Bayern Múnich cerró con anotación el 2025

David Trezeguet y otros referentes hablaron sobre la posibilidad de que Miguel Borja cambie de River a Boca: “Yo soy de River, a muerte”