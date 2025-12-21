Enrique Gómez y Hernán Cadavid se pronunciaron tras foto de reseña de Luis Fernando Velasco en prisión: “Lo que representa el petrismo”

Enrique Gómez y Hernán Cadavid se despacharon contra el exministro Luis Fernando Velasco - crédito Montaje Infobae

Las imágenes de Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco en sitios de reclusión generaron amplia difusión tras la legalización de sus capturas por parte de la magistrada Leonor Oviedo, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

Los exministros, responsables en los gabinetes de Hacienda e Interior, enfrentan procesos penales por presunta implicación en el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Según información oficial, Bonilla fue trasladado al Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional en Bogotá, mientras que Velasco quedó bajo custodia en la Escuela de Carabineros de Cali, registros verificados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

El tribunal determinó: “Decretar como medida de aseguramiento en contra de Ricardo Bonilla González la detención preventiva en establecimiento carcelario como presunto autor del delito de concierto para delinquir determinador en el punible del interés individual en aceleración de contratos, en concurso homogéneo y coautor del ilícito de cohecho por dar u ofrecer conforme a la imputación de cargos”.

Ricardo Bonilla será recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional y Velasco en la Escuela de Carabineros de Cali - crédito Redes sociales/X

La magistrada Oviedo indicó que las detenciones realizadas el 18 de diciembre observaron “las garantías como capturados”.

La Fiscalía General de la Nación sostiene que tanto Bonilla como Velasco harían parte de un “pacto criminal” para lograr la aprobación parlamentaria de reformas sociales introducidas por el Ejecutivo de Gustavo Petro.

En audiencias, la fiscal María Cristina Patiño detalló que la promesa a congresistas habría consistido en la adjudicación de 79 proyectos de la Ungrd e Instituto Nacional de Vías (Invías) por más de medio billón de pesos, de los cuales apenas siete se ejecutaron realmente.

La Fiscalía explicó que, entre mayo de 2023 y febrero de 2024, ambos habrían conformado una organización cuyo propósito era consolidar mayorías legislativas mediante la manipulación de contratos estatales y la concesión de operaciones de crédito.

Las audiencias y las versiones encontradas en torno al caso de la Ungrd mantienen la atención sobre el papel del Congreso, la manipulación de contratos estatales y la legitimidad de procesos legislativos recientes - crédito Ungrd

Se mencionó que, de los 79 proyectos, 74 correspondían a Invías por $571.701 millones y cinco a la Ungrd por $40.536 millones, sumando un total de $612.237 millones orientados a influenciar el voto de legisladores de varias comisiones del Congreso.

Durante la defensa, las representaciones legales de los exministros argumentaron su inocencia y exigieron para sus clientes la medida de aseguramiento domiciliaria, a lo que la magistrada Aura Alexandra Rosero se opuso, dictando reclusión carcelaria dados los indicios presentados y la gravedad de los hechos.

Esto dijeron Enrique Gómez y Hernán Cadavid sobre Luis Fernando Velasco: “Todas las malas prácticas que se acaban en 2026″

Las primeras imágenes de reseña en prisión de Luis Fernando Velasco provocaron reacciones inmediatas en redes sociales.

Dos de los pronunciamientos más destacados llegaron a través de X, plataforma donde opositores al gobierno expresaron su opinión sobre el caso que involucra al exministro del Interior, detenido por presunta participación en irregularidades dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Enrique Gómez se despachó contra Luis Fernando Velasco y le lanzó pulla al petrismo - crédito @Enrique_GomezM

El dirigente político Enrique Gómez manifestó: “El gobierno ‘incorruptible’, el ‘cambio’ demostró ser una ratería peor que la tradicional. La cara de Velasco siendo consignado en la cárcel es el reflejo de lo que representa el petrismo”.

Gómez calificó la escena como un símbolo del estado actual del Ejecutivo nacional e indicó, con tono crítico, que “todas las malas prácticas que se acaban en 2026”, refiriéndose al fin del periodo presidencial de Gustavo Petro.

Por su parte, el representante a la Cámara por el Centro Democrático Hernán Cadavid centró su crítica en la trayectoria de Velasco como parlamentario.

Hernán Cadavid señaló que "el entonces Senador Velasco arengó siempre por el precio de la gasolina y contra la corrupción " - crédito @hernancadavidma

Cadavid destacó la diferencia entre sus discursos pasados y la situación actual al señalar: “El entonces Senador Velasco arengó siempre por el precio de la gasolina y contra la corrupción. En el Gobierno @petrogustavo termina con el más alto precio de la gasolina y transando al Congreso para lograr ‘mayorías’ en las ‘reformas’. Lamentablemente dr Velasco”.

Ambos mensajes reflejan el tono de cuestionamiento que predomina en sectores opositores luego de conocerse la foto del exministro bajo custodia.