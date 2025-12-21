Defensoría del Pueblo alerta riesgo inminente en Briceño, Antioquia, tras muerte de menor y desplazamiento masivo

La Defensoría del Pueblo realizó seguimiento a la situación humanitaria en Briceño tras los recientes hechos violentos. - crédito Gobernación de Antioquía y Defensoría

La Defensoría del Pueblo denunció “riesgo de inminencia” en Briceño, Antioquia, luego del asesinato de una menor y el desplazamiento forzado de más de 1.000 familias debido al accionar de grupos armados ilegales. La entidad instó a las autoridades nacionales y territoriales a implementar sin dilación las recomendaciones de la Alerta Temprana No. 019-25 para proteger a la población civil.

Desde octubre se ha registrado una intensificación de enfrentamientos entre el Frente 36 de las disidencias “Yeferson Martínez”, el grupo autodenominado Guerrillas Campesinas Los Cabuyos y el Clan del Golfo. Estas disputas armadas han provocado el desplazamiento forzado de más de 1.000 familias de 25 veredas, así como un aumento de homicidios, confinamientos y amenazas, lo que evidencia un debilitamiento de las condiciones mínimas de protección.

La Defensoría del Pueblo lamentó de manera enfática “la muerte violenta de una niña de 13 años y un hombre, así como las heridas causadas a una mujer”. Estos hechos, señaló el comunicado, “habrían sido la consecuencia del accionar de un grupo que ha resultado del fraccionamiento de las disidencias y que se hace llamar Guerrillas Campesinas Los Cabuyos”.

Según la entidad, este evento se inscribe en el contexto de riesgo anticipado en la Alerta Temprana No. 019-25, emitida en noviembre. Allí se señalaron medidas urgentes para proteger a los habitantes frente a “los riesgos derivados de la confrontación armada entre el Frente 36 de las disidencias ‘Yeferson Martínez’, las autodenominadas ‘Guerrillas Campesinas Los Cabuyos’ y el Clan del Golfo (EGC)”.

El comunicado solicitó acciones inmediatas para atender la emergencia humanitaria y proteger a las familias afectadas por el conflicto armado en Briceño. - crédito Defensoría del Pueblo

Exigencias y llamados institucionales

La Defensoría insistió en la urgencia de que las autoridades avancen en la implementación efectiva de las recomendaciones de la alerta temprana. “Insistimos a las autoridades en que avancen en la implementación efectiva de las recomendaciones de la alerta temprana, especialmente al Ministerio del Interior para que lidere la respuesta rápida”, demandó el organismo.

Expresó además que la Alcaldía de Briceño, la Gobernación de Antioquia y la Unidad para las Víctimas deben anticipar “las medidas necesarias para atender a quienes puedan resultar afectados por un nuevo desplazamiento forzado”.

Por otro lado, exigió a los grupos armados ilegales “cesar de manera inmediata las acciones violentas contra la población civil, respetar los principios humanitarios y abstenerse de seguir sembrando terror y muerte en los territorios”.

La confrontación entre estructuras ilegales mantiene en alerta a varios sectores rurales del municipio. - crédito AP

Contexto del ataque y gravedad de la situación

De acuerdo con el comunicado, la emergencia tiene como uno de sus episodios más recientes el ataque a una niña en un establecimiento comercial de Briceño. Indicó que “este trágico suceso no fue la única consecuencia letal del enfrentamiento; un hombre también perdió la vida en el sitio de los hechos y una mujer adulta resultó herida, por lo que tuvo que ser remitida a un centro médico para recibir atención especializada”.

La “principal hipótesis de las autoridades apunta a que este ataque indiscriminado se produjo como una retaliación del Clan del Golfo hacia las disidencias de las FARC”, aclaró la entidad. El recrudecimiento del conflicto ha incrementado la percepción de vulnerabilidad y la indignación entre los habitantes, quienes han sufrido repetidos episodios de desplazamientos y amenaza a su integridad.

Los enfrentamientos entre grupos armados han causado desplazamientos y amenazas a la comunidad. - crédito Defensoría del Pueblo - Sebastián Marmolejo/Europa Press

Seguimiento y solidaridad institucional

La Defensoría del Pueblo expresó su solidaridad con las familias de los fallecidos y comunicó que “se mantiene al tanto de la persona que resultó herida, esperando su pronta recuperación”. La entidad reiteró que permanece vigilante de la situación humanitaria y de la respuesta institucional ante la crisis en Briceño.

“El clamor de la administración local es claro: se requiere un apoyo sostenido de la fuerza pública para evitar que hechos tan lamentables como la pérdida de una vida joven vuelvan a ocurrir”, señala el comunicado.

Las investigaciones sobre los responsables continúan, mientras la Defensoría mantiene su llamado para que se garantice la protección y atención integral inmediata a la población afectada.