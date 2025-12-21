J Balvin anuncia dónde pueden “pagarle lo que le deben” tras sus presentaciones en Bogotá y Medellín: “50 centavos o 100 pesos”

El cantante respondió a los comentarios en redes sociales donde sus fanáticos aseguran que le "quedaron debiendo plata" tras los shows en Bogotá y Medellín - crédito @jbalvin / Instagram

La gira de J Balvin por Colombia se ha consolidado como uno de los acontecimientos más destacados en la música urbana nacional.

El artista, originario de Medellín, realizó conciertos de larga duración, que en su ciudad natal alcanzaron siete horas e incluyeron a más de 20 invitados, mientras que en Bogotá subieron al escenario 17 artistas junto al intérprete.

La magnitud de los espectáculos motivó comentarios entre los asistentes, que expresaban haber quedado en deuda con el cantante por la experiencia ofrecida en cada presentación. Ante estas reacciones, J Balvin decidió canalizar el entusiasmo del público con una propuesta solidaria.

El artista invitó a convertir ese entusiasmo en donaciones a favor de su fundación, impulsando así un mensaje de solidaridad - crédito @jbalvin / Instagram

En una reciente entrevista con La Mega, uno de los locutores sugirió que los asistentes al concierto le quedaron debiendo plata al artista: “Venga, yo siento que le quedé debiendo plata mi hermano, a dónde la mandamos la plata”, a lo que el músico sugirió: “Armamos ahí en mi cuenta de Instagram y en la cuenta de mi fundación Vibra en Alta, aprovechamos toda esa energía que todo el mundo está haciendo con Bancolombia para que la gente que me quedó debiendo, meta así sea 50 centavos, 100 pesos para la fundación nuestra”.

Así, invitó a sus seguidores a donar a su organización social dedicada a comunidades vulnerables.

La gira ha sido organizada bajo el concepto de las flores, un símbolo que representa para J Balvin gratitud y renacimiento. El tour recorrerá varias ciudades principales de Colombia entre marzo, abril y mayo de 2026, con un formato de espectáculo en 360 grados, producción artística de alto impacto y una escenografía poco convencional para el género urbano. A esto se suma la intervención de numerosos bailarines y la presencia de artistas de renombre nacional e internacional.

La reciente serie de conciertos en Medellín y Bogotá reforzó su vínculo con la audiencia, valorada no solo por la calidad del espectáculo, sino también por la intención de transformar el agradecimiento de los fans en acciones solidarias.

El concepto de las flores inspira la gira, combinando innovación escénica con espectáculos de alta producción en cinco ciudades con escenografía 360 grados - crédito @jbalvin /Instagram

El propio artista aprovechó la ocasión para compartir detalles personales sobre su relación con la modelo argentina Valentina Ferrer. Recordó que ambos se conocieron durante la grabación del video ‘Sigo Extrañándote’, donde surgió una amistad que más adelante derivó en una relación estable. “¿Por qué la respeto tanto? Porque no copeo de fama, ni de cuentos, ni nada de eso, se mantuvo leal a su novio”, expresó J Balvin. La pareja reside en Nueva York junto a su hijo Río y mantienen un lazo cercano con Colombia y Argentina.

