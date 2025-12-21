Colombia

ELN decretó el cese al fuego unilateral por fiestas de Navidad y Año Nuevo en todo el país, pero advirtió nuevos ataques en el 2026

Apenas una semana atrás, el grupo armado adelantó un paro armado que dejó al menos 60 ataques terroristas y un saldo mortal de cinco personas muertas, en su mayoría integrantes de las fuerzas armadas

El grupo armado insiste en que su lucha, ahora, es contra el gobierno de los Estados Unidos, pese a que sus ataques los hace en Colombia - crédito AFP

En la mañana del domingo 21 de diciembre, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) emitió un comunicado en el que, tras una semana extremadamente violenta, con al menos 60 ataques terroristas en varias regiones del país, aseguró que implementará un cese al fuego hasta los primeros días del 2026.

Según el grupo armado, su decisión de no usar las armas se fundamenta en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo que tradicionalmente se celebran en todo el territorio nacional.

A través de un comunicado, el grupo armado insistió en que su decisión es como ‘un regalo de Navidad’, pese a los sangrientos ataques que adelantó entre el 14 y el 17 de diciembre durante el paro armado decretado en varias regiones metropolitanas, incluidas Bogotá y el Área Metropolitana de Medellín.

“Mientras el Gobierno de Estados Unidos despliega sus tropas por el Caribe para amenazar, agredir y saquear a los pueblos y naciones de nuestro continente, el Ejército de Liberación Nacional envía al pueblo colombiano un mensaje claro de paz declarando un Cese Unilateral el Fuego para esta temporada de festividades navideñas y fin de año”, señaló el ELN.

Noticia en desarrollo...

