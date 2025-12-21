Colombia

De la Espriella reveló detalles sobre su relación e hizo curioso comentario sobre las mujeres: “La única guerra que se gana huyendo”

El precandidato presidencial se desmarcó de la política por un momento y dio a conocer su perspectiva sobre las mujeres

El precandidato aseguró que, en ocasiones, termina pidiendo perdón por un error que no cometió - crédito @delaespriella_style/TikTok

El abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella suene en las encuestas como uno de los favoritos para ganar las elecciones de 2026. El aspirante se muestra como uno de los políticos de derecha que espera sacar a la izquierda del Gobierno, hoy representada por el presidente Gustavo Petro.

Aunque para algunos su aspiración fue una sorpresa, para otros no tanto. Así lo aseguró la presentadora Laura Acuña, que se reunió con De la Espriella en su espacio de entrevistas La Sala de Laura Acuña. Según indicó, durante años sospechó que el abogado llegaría a sumarse a una contienda electoral de este calibre. Incluso, contó que en repetidas ocasiones se lo hizo saber, pero la respuesta del profesional en Derecho siempre fue “No”.

“Lo que pasa es que las mujeres se adelantan a la vaina. Ustedes son medio brujas. Ustedes se adelantan. Tienen ese don de adelantarse a los hechos, a los acontecimientos”, aseguró el abogado, luego de que Acuña le recordara sus vaticinios de años anteriores, sobre una posible candidatura.

Abelardo de la Espriella aseguró
Abelardo de la Espriella aseguró que las mujeres tienen el don de adelantarse a los hechos - crédito Luisa González/Reuters

¿Cómo es la esposa de Abelardo de la Espriella?

En el diálogo que tuvo con la presentadora, el precandidato fue más allá de la política y habló sobre su vida personal, específicamente, sobre su esposa, Ana Lucía Pineda. En la conversación, la describió como una mujer tranquila, pero que también tiene momentos de seriedad que pueden generarle molestia.

Ella es una mujer que me da calma porque ella es una mujer tranquila, ella es una mujer relajada, jode como todas las mujeres”, dijo.

Como ejemplo, mencionó una ocasión en la que su pareja lo cuestionó por un negocio que estaba liderando. La pregunta surgió justo cuando el aspirante estaba en la ducha: “Una vez estaba duchándome: ‘¿Por qué estás haciendo este negocio y yo soy la última que me entero?’”.

El abogado Abelardo de la
El abogado Abelardo de la Espriella aseguró que su esposa le da tranquilidad - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Para responderle, el abogado le pidió hacer un “ejercicio mayéutico jurídico de preguntas cerradas”. Cuando su pareja afirmó estar interesada en la dinámica, De la Espriella empezó a hacer varios cuestionamientos mientras continuaba su ducha:

Abelardo de la Espriella: ¿Qué es lo más importante en mi vida?

Ana Lucía Pineda: Nuestros hijos.

Abelardo de la Espriella: ¿Quién maneja eso con total perfección?

Ana Lucía Pineda: Yo.

Abelardo de la Espriella: No más. No más preguntas, su señoría. ¿Me deja seguir bañando, mi señora?

Con esa anécdota, el abogado aseguró que, en las relaciones y en otro tipo de escenarios, los hombres suelen darle la razón a las mujeres. “Mi amor, ¿qué quieres que te diga? Me parece una maravilla lo que estás diciendo. Una idea genial, maravillosa. No tengo objeción alguna en esa vaina”, dijo, contando lo que le ha dicho a su pareja en ciertas conversaciones.

La “guerra” que, según De la Espriella, los hombres ganan huyendo

Abelardo de la Espriella aseguró
Abelardo de la Espriella aseguró que, muchas veces, los hombres pierden discusiones con las mujeres, pese a tener la razón - crédito Luisa González/Reuters

En ese sentido, concluyó que, de cuando discusiones o peleas se trata, a su juicio, a veces es mejor otorgar la razón a las mujeres, pese a que en ocasiones pueden estar erradas. Indicó esa especie de huida es la única manera de “ganar” una “guerra”,

“Las mujeres a veces le tiran a uno una concha de plátano para que uno caiga en la película. Yo me hago el muerto. Claro, porque mira, la única guerra que se gana huyendo es la guerra contra las mujeres. Así tú tengas razón, terminas pidiendo perdón por una vaina que no hiciste. ¿Pa’ qué peleas? No seas marica, no dejes a lora. Hazte el muerto, hazte el muerto”, aseveró.

Sus declaraciones motivaron a los usuarios de redes sociales a dar su opinión. Muchos aprobaron su postura, pero otros la cuestionaron e instaron a los hombres a defender sus ideas y argumentos, siempre que consideren que están en lo correcto. “Lo máximo hasta sentido del humor tiene”; “Primera vez Q estoy de acuerdo con este”; “Buen chiste”; “Noooo mijo… Una mujer a uno no le va a enseñar a ser hombre. Si ella está equivocada, se le dice sin miedo”; “Mi próximo presidente”; “¡Me encanta su espontaneidad!”, indicaron algunos internautas.

